Tufte i familie-knipe: – Jeg må se at vi overlever

Olaf Tufte (43) mener utsiktene til å redde livsgrunnlaget som bonde og forretningsdrivende sammen med kona Aina og parets to barn er «kjipe» – men håper å få svar rundt 17. mai på om han kan satse mot OL neste år.

– Jeg må se at vi overlever og at kona vil ta meg imot etter at jeg eventuelt kommer hjem fra Tokyo. Jeg trenger hjelp til å få oversikt, og nok midler. Jeg tror og håper, men fokus nå er å ta vare på familien, sier Norges dobbelte OL-gullvinner i roing.

Han innrømmer at han følte det som om bena ble sparket vekk under ham da beskjeden «Tokyo-OL 2020 er utsatt» kom tirsdag. Én time senere var han imidlertid oppe i rett igjen, som han uttrykker det på Tufte-vis. Han kunne ikke bli sittende og sippe. Han måtte ta ansvar.

For gårdsdriften og som bonde, som far for barna Mie Lovise (13) og Herman Aurelius (10), og for kona Aina – samt egen foredragvirksomhet, «Tufte Farmer Challenge» og andre arrangementer på gården, samt ro-karrieren og hans tre kolleger i OL-båten – og ikke minst produksjonen av klær under varemerket «Tufte Wear», firmaet han eier 49 prosent av.

– Jeg jobber med «pakken». Regjeringen lover en hel masse. Men jeg aner ikke om jeg vil få noen som helst støtte. Jeg faller mellom to stoler, med gårdsbruk og som bonde, med binæring og enkeltmannsforetak. Det er jævlig mye fuss, sier Olaf Tufte til VG lørdag.

Som følge av corona-pandemien og smitteverntiltakene, har han måttet innstille alle planlagte eventer på gården ved Horten. Olaf Tufte har gitt 14 til 15 personer beskjed om at han ikke lenger har bruk for dem. Kona Aina kan han ikke permittere, selv om hun «jobber 120 prosent» for familiebedriften.

Samme sak med han selv.

– Vi hadde god booking for april, mai og juni. Mye av det har gått på dunken. Vi har tapt mange hundre tusen. Bankkontoen er nesten tom, men vi har løpende utgifter. Utsiktene er kjipe, sier Olaf Tufte.

Han gjentar at han ikke vil fremstå ribbet og utslått. Snarere tvert imot. Olaf Tufte understreker at banken hans er fantastisk, han har masse verdier knyttet til gården, mange gode venner som har lyst til å hjelpe. Han «må stå støtt i det» og vise vei.

Samtidig er han i samme båt som alle andre bønder, hevder Olaf Tufte. Han mener næringen deres trenger svar på om regjeringen vil yte dem akutt hjelp «for å overleve».

– Får vi tiltakene på plass nå eller til jul? spør han retorisk.

På spørsmål om «Tufte Wear», svarer Olaf Tufte at den businessen har gått kjempebra med hyggelige tall. Han begynte med undertøy i boxer-form for åtte år siden. Kolleksjonen er stadig utvidet. I 2018 solgte «Tufte Wear» for 57 millioner, med millionresultat.

– Nå er virkeligheten at butikker stenger ned og vi har mistet vesentlig salg. I klesbransjen er det et sinnssykt rotterace og ekstrem priskrig, sier Olaf Tufte med referanse til den ferske krisen i sportsutstyr-bransjen.

– Det er «survival of the fittest», vi er forberedt på tøffere tider. Men vi er vinnerskaller og griner ikke, sier han.

Han sier også at ha har lyst til å avslutte karrieren med sitt syvende OL i Tokyo. Fredag besluttet Den internasjonale olympiske komité IOC at de som var kvalifisert for sommer-OL i år, vil være det for sommer-OL neste år. Tufte og hans firer er kvalifisert.

– Ja, jeg har lyst til å avslutte med de tre fantastiske guttene i båten. Men jeg har et større ansvar utøver det å sitte i en båt. Jeg må «drafte» et forslag som jeg kan legge frem for kona. Det må være grundig. Fru Tufte er streng. Det vil ikke nytte å presentere noe halvveis. Da blir jeg overkjørt, sier Olaf Tufte.

Landslagssjef Johan Flodin sier at han selvsagt vil ha med Olaf Tufte en runde til. Kontrakten hans går opprinnelig ut det opprinnelige OL-året 2020, men han har bestemt seg for å utsette avskjeden ett år - med superveteranen i samme båt.

– Jeg tror Olafs nøkkel er familien. Han er en familiemann og har jo signalisert at «etter OL har jeg fått holde på med dette lenge nok». Det vil ikke stå på formen hans. Jeg kan sikkert ringe ham om 10 år, og han vil fortsatt være i form, sier Johan Flodin til VG.

Olaf Tufte sier at han tross alt får trent veldig bra og at ha ikke kommer til å stille «sommerdvask» til start hvis det skulle bli regattastart i juli eller august.

