Nils-Ingar «Nilsi» Aadne fikk 1,2 millioner til Ida Eide-stiftelsen

Etter at samboeren Ida Eide gikk bort med hjertestans i 2018, opprettet Nils Ingar «Nilsi» Aadne og den gjenværende familien et minnefond. Nå har de fått penger til 80 hjertestartere.

«Nilsi» er styreleder i Ida Eides minnefond, som er en ideell stiftelse med allmennyttige formål og ble stiftet 16. november 2018 etter initiativ fra Idas nærmeste.

Ida Eide omkom etter at hun fikk hjertestans under et mosjonsløp september 2018. Hun var søster av landslagsløper Mari Eide, kjæreste med komiker Nils-Ingar Aadne (37), og et viktig medlem i det norske langrennsmiljøet.

Det er nettopp til hjertestartere fondet nå har fått tildelt millionbeløpet fra Gjensidigestiftelsen. Overrekkelsen skjedde på Tufte Gård, i et nøye iscenesatt stunt fra stiftelsen. Du kan se video av hendelsen i toppen av saken, gjengitt med tillatelse.

– Kødder du?! bryter Aadne ut når han mottar sjekken.

For mens de sitter på spinningsyklene og trener, kommer en representant fra stiftelsen inn og overrekker en sjekk på 1 250 000 kroner til Ida Eides minnefond.

Pengene skal brukes til den såkalte «Ida-sekken» som inneholder hjertestarter og førstehjelpsutstyr, og summen vil holde til å finansiere rundt 80 hjertestartere. De skal bli sendt ut til forskjellige klubber og foreninger i landet.

Gaven er et ledd i «Sammen redder vi liv»-initiativet, iverksatt av helseminister Bent Høie (H) i 2017 som en «nasjonal førstehjelpsdugnad».

Publisert: 16.07.20 kl. 14:00

