STJERNER: Casper Ruud og Viktor Hovland ble begge historiske i 2020. Foto: Juan Ignacio Roncoroni /EPA - Kevin C. Cox / AFP

Ruud hyller Hovland: – Vilt imponerende

SYLLING (VG) Tennisstjerne Casper Ruud (21) og golfkomet Viktor Hovland (22) gikk på Wang Toppidrett samtidig. Til tross for sin unge alder har de allerede skrevet seg inn i norsk idrettshistorie.

Nå nettopp

Casper Ruud og Viktor Hovland har storspilt i henholdsvis tennis og golf det siste året. Ruud ble historisk da han som første nordmann vant en ATP-turnering 16. februar i år. Åtte dager senere ble også Hovland historisk. Han ble første nordmann til å vinne en PGA-turnering.

– Det er vilt imponerende. Jeg som spiller golf selv, og andre som spiller golf skjønner hvor små detaljer det er og hvor utfordrende det er å prestere så bra uke etter uke. Men han får det til og er ekstremt nøye og dedikert og fokusert på det han gjør vil jeg tro, sier Ruud om Hovlands prestasjoner.

Norges største golfstjerne Suzann Pettersen tok 15 titler på kvinnenes LPGA-tour før hun la opp i 2019, men ingen nordmenn hadde tidligere lyktes med å vinne herrenes PGA før Hovland gjorde det i februar.

Før Casper Ruud bykset opp til 34. plass på verdensrankingen i tennis etter seieren var det hans far Christian som var den best rankede norske tennisspilleren med sin 39. plass i 1995.

Nå er Casper Ruud og Hovland «den nye vinen» som forhåpentligvis bare blir bedre og bedre med årene.

Slik gikk det da hobbygolfer Casper Ruud deltok i golf-NM:

Selv om kometene gikk på samme skole samtidig kjenner de ikke hverandre altfor godt ifølge Ruud, men følger med på hverandre karrierer.

– Jeg var ikke så veldig mye på Wang da jeg gikk der. Jeg var mye ute og reiste allerede på den tiden. Viktor var en litt mer anonym type da han gikk på Wang. Man fikk vel ikke helt inntrykk av at han var en sånn som gikk rundt og visste at han kom til å bli en superstjerne som han har blitt. Det har vært utrolig gøy å følge med, og jeg ser på det meste jeg kan. Jeg har ikke noe veldig personlig forhold til ham men det er gøy å se at han gjør det så bra i en så stor idrett, sier Ruud.

Publisert: 05.08.20 kl. 17:30

Fra andre aviser