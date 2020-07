LAGKAMERATER: Kjus og Jagge var lagkamerater på alpintlandslaget. Foto: Lise Åserud

Lasse Kjus om «Finken» Jagge: – Mistet en venn alt for tidlig

NORDSTRAND KIRKE (VG) Tidligere lagkamerater, venner og familie tok tirsdag farvel med Finn Christian Jagge.

Den tidligere alpinisten døde 8. juli etter akutt sykdom. Jagge ble 54 år gammel, og etterlater seg kone og to barn.

Bisettelsen fant sted i Nordstrand Kirke i Oslo tirsdag formiddag. Til stede var flere alpinthelter, som Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud, Lasse Kjus, Kjetil Andre Aamodt og Tom Stiansen.

Aamodt fortalte om den aller siste meldingen han fikk av Jagge, kun to uker før han døde.

– Han var Manchester United-supporter, og jeg var Liverpool-supporter. Den 26. juni sendte han melding og sa han ble sjekket ut fra sykehuset, og trodde han ble bra. Det var akkurat samme dag som Liverpool vant Premier League, så da skrev jeg «Du ble frisk av at Liverpool vant serien». Den siste tekstmeldingen jeg fikk da, i typisk «Finken»-ånd var «Fuck it ... men gratulerer», forteller Aamodt.

LAGKAMERATER: Tom Stiansen, til venstre, og Harald Christian Strand Nilsen, tidligere lagkompiser av Finn Christian Jagge. Foto: Lech Klaudia

I bisettelsen fortalte presten Kåre Skråmestø om sykdommen som førte til skiheltens død. Han havnet i koma tidlig i juni, og pleierne var redd for at han skulle dø. Så snudde situasjonen, og fredag 26. juni ble han utskrevet, og gråt ifølge presten av lykke over å komme hjem. «Han ville legge om livet sitt, skulle bruke mer tid på familien og det som betydde noe», sa Skråmestø.

– Men smertene kom tilbake, torsdag 2. juli ble han innlagt igjen og han døde 8. juli, i armene på kona si, sier presten Kåre Skråmestø.

– Det er vanskelig å si noe voldsomt mye her i dag. Jeg har mistet venn alt for tidlig, sier Lasse Kjus etter bisettelsen.

Han forteller at alpintfamilien hadde en egen samling i går, hvor de mintes den olympiske mesteren.

– Alle fikk delt gode minner og historier om Finn Christian og fortalt hva han har betydd. Det var utrolig fint å minnes han på den måten, sier Kjus.

Også Jansrud deltok på den minnestunden.

– Det er sterkt. Det er tøft for de aller nærmeste, og så er vi som skifamilie en liten del av det, sier Jansrud.

– Jeg er så ung at jeg hadde han på plakater på rommet. Først og fremst minnes jeg han som en veldig snill og hyggelig person. Han var trener for kvinnelaget da jeg kom inn, og da fikk jeg muligheten til å bli kjent med han. Han var en fantastisk person, sier Jansrud.

Også andre profiler fra idretten deltok i bisettelsen. Olympisk mester Johan Olav Koss, NRK-programleder Dag Erik Pedersen og skipresident Erik Røste, var alle tilstede, med mange flere.

Finn Christian Jagge holdt seg aktiv etter at han la slalåmskiene på hylla, og i 2011 gikk han helt til topps i «Mesternes mester» på NRK.

– Det er sterkt, og det sier noe om hvor skjørt livet er. Jeg synes det er fryktelig trist, og for meg som har vært med på en begravelse av sønnen min, er dette ufattelig sterkt, sier NRK-profilen Dag Erik Pedersen, som var programleder for Mesternes Mester da «Finken» var med.

