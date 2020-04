KONKURRENTER: Jan Stenerud (t.v.) og Tom Dempsey fotografert på 1970-tallet. Legg merke til at Dempsey var født uten tær på høyrefoten. Foto: AP

Jan Steneruds konkurrent døde av corona: – Deprimerende nyheter

Den legendariske kickeren Tom Dempsey (73) ble corona-smittet og døde lørdag. – Det er veldig trist, sier hans norske konkurrent Jan Stenerud (77).

Nå nettopp

Begge var blant de mest kjente kickerne i amerikansk fotball for nærmere 50 år siden.

– Jeg klarte aldri å sparke ballen over 60 yards. Rekorden min er 59. Men Tom sparket den 63 yards, og den rekorden ble stående i 43 år, forteller Stenerud til VG på telefonen fra Kansas.

– Det er veldig trist. Det er harde tider. Når du mister en konkurrent og god venn, som jeg beundret og respekterte, så ... det er deprimerende nyheter, sier den norske NFL-legenden.

Stenerud sier at han har tatt viruset på alvor lenge og har gjort de samme tiltak som folk gjør i Norge.

– Vi vet at dette er alvorlig. Når mennesker du kjenner ganske godt, mister livet, så tenker du enda mer på det. Vi må alle være forsiktige.

Antall døde i USA er nå oppe i 9.368 og antall smittede er hele 328.861, ifølge VGs oversikt.

– Dessverre er ikke det verste over, konstaterer Jan Stenerud.

Tom Dempsey hadde altså i 43 år rekorden for det lengste trepoengsparket i NFL-historien. Han døde på et sykehus i New Orleans. Han var født uten tær på høyrefoten, som han sparket med.

– Vi spilte mot hverandre flere ganger i 1970-årene. Han var en veldig hyggelig kar, som dessverre ble rammet av demens for syv-åtte år siden, forteller Stenerud.

Dempsey var kicker for fem NFL-klubber. Han huskes best for sine to sesonger i New Orleans Saints. Stenerud spilte mesteparten av karrièren for Kansas City Chiefs, men også for Green Bay Packers og Minnesota Vikings.

Tom Dempseys NFL-rekord ble tangert i 1997, men ikke slått før i 2013, av Matt Prater, som sparket 64 yards.

– Det er viktig å huske på at det er helt andre baller enn det Tom og jeg sparket med den gang. De går flere yards lengre, sier Jan Stenerud til VG.

Publisert: 05.04.20 kl. 22:47

