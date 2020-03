SATSER PÅ EGENHÅND: Niklas Dyrhaug er supermotivert foran en ny sesong - utenfor landslaget. Dette bilder er tatt under en landslagssamling i Frankrike i fjor høst. Foto: Berit Roald/NTB SCANPIX

Dyrhaug bekrefter: Vraket fra landslaget

Niklas Dyrhaug har fått beskjed om at han er ferdig på landslaget, men han satser videre mot VM i Oberstdorf neste år.

– Jeg ser ikke mørkt på det. Jeg har gjort dette før og jeg er veldig motivert, sier langrennsløper Dyrhaug til VG.

Han mistet landslagsplassen etter OL i Sotsji i 2014, men slo tilbake med en kjempesesong og tok VM-gull på stafett i Falun. Dermed var han tilbake på landslaget.

– Jeg driver og spikrer sammen et så bra sportslig opplegg som mulig nå, så det er nok å henge fingrene i, sier Dyrhaug.

Det er utfordrende tider i mange bransjer på grunn av coronaviruset. Skiforbundet skal kutte 50 millioner og langrenn er på let etter ny hovedsponsor. Men 32-åringen fra Tydal i Trøndelag er sikker på at han kommer i mål økonomisk, slik at opplegget blir akkurat så godt som han ønsker for neste sesong.

GULLGUTT: Norge tok VM-gull på stafetten i Falun i 2015, på det norske laget gikk fra venstre: Anders Gløersen, Niklas Dyrhaug, Didrik Tønseth og Petter Northug. Sverige ble nummer to, Frankrike tok bronse. Foto: Helge Mikalsen/NTB SCANPIX

– Jeg har gode samarbeidspartnere som vil være med å bidra videre, det er jeg veldig takknemlig for, selv om det er utfordrende tider for mange, sier Dyrhaug som fortsatt trenger litt før alt er i boks på veien mot VM i Oberstdorf.

Under coronakrisen har han trent mye med Johannes Høsflot Klæbo, Didrik Tønseth og Emil Iversen i Trondheim. Det skal han fortsette med.

– Jeg håper å være en kandidat til tremila (med skibytte), stafetten og femmila i VM. Jeg trives i Oberstdorf. Det var der jeg slo gjennom, jeg har gode minner derfra, sier Dyrhaug.

De siste sesongene har han slitt med skader, i mai i fjor hadde han sin første smertefrie treningsøkt på flere år. Tidvis har han hatt det så vondt at det bare var så vidt han kom seg ut av sengen. I januar i fjor ble han operert for «Gilmores Groin», en skade på muskulaturen og bindevevet der det fester seg på beinet i lysken.

Slik så han ut etter operasjonen:

Det har tatt tid å komme tilbake. Men nå føler han seg veldig bra.

Uenig med landslagstreneren

Forrige sesong fikk han én mulighet i verdenscupen, han ble nummer 16 på 30 kilometer fellesstart med skibytte i Lillehammer. 32-åringen har fire topp 10-plasseringer på femmila i Holmenkollen. Han var veldig skuffet da han ikke ble tatt ut til å gå det verdenscuprennet for noen uker siden. Han ga landslagstrener Eirik Myhr Nossum klar beskjed om hva han syns om det.

– Jeg var i god form. Jeg er sikker på at det hadde blitt bra. Jeg snakket en del med Eirik om det, men sånn ble det og jeg var ikke enig, det kan jeg si, sier Dyrhaug.

les også Landslagstrener Nossum handler med hansker: Gjør alt for å være med på fødselen

VM-BRONSE: Niklas Dyrhaug (t.v.) og Martin Johnsrud Sundby i Lahti for tre år siden. Iivo Niskanen vant, Sundby ble nummer to. Foto: Bjørn S. Delebekk

PS! 32-åringen tok VM-bronse på 15 kilometer klassisk i Lahti i 2017. Da ble det også stafettgull. Han har seks pallplasser i verdenscupen, én av dem seier.

