IKKE HELT PÅ NETT: Magnus Carlsen spilte sin første match over fire partier i sin egen online-turnering lørdag ettermiddag. Den gikk til avgjørende armageddon da nordmannen begikk en gedigen tabbe. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Carlsen vant etter dramatisk avslutning og «skandaløs» feil

(Magnus Carlsen-Hikaru Nakamura 3–2 etter armageddon) Magnus Carlsen (29) gjorde en utilgivelig feil – kalt skandaløs av ekspertene – da det så ut til at han ville slå Hikaru Nakamura (32) «greit» i åpningskampen i sin egen storturnering på nett.

Oppdatert nå nettopp

– Det er skandaløst dårlig spill av Magnus. Jeg tror ikke man kan overdrive hvor dårlig det var, utbrøt TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer da Magnus Carlsen rett og slett dummet seg ut i tredje parti mot amerikaneren.

Nordmannen ledet greit og ekspertene var skjønt enige om at han ville vinne partiet og matchen 3–1. Da gjorde han ett trekk som fikk ekspertene til å måpe, og Magnus Carlsen til å reagere med fortvilelse og sinne – rettet mot seg selv.

Det ble en dramatisk «armageddon», der Magnus Carlsen ville klare seier med remis fordi han spilte med svarte brikker – og Nakamura ga angivelig opp. Det ga Magnus Carlsen to poeng, i stedet for tre, som han ville fått uten tabben og med seier etter fire ordinære partier.

Detter er armageddon «Armageddon» er en måte å avgjøre et sjakkparti på ved lik stilling - eller uavgjort resultat - etter ordinære partier. Det er lynsjakk der spilleren med hvite brikker vil bli gitt mer tid enn spilleren med svarte brikker. Men hvis det blir remis, vinner spilleren med svarte brikker. Det er vanlig at «hvit» har seks minutter på klokken, «svart» fem minutter - slik at spilleren med hvite brikker har to fordeler ved start. Kilde: Wikipedia Vis mer

– Magnus ser ut til å ha vunnet. Dette var meget kjedelig, uttalte Hans Olav Lahlum med tanke på at klokken i armageddon-spillet antagelig gikk feil, i Nakamuras disfavør. Tildelt tid – ett minutt forskjell – skulle ha vært omvendt av hva den var da armageddon-spillet startet.

Verdens åtte beste sjakkspillere startet denne eksklusive og enestående turneringen, «The Magnus Carlsen Invitational», lørdag ettermiddag med verten Magnus Carlsen mot amerikaneren Hikaru Nakamura i premieoppgjøret.

Vel å merke online, ikke sittende fysisk overfor hverandre. Carlsen foran sitt brett hjemme i Oslo, Nakamura foran sitt brett i sitt hjem i USA.

Carlsen startet med hvite brikker, og sjakkekspert Jon Ludvig Hammer i TV 2s sjakkstudio mente umiddelbart at nordmannen kunne være godt fornøyd med åpningen.

les også Historisk Carlsen-turnering starter lørdag: – Kan sparke i gang ny tidsalder

Disse åtte kjemper om 2,5 millioner «The Magnus Carlsen Invitational» spilles fra 18. april til 3. mai. Den avvikles online. Det vil si at spillerne sitter foran hver sin skjerm/datamaskin/brett, bokstavelig talt på hjemmebane – sittende i egen bopel. Premiepotten er på 2,5 millioner kroner. Dette er de åtte deltagerne: Magnus Carlsen, Norge, Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike, Ding Liren, Kina, Hikaru Nakamura, USA, Jan Nepomnjasjtsjij, Russland, Fabiano Caruana, USA, Anish Giri, Nederland, Alireza Firouzja, Iran. Vis mer

Sjakkekspertene Jon Ludvig Hammer og Hans Olav Lahlum var så å si under hele det første partiet «sikre» på at det gikk mot seier for Magnus Carlsen. Førstnevnte ymtet om remi underveis, men da klokken tikket ned – i sterk favør av Carlsen – nærte de liten tvil om at nordmannen skulle dra det i land på suverent vis.

Inntil Carlsen fikk ekspertduoen til å klø seg i hodet.

les også Magnus Carlsen til VG: – Jeg har ikke noe imot VM-match både i 2021 og 2022

Det varte ikke lenge, for øyeblikket etter kastet Nakamura inn håndkleet. Han ga opp, med håp om at den kommende 10 minutter lange pausen – og hans hvite brikker start – skulle gi ham håp om suksessrikt comeback i parti nummer to.

Det startet med klassiske «spansk åpning», og en aggressiv åpning av Magnus Carlsen – med svarte brikker. Nordmannen måtte fjerne et rusk i venstre øye og lente seg brått inn mot kameraet festet på sitt skjermbrett. Der og da gikk det unna på brettet, med Nakamura lent over sitt fra venstre – nå med høretelefoner – og Carlsen rett i front for det, med armene i kors og en stund bakoverlent i sin svarte skinnstol.

– Magnus har definitivt vært godt forberedt her, slo Jon Ludvig Hammer fast.

les også Spillet om Carlsens VM-motstander stoppes

Etter 24 trekk i neste parti var imidlertid Nakamura favoritt til å utligne Carlsens ledelse, noe han utnyttet. Med 1–1 foran tredje parti fikk Hikaru Nakamura – etter en slags seerstorm – beskjed om å fjerne høretelefonene som han brukte i partiet der han feide nordmannen av banen.

Etter 28 trekk lå det an til remis, med tilnærmet lik vinnersjanse for hvite brikker spillende Carlsen og Nakamura med svarte brikker.

– Det kommer til å bli fryktelig vanskelig for Magnus å bryte igjennom, mente Jon Ludvig Hammer – før han la ut om en rekke alternative trekk og slo fast at Carlsen prøvde å ta kontroll og at han hadde vanskelig for å tro at Carlsen kom til å vinne partiet.

Men det gjorde han, etter en oppsiktsvekkende snuoperasjon – som satte Nakamura og ikke minst ekspertene på plass.

Foran fjerde parti, med ledelsen 2–1, trengte Magnus Carlsen kun remis for å vinne. Så begikk han den store tabben, for så å hente seg inn igjen med seier i armageddon – et «parti» preget av kaos, det også.

Publisert: 18.04.20 kl. 19:49 Oppdatert: 18.04.20 kl. 20:19

Fra andre aviser