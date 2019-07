TENKER NYTT: Der Magnus Carlsen har blitt anklaget for å kuppe sjakk-kongressen, mener teamet rundt verdensstjernen at det muligens kan være helt omvendt. Her er Carlsen fra turneringen Norway Chess. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Forsøker å snu sjakkstriden på hodet med Carlsen-rapport

Magnus Carlsens nye klubb er blitt beskyldt for myndighetsmisbruk gjennom sitt forsøk på å få sendt delegater til sjakk-kongressen. Nå antyder en ny juridisk utredning at det er klubben selv som kan bli offer for nettopp dette.

Det er Carlsen-leiren som har bestilt utredningen fra Christian Reusch i advokatselskapet Simonsen Vogt Wiig. Den har raskt blitt Sjakk-Norges mest omtalte dokument under en uke før sjakk-kongressen (se faktaboks).

VG har nå fått innsyn i utredningen.

Der slår advokat Reusch fast at det er ingenting som tilsier at Offerspill SK ikke skal kunne sende delegater til sjakk-kongressen. Tvert imot ville det være mer sannsynlig at det utgjør myndighetsmisbruk å nekte Offerspill-delegatene å delta på kongressen, skriver advokaten.

Dermed forsøker han å snu opp ned på problemstillingen som har skapt splittelse i Sjakk-Norge. 7. juli skal Norges Sjakkforbund (NSF) ha sin kongress, og innen det skal også NSF komme med sin juridiske vurdering av om Offerspill får tilgang til å stemme med sine delegater.

Espen Agdestein, Carlsens manager, har mandag ikke besvart VGs spørsmål om innholdet i utredningen. Heller ikke Reusch har ønsket å kommentere noe utover det som står i rapporten.

Bakgrunn: Dette er spørsmålet Den 7. juli stemmer sjakk-kongressen over om sjakkforbundet skal inngå en avtale med bettingselskapet Kindred til en verdi av 50 millioner kroner. Avtalen splitter Sjakk-Norge.

På kongressen får de ulike sjakklubbene en representant med stemmerett per påbegynte 25. medlem.

Magnus Carlsen, som er positiv til avtalen, opprettet to uker før kongressen en ny sjakklubb: Offerspill SK. Offerspill tilbød gratis medlemskap til de 1000 første medlemmene i klubben på Carlsens regning.

Offerspill har for lengst passert tusen medlemmer, og ligger med det an til å få mer enn 40 delegater på kongressen. Dette vil sannsynligvis være nok til å sørge for at bettingavtalen får flertall.

Carlsen anklages for å kuppe kongressen, og det hersker uenighet rundt om delegatene til Offerspill kan godkjennes. Sjakkforbundet har bestilt en egen juridisk vurdering for å komme til bunns i dette. Vis mer vg-expand-down

Taler tungvekter midt imot

Konklusjonen i vurderingen står i kontrast til den juridiske tungvekteren Geir Woxholth, som har uttalt at mye taler for at Offerspills fremgangsmåte vil utgjøre foreningsrettslig myndighetsmisbruk. I så fall er det Offerspill selv som gjør noe rettsstridig.

Men i rapporten bruker Reusch nettopp Woxholths bok Foreningsrett, som omtales som oppslagsverket om dette temaet i Norge, for å begrunne hvorfor Offerspill sjakklubb har sitt på det tørre. Han trekker fram alle de fire punktene i boken som omhandler myndighetsmisbruk, og konkluderer med at ingen av dem kan være gjeldende for Offerspills situasjon.

Woxholth har ikke hatt anledning til å se på rapporten mandag formiddag.

Ekspert: – Kan ikke ses som en uavhengig vurdering

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, som altså er arbeidsgiveren til advokaten som står bak denne potensielle U-svingen i sjakkdramaet, er også en av Carlsens hovedsponsorer. I sosiale medier har det blitt stilt spørsmål om hvor objektiv deres rapport kan være.

Det spørsmålet er legitimt å stille, sier jusprofessor og habilitetsekspert Jan Fridthjof Bernt.

– Denne vurderingen kan ikke ses som en uavhengig vurdering når advokatfirmaet og Carlsen har et så tett samarbeid, sier professoren til VG.

Det betyr likevel ikke at utredningens konklusjon er feil, understreker Bernt.

– Det er all grunn til å tro at dette er en førsteklasses utredning, men den må vurderes kritisk av jurister som ikke har en tilknytning de som er involvert i saken.

Publisert: 01.07.19 kl. 16:35 Oppdatert: 01.07.19 kl. 16:56