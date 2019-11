BANKERKUSK: Øystein Tjomsland trener og kjører Lesja Odin som jakter sin 23. strake seier. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Ubeseiret på 22 starter

VGs travekspert, Anders Olsbu, satser på to alenestreker i V75-spillet på Sørlandets Travpark, en seiersmaskin og en langt mer dristig en.



Anders Olsbu

Hovedbankeren blir utrolige Lesja Odin som har vunnet alle sine 22 forsøk, en fantastisk bragd.

– Tjomsland-traveren har blitt fint matchet, men har utviklet seg flott. Fartsressurser har han også vist, ved å være helt nede på 1.23-tallet i sine to siste starter. Kommer nå etter ut etter pause, men er vel forberedt. Mye taler for en ny triumf, men formsterke Neslands Faksen kan muligens gi ham litt kamp, vel og merke feilfritt, sier Olsbu.

Ellers sjanser han på Tomeld Ø.K., tross 40 meter tillegg i Arnt Paulsens minneløp.

– Tomeld Ø.K. feilet utvendig for gode Magnums Othello 600 meter igjen sist, men kom fantastisk tilbake til tredje og hadde overlydsfart i mål. Dessuten får han en av Norges beste kusker i sulkyen, Svein Ove Wassberg. Klarer han å lose hesten feilfritt rundt, samtidig som han unngår skjær i sjøen, kan han runde alle, mener traveksperten.

Shankly Lane er en annen seiersmaskin som er bankeraktuell.

– Shankly Lane har vunnet ti av tolv løp og har aldri tapt feilfritt. Kommer han seg til tet, kan løpet være kjørt. Ellers blir det sjanseartet, synes Olsbu.

Dagens banker

Lesja Odin (V75-5) er ubeseiret og jakter sin 23. strake seier. Uten uhell har han en bra sjanse igjen.

Dagens luring

Gogo Hall (V75-6) har ikke hatt marginene på sin side i det siste. Med maks klaff kan han muligens overraske i DNTs høstfinale for 4-årige varmblodshester.

Her er Olsbus V75-tips til Sørlandet:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 108 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2268 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer tre bankerkandidater til V75-omgangen på Sørlandet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2140mv)

10 S.M.K. SILVOUSPLAIT

7 KATIE MAE

9 WILMA LEGGROWBACH

12 COME VACATION

11 AMAZING CASE

3 CICI MOSEBY

5 DELIGHT CLASSIC

8 TOWANDA'S CLASSIC

4 CHARMING BOOM BAY

————————————–

2 Daily News

6 Mira Star M.

1 Lily's White Sun

Løpet

Mange med vinnersjanse i Miss Arabellas æresløp. Jeg garderer bredt i dette hoppeløpet.

Favoritten

S.M.K. Silvousplait har vært strålende i sine siste starter med fire strake seirer som fasit. Sist vant hun lett etter sisterunden i dødens. Nest sist vant hun greit etter å ha avsluttet sterkt fra køen. Tredje sist vant hun lett fra dødens. Men denne gang har hun trukket et trangt spor og voltestart er ingen fordel. Det kan i verste fall bli galopp og game over direkte.

Outsiderne

Wilma Leggrowbach er tilbake i form etter en downperiode. Nest sist knep hun seieren fra Skylander Hill etter en bra avslutning. Sist sto hun på fint til tredje etter sen åpning i et løp gode N.Y. Coeur de Soleil vant. Klaffer det bare litt fra hennes doble tillegg, runder hun de fleste, muligens alle.

Come Vacation avsluttet strålende til en enkel seier sist. Hun har et trangt spor, men kommer hun seg feilfritt avgårde, er hun god nok til å ende blant de tre.

Luringen

Katie Mae avsluttet fint etter sen åpning til annen bak Nad Al Sheba sist.

Hoppa går gode løp hver gang. Ble uplassert tredje sist, men satt fast da. Mange av de tøffeste konkurrentene har trukket trange spor. Hun står fint til, er bra fra start og bør med på alle bonger.

Startsiden

Cici Moseby kan sitte tidlig i tet. Daily News er kjapp ut, men har trukket et trangt spor. Slipper muligens uansett til førstnevnte.

V75-2 (2140ma)

8 TROJA FACE

6 DAN MØLGÅRD

4 Exploitmyday

3 Black Voice

7 J.T.'s Moneypenny

9 Gringo Boko

10 Beenthere Donethat

————————————–

5 Grace Yoga

1 Smoke Detector

11 Ethopia River

2 Julia Early

Løpet

En duo peker seg litt ut, men jeg sper på med noen garderinger.

Favoritten

Troja Face avsluttet bra til tredje fra fjerde utvendig i Årjäng sist. Feilet som slagen i et langløp i tøft selskap i V75 under Unionstravet nest sist. Radet opp tre seirer før det. Møter ikke avskrekkende selskap, men står litt sjanseartet til ytterst på vingen. Men skulle det bare klaffe litt med posisjonene, er han god nok til å runde til seier igjen.

Outsiderne

Exploitmyday er bedre enn raden, men er kanskje ikke helt i toppform. Fjerde sist satt hun fast, mens hun feilet bort en topplassering tredje sist. Feilfritt og om hun skulle vise seg fra sin beste side, er hun aktuell blant de tre.

Black Voice vant overraskende Sølvhesten i tøft V75-lag i sommer og møter enklere lag her. Var uheldig i V75 nest sist. Da feilet han bort annen bak Rio Division. 5-åringen er sterk og pleier å gå til mål. Er i alle fall trippelaktuell på sitt beste og om det klaffer litt.

Luringen

Dan Mølgård var ikke satt opp for løpet sist, men sto på flott til annen bak en meget opplagt Boynton. Kan ventes forbedret med det løpet i kroppen etter en måneds pause. Han var meget god på sitt beste i sommer, og viser han tilsvarende kan han absolutt utfordre Troja Face som står noe vanskeligere til.

Startsiden

Julia Early er kjapp, men skal ha rygg. Men det er ikke så mange startrakettene i dette feltet. Kanskje kan Dan Mølgård eller Troja Face sitte tidlig i front, om de blir offensivt kjørt.



FREKK BANKER: Tomeld Ø.K., som denne gangen blir kjørt av dyktige Svein Ove Wassberg. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-3 (2140mv)

13 TOMELD Ø.K.

————————————–

9 Stumne Fyr

4 Mine

10 Trø Hera

1 Lykkje May

2 Valle Tiril

3 Kap Tilly

11 Art Miklagard

5 Glade Tider

7 Tante Ragnhild

8 Arvesølv

12 Valle Ask

6 Myhreng Brage

Løpet

Jeg prøver en frekk banker i Arnt Paulsens minneløp i form av Tomeld Ø.K.

Favoritten

Tomeld Ø.K. var helt rå sist. Da feilet han utvendig for gode Magnums Othello 600 meter igjen. Men han leverte en helt rå avslutning etterpå til tredje. Uten galoppen hadde han fort vunnet. Hesten er ikke lettkjørt og galoppen kommer for et godt ord. Men denne gang får han en av Norges beste kusker bak i form av Svein Ove Wassberg. Klarer han å kjøre feilfritt, samtidig som han unngår hindringer, kan han runde inn til seier, tross dobbelt tillegg.

Outsiderne

Stumne Fyr ble det feil for i DNTs 5-årsløp sist. Ble hengende etter å ha blitt sendt i angrep midtveis. Sto på bra til annen bak Grislefaksen G.L. gangen før. En av mange som kan ende blant de tre.

Luringen

Trø Hera fikk trafikkproblemer sist og satt fast i det lengste. Gikk i mål med mye krefter spart. Feilfritt og med klaff kan hun absolutt ende blant de tre.

Startsiden

Mine er kanskje kjappest, men skal helst ha ryggløp. Nokså jevne hester på strek, en noe åpen startside.

V75-4 (2609ma)

5 SHANKLY LANE

2 Le Rapide

11 Aida Mae

9 Skylander Hill

6 Graceland E.P.

4 Bongo

————————————–

3 Knight Classic

8 Jailhouse Banker

10 Draco Braz Minto

7 Royal Winner

1 Rock'n Rolling

12 I See U. One

Løpet

Shankly Lane blir storfavoritt i dette stayerløpet. Men jeg skulle gjerne nesten helgardert.

Favoritten

Shankly Lane har vært meget bra og har vunnet hele 10 av 12 løp hittil i karrieren. Feilfritt har han ennå ikke tapt. Kom strålende tilbake til annen etter galopp syvende sist. Har radet opp seks strake etter det. Wiig-traveren er kjapp fra start, men kan muligens bli tatt i mot av Le Rapide. Kommer han seg foran, kan løpet være kjørt. Skulle han havne i dødens, blir det straks mer sjanseartet. Hesten har tjent mye penger på kort tid og møter tøffere motstand enn noen gang.

Outsiderne

Le Rapide sto på bra til tredje bak gode Cry Wolf og Riva Renn sist. Gangen før vant han lett fra tet. Er klart best i den posisjonen og skal i utgangspunktet prøve å komme foran. Jeg ser ikke bort i fra at han kan holde unna. Blir han overflydd av favoritten, kan han fort bli toer.

Luringen

Skylander Hill har gått mange gode løp, men har stadig vært litt uheldig og fortjener snart full klaff. Står til for et fint smygløp nå og blir kuskeforsterket med Tom Erik Solberg. Skulle favoritten havne i dødens, stiger sjansene. Feilfritt og med klaff kan han overraske. Husk at han kun tapte knepent for gode Wilma Leggrowbach tredje sist.

Startsiden

Le Rapide, Shankly Lane og muligens Rock'n Rolling og Graceland E.P. kan kjøre om føringen. Jailhouse Banker er heller ingen sinke.



V75-5 (2140ma)

7 LESJA ODIN

————————————–

10 Neslands Faksen

5 Trø Yr

11 Mietor

1 Høvåg Ask

8 Arnspik

2 Spydomann Ø.K.

6 Skauga Rasken

12 Prinsesse Sølv

9 Spang Express

4 Will Teddy

3 Hellestvedt Trym

Løpet

Lesja Odin har vært et eventyr så langt. Med 22 seirer på like mange forsøk. Jeg lar ham stå ugardert, selv om han møter tøffere lag enn noen gang.

Favoritten

Lesja Odin har imponert stort. Det er en enorm prestasjon å være ubeseiret etter 22 forsøk, med tanke på alt som kan skje i løpsbanen. Tjomsland-traveren kommer nå ut etter drøye tre måneders pause, men er nok godt forberedt som vanlig. Sørlendingen vil nok ikke at seiersrekken skal ryke. Men han møter en formsterk Neslands Faksen. På sitt beste skal Lesja Odin som vanlig ha en god sjanse igjen.

Outsiderne

Trø Yr sto på flott til annen fra tillegg sist og feilet bort en mulig trippelplass i V75 nest sist. Feilfritt og med klaff kan hun ende på trippelen. Men det blir tøft å gjøre noe med Lesja Odin og en feilfri Neslands Faksen.

Mietor holder usikker form, men er bra på sitt beste. Femte sist feilet han blant annet i striden med Hugo Bäck. Det må uansett klaffe fra et sjanseartet spor.

Luringen

Neslands Faksen holder toppform og vant sist fra tet på sterke 1.24,5 over full distanse, ny pers. Gangen før feilet han muligens bort annen bak tilleggsbelastede Kleppe Slauren. Galoppen ligger litt på lur, men feilfritt kan han muligens gi storfavoritten litt kamp.

Startsiden

Lesja Odin kan åpne bra bak bilen og kan sitte relativt tidlig i tet om han blir offensivt kjørt.

EM-FEMMER: Noble Superb var strålende til femte etter et umulig løp til femte i Europa-Derby sist. Tredje sist i det norske Derby satt han fast som treer bak stallkameraten Max Brandy. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-6 (2140ma)

8 NOBLE SUPERB

9 S.K.'S MYSTIC TITAN

5 CRY WOLF

6 GOGO HALL

————————————–

2 Don Cash

11 Catherine's Chevy

7 Rebella Matters

4 Matchplay S.S.

3 Siberian Justice

1 I.D. Ownersdestiny

10 Thankful

Løpet

Jeg streker for fire hester i DNTs høstfinale for 4-åringer, men jeg ser heller ikke bort i fra at Don Cash og Catherine's Chevy også kan melde seg på i striden.

Favoritten

Noble Superb ble egentlig alt feil for fra spor tolv i EM for 4-åringer i Finland sist. Han fikk store trafikkproblemer og ble kraftig hindret. Likevel avsluttet han sterkt til femte. Står sjanseartet til ytterst på vingen her, men klaffer det bare litt skal Derby-treeren regnes i striden. Han satt for øvrig fast med alt igjen bak stallkameraten Max Brady da.

Outsiderne

S.K.'s Mystic Titan har vært meget god til enkle seirer i relativt billige lag i sine to siste starter. I Derby nest sist var han veldig uheldig da han punkterte tidlig. Dermed var det løpet kjørt. I kvalifiseringen tapte han kun knepent for den senere Derby-toeren Eye Of The Tiger. Står til for et fint løp, og blir det litt kjøring i front, kan det bli helt riktig for Roe-traveren.

Luringen

Gogo Hall feilet fra start i sin siste start i Sverige sist, men kom strålende tilbake til femte. Avsluttet best av alle i Derby nest sist, men fikk for langt frem fra køen. I kvalifiseringen, hvor han ble treer bak Eye Of The Tiger og S.K.'s Mystic Titan, og gangen før, da til seier, avsluttet han fort etter sen luke.

Startsiden

Cry Wolf kan muligens overfly Siberian Justice, som sannsyligvis slipper, og Don Cash.



UTFORDRER: N.Y. Coeur de Soleil var god til seier sist og er tilbake i form. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-7 (1609ma)

6 M.S. TRIPLE J.

10 N.Y. COEUR DE SOLEIL

5 FORECAST

————————————–

9 Falcon Dragon

2 Explosiveday

4 Whatsoflying S.S.

3 Divided By Zero

7 Hades Hålderyd

8 Bålsta Palema

11 Elite B.R.

1 Mymanyyouare

Løpet

Tre hester peker seg ut i V75-finalen.

Favoritten

M.S. Triple J. var strålende til annen bak Gigant Invalley i Kniksen-løpet sist og nærmest seg mye etter et fint smygløp. Gangen før i Klein-løpet satt han relativt tidlig i tet og var overlegen foran Catherine's Chevy. Hamre-traveren kan løse bra fra start, men har raske Explosiveday på innsiden. Men skulle han bli sluppet tidlig til tet, blir han vrien å fange.

Outsiderne

N.Y. Coeur de Soleil vant enkelt etter å ha fått bestemme i tet sist. Gundersen-traveren er tilbake i form nå, og blir det bare litt kjøring der fremme, er han god nok til å runde alle.

Falcon Dragon har vært strøket en gang grunnet hovbyll. Har stått på fint i sine siste starter og står til for et fint løp. Kan fort ende på trippelen herfra.

Luringen

Forecast gjør en spennende start i regi av Jeppe Juel, som er fornøyd med ham i trening. Hesten vinner ikke så ofte lenger, men er bra på sitt beste. Med posisjonsklaff skal han ikke avskrives.

Startsiden

Explosiveday er lynrask ut og kan ta føringen. Muligens kan M.S. Triple J. få overta om han bli offensivt kjørt innledningsvis.

Publisert: 01.11.19 kl. 11:46







