BARSK: Jarl Magnus Riiber brydde seg ikke om kulden i Finland, og skiftet ute etter nok en triumf. Foto: Terje Pedersen

Riiber med «hat trick» – har fått gull-tips av Bjørndalen

RUKA/OSLO (VG) Jarl Magnus Riiber (22) vant tre på rad i Finland. Sesongen har fått en drømmestart. Og nå forteller kombinert-esset at han har fått hjelp av skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen (45).

Søndagens hopprenn ble avlyst på grunn av umulige vindforhold. Det ble likevel fordel Riiber. Torsdagens «provisional competition round» ble tellende. En konkurranse kombinert har i reserve. Og der var han over minuttet foran kometen og lagkameraten Jens Lurås Oftebro og østerrikeren Franz-Josef Rehrl.

Trippel norsk

I langrennet var Oslo-gutten aldri truet. Han startet over minuttet foran neste løper, økte i sporet og krysset målstreken i fullstendig ensom majestet.

– Det er vanskelig å beskrive. Det som motiverte i dag, var å se hvor mye jeg kunne vinne med, å sette en personlig pers som kunne stå, sier Riiber til NRK.

Han vant til slutt med to minutter og åtte sekunder, men bak ble det mer drama, og igjen ble det norsk jubel.

Jørgen Graabak spurtslo Jens Luraas Oftebro etter at de to hadde gått fra Franz-Josef Rehrl like før oppløpet, og dermed ble det trippel norsk – akkurat som for langrennsjentene tidligere søndag.

Bak der igjen var Einar Luraas Oftebro best i spurten om 5.-plassen. Han sikret seg den foran Espen Bjørnstad, og dermed ble det fem norske på topp seks.

Fått Bjørndalen-tips

Mannen fra Holmenkollen, Jarl Magnus Riiber, er nå oppe i 16 individuelle rennseiere i verdenscupsammenheng. Det er bare én bak størrelsen som Björn Kircheisen (Tyskland), Johannes Rydzek (Tyskland) og Akito Watabe (Japan).

Etter den fabelaktige starten på 2020-sesongen – med «hat trick» i Nord-Finland – forteller Riiber til VG at han har fått gode råd fra Ole Einar Bjørndalen. Skiskytterkongens trenings- og toppidrettstips har vært svært nyttig understreker Riiber.

– Jeg har hatt litt dialog med Ole Einar. Og det har handlet om hvordan det er å være i verdenscupsirkuset. Vi gikk på samme skimerke tidligere, og da var vi samtalepartnere en stund, sier Riiber.

– Hva er det viktigste du har lært av Bjørndalen?

– Det går på trening, og det dreier seg om å trene mye, og ikke for hardt, svarer Riiber.

Det er kombinertlandslagets sportssjef, Ivar Stuan, som har spleiset de to. Men Riiber skal også ha oppsøkte Bjørndalen på eget initiativ får VG vite.

– De er ganske like som personer i den forstand at de gjør alt de kan for å påvirke resultatene. Og bli best mulig. Konsekvensene er også like ved at de stikker seg unna i treningsarbeidet, isolerer seg som VG har omtalt, og utvikler seg til vinnerskaller, sier Ivar Stuan.

Publisert: 01.12.19 kl. 14:25

