FRA TOPP TIL BUNN: Pernille Blume gliste bredt etter hun vant OL-gull i 2016, men årene etterpå har ikke vært en dans på roser for den danske 26-åringen. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Tok et overraskende OL-gull i 2016 – så fikk hun oppleve medaljens bakside

Danske Pernille Blume (26) kunne i 2016 juble for et imponerende OL-gull. Så ble danskens liv snudd opp ned.

Nå nettopp

24,07 sekunder. Det var tiden Pernille Blume vant OL-gull på i 2016. Øvelsen var 50 meter fristil i svømming, og jubelen sto i taket i karnevalens hjemby, Rio de Janeiro i Brasil.

I år, fire år senere, skulle egentlig OL i Tokyo ha startet. Kun en ukes tid til i skrivende stund skulle åpningsseremonien ha vært. Der skulle hun ha gjort sitt for å forsvare OL-gullet.

For Blume ble livet totalforandret etter den overraskende suksessen i Rio-OL. I podkasten «Reijsen» forteller hun om både fysiske og psykiske plager etter sommeren 2016. TV 2 har også omtalt saken i Norge.

les også Danmarks OL-yndling holdt på å gi seg: – Jeg måtte klarne hodet

– Jeg ble helt innestengt og privat, helt enkelt for å skjerme meg selv, forteller hun i podkasten.

Det som startet med smerter i den ene armen resulterte etter hvert i en hjerteoperasjon i starten av 2019.

– I samråd med Danmarks ledelse og treneren min valgte vi å tette hullet hjertet for å minste risikoen for blodpropp og hjertestans, sa hun til Danmarks Radio.

OL-GULL: Her smiler Pernille Blume etter å ha tatt OL-gull i Rio i 2016. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Men også den psykiske påkjennelsen etter 2016 ble drastisk endret da hele Danmark sperret opp øynene for den nybakte OL-vinneren. Da i en alder av 22 år.

– Det er veldig angstfremkallende når du får hele livet vendt opp ned av mediene. Like etter OL kjente jeg at hvert eneste ord jeg sa, til og med innlegg på Facebook, kunne komme ut, sier hun i podkasten.

Hun sier også at hun har erfart at «alle vil ha fordommer mot en».

– Det er veldig ubehagelig å ha en følelse av at alle ser på deg, og jeg tror at det som har hjulpet meg å bli mer likegyldig, er at jeg har vært sammen med mennesker som er så sinnssykt likegyldige. De har sagt at det ikke spiller noen rolle om hva alle mener om deg, da vi ikke kan kontrollere hva de tenker.

Publisert: 15.07.20 kl. 10:37

Mer om Svømming OL Danmark

Fra andre aviser