TESTET POSITIVT: Novak Djokovic har testet positivt for coronaviruset. Her feirer han seier over Nino Serdurasic i Adria Tour. Foto: ANTONIO BRONIC / Reuters

Novak Djokovic coronasmittet etter egen oppvisningsturnering

Verdensstjerne Novak Djokovic er den siste av flere tennisspillere som er smittet av corona etter hans egen oppvisningsturnering.

Oppdatert nå nettopp

I likhet med Grigor Dimitrov, Borna Coric og Viktor Troicki, har nå også den serbiske verdenstoppen i tennis Novak Djokovic testet positivt for covid-19. Nyhetsbyråene Reuters, AP og DPA melder alle om den positive testen tirsdag.

Finalen mellom Novak Djokovic og Andrej Rublev ble i helgen kansellert grunnet påvist smitte i Adria Tour. Oppvisningsturneringen er en erstatning for de avlyste turneringene som følge av coronapandemien, og det er Djokovic som er initiativtaker og arrangør.

Grunnet flere smittetilfeller etter turneringens oppstart 12. juni, ble Djokovic, sammen med teamet, testet ved sin ankomst i Beograd.

Finalen mellom arrangør Novak Djokovic og Andrej Rublev, var allerede kansellert grunnet Dimitrovs påviste smitte, og det har ikke manglet på reaksjoner etter smitteutbruddet i Djokovic’ turnering:

«Det har vært en lærepenge for oss alle» sa Andy Murray, Nick Kyrgios mente i sedvanlig stil at det var en «idiotisk avgjørelse å spille», mens britenes nå topprankede spiller Dan Evans sier det er et «dårlig eksempel til etterfølgelse», alt ifølge BBC.

Også den norske tenniskometen Casper Ruud synes utviklingen er urovekkende.

– Jeg tenker at det er litt skummelt egentlig. På en måte så er ikke tennis en sport med mye nærkontakt. Men det er jo det at man holder i de samme ballene og takker for kampen, som gjør at man kommer litt borti hverandre, forteller Ruud til Eurosport.

Turneringen startet opp med første delturnering i Beograd den 12. juni, og skulle etter planen bli avsluttet 5. juli.

Det har vært stans i ordinært turneringsspill i tennis siden mars på grunn av viruspandemien. Som følge av det har proffspilleren organisert Adria Tour som en oppvisningsturnering. Det hele skulle etter planen foregå i fire deler i Bosnia og Serbia.

les også Tennisforbundet dropper gransking: – Et regissert spill

les også Federer topper prestisjeliste: Tjener mer enn Cristiano Ronaldo og Lionel Messi

– Det virker for meg som at arrangørene har tatt litt for lett på oppgaven. Det har vært litt mye «business as usual med fotballkamp, players party og sosialisering. Det er det flere som har stusset over, spesielt i den første delturneringen i Beograd, sier Eurosports tennisekspert og kommentator Christer Francke.

– Jeg vet ikke hvordan det blir videre med turneringen, om den blir avlyst eller ikke. Det blir spennende å se, sier han.

ATP Tour starter opp igjen 14. august.

– Spillerne må ikke gjøre for mye tull før det, sier han.

Det skal være usikkert når spillerne og trenerne har blitt smittet av viruset. Ifølge britiske Eurosport skal deltagerne ha spilt basketball og besøkt nattklubber underveis i turneringen.

Publisert: 23.06.20 kl. 08:55 Oppdatert: 23.06.20 kl. 14:50

Les også

Fra andre aviser