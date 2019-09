BETENKT: Ronny Deila og hans Vålerenga tapte 0–2 for Viking på Intility. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

Skrekkrekken fortsetter for Vålerenga: Ydmyket av Viking på hjemmebane

VALLE (VG) (Vålerenga - Viking 0–4) Ronny Deila og hans Vålerenga har ikke vunnet en eliteseriekamp siden 5. juli. Åtte kamper uten seier er skrekktall for Oslo-klubben.

Forrige gang Vålerenga vant var hjemme mot Bodø/Glimt. Da ble serietoeren slått hele 6–0 (!) på Intility, men etter den kampen har det sett bekmørkt ut på Valle.

Hjemme mot Viking søndag kveld trengte klubben sårt en seier, men Stavanger-laget lekte seg med et Vålerenga-lag som slet voldsomt.

– Det er et Vålerenga i fullstendig villrede. Fullstendig, sa Bernt Hulsker i Eurosports studio under kampen.

Problemene startet etter bare fem minutter: Zymer Bytyqi slo et nydelig innlegg fra høyrekanten. Han traff Even Østensen som kunne gå opp overraskende upresset på bakre stolpe og stange inn 1–0.

Halvveis i første omgang smalt det igjen: Kristoffer Løkberg slo en nydelig gjennombruddspasning til Østensen, som løp fra hele Vålerenga-forsvaret og scoret sitt andre for kvelden. 2–0 etter to sjanser til gjestene.

Da lagene gikk til pause ble Vålerenga pepet ut av et glissent hjemmepublikum.

Kort tid etter hvilen steg jubelen hos Klanen igjen da Vålerenga fikk straffespark, men uturen den bare fortsatte: Bård Finne brant straffesparket. Austbø ga retur og på forsøk nummer to reddet Viking-keeperen igjen.

Da smalt det heller i andre enden: Først fikk venstrebacken Adrian Pereira drømmetreff fra rundt 25 meter, og kort tid etter ble finske Benjamin Källmann spilt gjennom og fastsatte sluttresultatet til 4–0. Etter 80 minutter begynte supporterne å gå fra Intility.

Skrekkrekken med åtte kamper uten tap betyr at Vålerenga har vært Eliteseriens dårligste lag i samme periode. Laget har bare tatt tre poeng. Om den poengfangsten fortsetter vil laget være i nedrykksstrid to kamper før sesongslutt.

– Jeg lurer på hva Ronny tenker nå egentlig. Han har pratet om dette prosjektet og det skulle være fremdrift år for år. I år skulle man løftes opp, man skulle bli topp fire, kjempe om medaljer og man skulle hele tiden se at klubben har tatt steg. Nå har de gått gått ut de siste ukene i pressen og sagt at de har tatt enorme steg som klubb, vi står ikke på stedet hvil. Sportslig står dem ikke på stedet hvil, det er riktig det, de er dårligere. Og kan man leve med det som hovedtrener? Jeg vet ikke det, sa Eurosport-ekspert Joacim Jonsson etter 4–0-målet.

Etter tapet ligger Oslo-klubben på niende plass med 27 poeng. Med tre nye poeng ligger Viking på sjuendeplass med 33 poeng.

PS: Forrige gang Vålerenga spilte kamp på Intility ble det ampert. Sjekk denne albuen fra Rosenborgs David Akintola:

