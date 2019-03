IS I RUBBEN: Leder av langrennskomiteen Torbjørn Skogstad jakter fluor under skiene til ungdomsløperne. Det er forbud, likevel ble flere avslørt i stikktester denne måneden. Foto: Terje Mortensen / VG

Halvparten tatt for fluor-juks i kontroll under Hovedlandsrennet

Leder i langrennskomiteen Torbjørn Skogstad er skuffet over at mange 15- og 16-åringer ble tatt med det forbudte glidproduktet fluor på skiene under Hovedlandsrennet for noen uker siden. Stikktester avslørte halvparten.

Oppdatert nå nettopp







Det er forbud mot fluor under skiene til og med 16 år i konkurranser i Norge. Dette ble vedtatt i fjor høst.

Skiforbundet bestemte seg for å ta stikktester under Hovedlandsrennet tidligere denne måneden og meldte denne uken om overraskende resultater på sine nettsider.

les også Krever endringer i svensk langrenn etter svak vinter

48 løpere (15 og 16 år) fikk skiene testet for fluor. Halvparten hadde det forbudte stoffet.

– Det er en stor indikasjon. At det er til sammen 50 prosent er jeg litt overrasket over. Vi hadde håpet å finne mindre, sier Skogstad til VG og fortsetter:

– Det er skuffende, sier Skogstad.

– Overraskende

Det ble varslet at det ville bli tatt stikkprøver på lagledermøtet kvelden før Hovedlandsrennet.

– Det var så god stemning på Gålå. Folk hadde lave skuldre. Vi trodde vi endelig hadde fått kontroll på dette med fluor, derfor er funnet litt overraskende, sier Skogstad.

les også FIS-topp bekymret for langrennsfremtiden: – Veldig alvorlig

Han poengterer at de ikke kan utelukke at noen ikke har jukset bevisst, men at det i andre tilfeller kan være et bevisst valg for å få bedre glid. Derfor vil de nå snakke med alle som fikk utslag på fluor.

– Vi ønsker å være synlig. Vi håper testene virker preventivt. Vi må jobbe med holdninger, sier Skogstad til VG.

Stikktest til 70.000 kroner

Kontrollen ble utført i et laboratorium i Tyskland. Skiforbundet har brukt rundt 70.000 kroner på stikkprøvene.

UNGDOMSFEST: Hovedlandsrennet er et enormt arrangement. Rundt 1200 utøvere og foreldre var samlet til premieutdeling i år på Gålå. Dette bildet er fra hovedlandsrennet på Tolga i 2017. Foto: Line Møller / VG

Fluorforbud til og med 16 år ble innført på grunn av helsen til smørerne, kostnader og miljøhensyn.

les også Skiforbundet i konflikt med FIS: Reagerte på norsk protestaksjon

De positive fluortestene får ingen konsekvenser for dem som har brutt forbudet.

– Vi får ikke svar på testene før en uke etter, vi kan ikke diske denne gruppen én uke etter. Det handler om alder. Dette er verdibasert. Det er ikke alle verdivalg vi ønsker, sier Skogstad.

Han sier det ikke er en klubb eller et område som skiller seg ut for å ha jukset.

– Nei, det er ikke noe mønster. Det er spredd over hele landet, sier Skogstad.

Fluor gir mye bedre glid. Derfor tok de også noen stikktester på Ungdomsbirken hvor god glid har mye å si.

Her viste kontrollen at 10 prosent hadde fluor under skiene.

Publisert: 29.03.19 kl. 09:00 Oppdatert: 29.03.19 kl. 09:33