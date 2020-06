PÅ HJEMMEBANE: Ida Bjønnes har slitt med spiseforstyrrelser siden hun var 12 år. Her er hun i gaten ved leiligheten hun deler med datteren og kjæresten utenfor Sandefjord sentrum. Foto: CAMILLA VESTENG

Idrettstalentet Ida ville bli som forbildene: – Det startet med at jeg kuttet ut måltider

SANDEFJORD (VG) Da Ida Bjønnes (24) var 12 år, løp hun fortere enn de fleste. Hun ville se ut som forbildene sine og sluttet å spise. En livsendrende hendelse som 19-åring gjorde at hun endret fokus, men hun tror aldri hun får et naturlig forhold til mat.

– På barneskolen begynte jeg med friidrett. Hovedsakelig sprint. Jeg merket ganske kjapt at dette var noe jeg kunne bli veldig god i. Jeg kjente presset, alle friidrettsstjerner var så tynne og spreke, så da måtte jo jeg bli det også, sier 24-åringen til VG og fortsetter:

– Det startet med at jeg kuttet ut måltider, så ballet det på seg.

Ida Bjønnes vil fortelle sin historie for å hjelpe andre. Hun var et idrettstalent som knapt spiste mat.

– Jeg kjente det på samvittigheten, at jeg ikke kunne spise, for da legger man på seg i vekt. Jeg sluttet ikke brått å spise, men jeg kuttet ut måltider. Frokost, lunsj og kveldsmat. Jeg spiste middag, så foreldrene mine skulle se at jeg spiste, forteller Ida.

VG har de siste ukene rettet søkelyset mot spiseforstyrrelser. Sunn Idrett hadde nylig sin årlige konferanse. Vi møtte Ida Bjønnes hjemme i leiligheten utenfor Sandefjord sentrum fredag kveld. Vi hilser med et hei, i god coronastil. I stuen er det en stor sofa. Vi setter oss ved et tomt kjøkkenbord. 24-åringen har tidligere fortalt til Sandefjords Blad at spiseforstyrrelsene satte en stopper for fotballkarrieren.

Bilde fra tampen av fotballkarrieren fra Instagram gjengitt med tillatelse fra Ida Bjønnes:

Hun gjorde alt for å få kroppen til forbildene. Hun tok så mange situps hun klarte, drømmen var en markert sixpack. Hun løy om hvor lite hun spiste.

– Man får det bildet inn i hodet, at det er sånn det skal være om du skal være god nok, da må du se sånn ut. Du må være så sprek og du må trene så, så mye, sier hun.

– Hvordan hadde du det da du bare spiste middag?

– Man blir jo sliten. Det gjør noe med kropp og sinn. Man blir litt mer psykisk syk også. Deprimert, svarer 24-åringen.

I 8. klasse byttet hun friidrett mot fotball. Ida var god på fotballbanen også. På ungdomsskolen og til hun var ferdig på videregående spiste hun bare middag og trente tre ganger om dagen. Det ble en vane.

– Trenere og familien min prøvde å hjelpe meg, men jeg var allerede så langt nede at jeg klarte ikke å ta imot den hjelpen, sier Ida.

– For alt handlet om å prestere på idrettsbanen?

– Ja. Det er jo helt forferdelig, spesielt når jeg sitter her og ser tilbake på det. Jeg tenker jo: Hvorfor var ikke jeg sterk nok? Hvorfor sa jeg ikke ifra selv tidligere?

– Jeg så helt forferdelig ut

For hun ble sett av trenerne, og hadde flere timer hos psykolog. Hun var på BUPA (barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling) og hadde flere legebesøk. Men hun skulle bli god. Skikkelig god.

– Jeg måtte bevise at «jeg er faktisk god til noe». Jeg var ikke så god på skolen, så jeg måtte bevise at jeg kunne være god i noe annet. Det var idretten.

Hun smiler mye. Og ler. Det er umulig å se på 24-åring hvilken bagasjen hun har. Hun syns ikke det er vanskelig å fortelle sin historie. Hun tenker at det er andre som har det verre enn henne. Og hun vil hjelpe. Hun skulle ønske flere ville snakke høyt om dette. Gjerne de store idrettsstjernene.

– Jeg så helt forferdelig ut. Jeg syns jeg var for tynn. Jeg så jeg var tynn, men klarte ikke å stoppe, sier Ida til VG.

– Det fikk konsekvenser, jeg var i risikosonen for benskjørhet og hele den pakken der. Jeg var veldig skjør.

Ond sirkel

Det fikk også konsekvenser for idretten. Da hun var på sitt tynneste, fikk hun både treningsforbud og kampforbud. Det syns hun er veldig bra.

Men det var bekmørkt. Gjennom hele videregående tenkte hun på å ta livet sitt.

– Det er helt forferdelig. Man har et bilde inne i hodet. Man skaper sine egne sannheter: Jeg er ikke god nok. Jeg duger ikke til noen ting. Jeg er ikke pen nok. Jeg er ikke sterk nok. Jeg er ikke rask nok. Jeg er ikke smart nok. Da blir den onde sirkelen veldig mye ondere. Jeg prøvde å ta mitt eget liv en gang, men angret med en gang og sa ifra, siden det har jeg latt være, forteller Ida.

– Hva tenker du om at det er idretten og forbildene du så på da du løp, som satte i gang alt dette?

– Jeg skulle ønske at jeg visste at alle har sin egen kroppsform og at man kan være like sterk selv om man veier et par kilo mer, svarer Ida.

– Tror du din historie hadde vært annerledes om noen av forbildene hadde fortalt sin sanne historie om idrettens bakside?

– Det hadde absolutt gjort en forskjell. I hvert fall om den historien hadde kommet tidlig nok, svarer Ida.

GRAVID: Ida Bjønnes venter barn nummer to. Her er hun ved kjøkkenbordet hjemme i Sandefjord. FOTO: CAMILLA VESTENG/VG

Vendepunktet kom like før hun fylte 20 år. Hun var gravid. Ida hadde så kontroll på ikke å gå opp i vekt, at hun var seks måneder på vei da hun fant ut at hun var gravid.

– Det var et sjokk. Jeg hadde ikke lagt på meg noen ting, forteller Ida.

Da datteren ble født, endret tankene seg.

– Jeg kunne ikke fortsette sånn, for da måtte jeg være et godt forbilde, sier Ida.

– Be om hjelp

Hun fortsatte å spille fotball i Sandefjord Kvinner. Hun var toppscorer med 19 mål da hun måtte ta en pause. Hun hadde ikke energi til å gi alt på trening og i kamp. Hun kom tilbake nok en gang. Hun var åpen med trenerne om sine spiseforstyrrelser. Hun fikk pauser når hun trengte det. Det ga henne trygghet at de visste og tok hensyn. Men med barn, så ble tiden for knapp til fotball. Hun sluttet igjen.

Nå er barn nummer to er på vei. Men spiseforstyrrelsene har satt sine spor. Hun hopper fortsatt over frokost. Hun blir kvalm. Det er både psykisk og fysisk at kroppen ikke vil ha frokost. Hun tror aldri hun kommer til å ha et normalt forhold til mat.

– Det er vanskelig å se magen vokse, og det som skjer med hender, føtter og ansikt. Det er egentlig helt forferdelig. Jeg vet jo innerst inne at det er en grunn til det nå. Men det blir jo vanskelig å trene bort igjen. Det er en ond sirkel, sier Ida.

– Det første du sier er at det blir vanskelig å trene bort gravidkroppen?

– Ja, det er plassert i hodet, sier Ida.

BABY PÅ VEI: Ida Bjønnes skulle ønske hun hadde visst da hun var 12 år at hun skulle få sin bachelorgrad, ha en fin kjæreste og at barn nummer to var på vei da hun var 24 år. FOTO: CAMILLA VESTENG/VG

Hun har vært personlig trener, og har tatt en bachelorgrad i idrett og ernæring. Drømmen var å leve av å holde foredrag og hjelpe andre. Men med snart to barn så er det litt hektisk, og det er satt på vent. Nå jobber hun i elektrobransjen.

– Kommer du til å bli helt frisk fra dette noen gang?

– Nei, aldri. Aldri.

– Kan du se for deg at du har et normalt forhold til mat når du er 60–70 år?

– Nei. Men nå spiser jeg når jeg er sulten.

Hun får god støtte av familien, venner og kjæresten.

– Han sier: «Du er bra nok», sier Ida og smiler.

– Hva er ditt råd til idrettsungdom i dag?

– At de må våge å være den de er. Og tør for Guds skyld å si ifra, be om hjelp.

Dersom du eller noen du kjenner sliter med spiseforstyrrelser, har Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO) en egen informasjons- og krisetelefon som er åpen for alle. Den betjenes kun av ansatte eller opplærte frivillige som har kompetanse på feltet og alle har tausehetsplikt. Telefonnummer er 22 94 00 10 og den er åpen alle ukedager fra 09.00–16.00 og søndag 17.00–21.00.

Publisert: 07.06.20 kl. 18:46 Oppdatert: 07.06.20 kl. 19:02

