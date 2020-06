COMEBACK: Nora Mørk er endelig tilbake på håndballbanen. Foto: Svein André Svendsen / NTB Scanpix

Nora Mørk tilbake på landslaget: – Bedre enn på mange år

KRISTIANSAND (VG) Etter ti kneoperasjoner er en stolt Nora Mørk (29) skadefri og tilbake på landslaget igjen. Der håper hun å bli i mange år fremover.

Nå nettopp

– Det kjennes veldig bra for sjela. Jeg er stolt, veldig glad og takknemlig for å være her, sier Nora Mørk når VG møter henne i Kristiansand.

Hun er tilbake på sin første landslagssamling på ett år, men de siste årene har vært preget av kneskader – igjen. Samlingen i fjor skulle være starten på comebacket etter korsbåndsskaden i februar 2018, men i august røk både korsbånd og menisk i hennes første kamp for den rumenske toppklubben Bucuresti:

Så lenge vil hun fortsette

Nå forteller hun knærne er bedre enn på lenge.

– Jeg har det bedre enn på mange år. Det kjennes bra, og nå handler det bare om å trene riktig når håndballen kommer inn i bildet også, forteller Mørk, som legger til at planen er å fortsette i flere år til:

– Jeg vil fortsette så lenge kroppen holder. Jeg kunne ønske jeg var Heidi Løke og kunne holde på til jeg var sikkert 50, men ønsketenkning er sju-åtte år til. Det tror jeg ikke knærne mine er helt enige i, men planen min er i hvert fall flere år fremover.

– Kommer ikke til å endre noe

Hun har tatt både VM- og EM-gull med Norge, vunnet Champions League med Györ og har scoret 566 landslagsmål. Men OL-gullet mangler. Det er hun villig til å ofre fremtiden sin for å oppnå.

– OL-gullet sitter i hodet mitt hver dag. Det er en veldig stor motivasjon. Jeg trenger ikke tenke på annet enn OL i Tokyo for å stå opp av senga, sier hun.

Og til tross for et tosifret antall operasjoner i knærne, er hun ikke redd for at det skal skje igjen.

– Alternativet er å være redd og da går det som regel galt. For meg handler det om å ikke tillate meg selv å være redd. Jeg kan ikke tenke på at jeg har ti operasjoner i knærne og at dette kan gå galt. Jeg kjører på og tenker at det får briste eller bære – da har jeg i hvert fall gitt alt. Det kommer jeg til å fortsette å gjøre og jeg kommer ikke til å endre noen spillestil, forteller Mørk.

Vil ikke presse andre

Utallige leger mener hun burde legge opp, men det er ikke et alternativ for 29-åringen. Hun vil heller komme tilbake på håndballbanen enn å ha gode knær når hun blir eldre.

– Tror du det at du presser deg så langt kan påvirke unge jenter med kneproblemer, som kanskje ikke tåler det samme, til å presse seg for langt?

– Jeg har vært veldig uheldig i mange settinger. Det er klart at det kan være tøft, men samtidig så er det vanskelig å svare på, for det er jo helt frivillig. Men jeg tror ikke du kan klare å pushe deg for langt hvis du ikke har motivasjonen. Jeg kan ikke slutte å være meg selv og jeg har selvfølgelig ikke lyst til at noen skal pushe seg så langt at det går gærent, men jeg føler egentlig ikke at jeg har gjort det heller. Jeg har bare vært veldig, veldig uheldig også har jeg bare måttet stå i det, svarer håndballspilleren.

Mørk og resten av håndballjentene er samlet i Kristiansand for første gang på et halvt år. I desember skal de i utgangspunktet spille EM på hjemmebane, men det er ikke avklart om det vil gjennomføres som normalt ennå eller ikke.

Publisert: 06.06.20 kl. 08:29

