Drastisk kutt i lønnen for NM-bronsevinner: 40 prosent av grunnlønnen borte

KONNERUD (VG) Skiforbundet har kuttet lønnen til de dårligst seedede landslagsløperne fra 200.000 til 120.000 kroner. NM-bronsevinner Tiril Udnes Weng og tvillingsøsteren Lotta bodde i fjor på familiehytta for å spare penger.

På grunn av et rekordstort elitelag med 27 utøvere, måtte langrennssjef Espen Bjervig kutte i budsjettet. Et grep ble at landsløpere utenfor topp 15 i verdenscupen fikk et kutt i grunnlønnen med 80 000 kroner.

Tiril Udnes Weng (23) er en av dem som gikk ned fra 200 000 til 120 000.

– Man får etter hva man presterer, så lønnen er fortjent. Det er bare å gå fortere, så får man mer, sier Tiril Udnes Weng til VG etter at bronsemedaljen var sikret bak Therese Johaug og Astrid Uhrenholdt Jacobsen på Konnerud utenfor Drammen torsdag.

– Hva har det hatt å si for deg at skiforbundet satte ned lønnen din?

– Hadde jeg hatt mer penger å rutte med, så hadde jeg sluppet å tenke meg om hver gang jeg kjøper den dyreste gulosten. Men det er ikke sånn at det går utover livskvaliteten akkurat. Så lenge jeg har råd til å betale diesel og regningene mine, og i tillegg kan kjøpe det jeg vil på matbutikken, så er jeg fornøyd jeg, svarer Tiril.

– Det hjelper å være to

For et år siden kjøpte hun og tvillingsøsteren Lotta en leilighet i Lillehammer. Selv bodde de på familiehytta på Nordseter ved Lillehammer eller hos en av foreldrene for å spare penger, mens de leide ut boligen. Nå har de selv flyttet inn.

– Det er ikke synd på oss, vi får det til å gå rundt, sier Tiril.

Tiril er inne i sin andre sesong på landslaget, mens tvillingsøster Lotta er førstereis. Hun får også 120.000 kroner i grunnlønn fra skiforbundet. I tillegg har hun en skiavtale med Atomic på 40 000 kroner. Med litt sponsorinntekter har søstrene i overkant av 200 000 kroner i årslønn hver.

– Det hjelper å være to. Vi deler på alle utgifter. Tjener Lotta på et skirenn, så deler vi på det også. Vi er et bra team, sier Tiril.

Selv har hun gått inn rundt 100 000 kroner i premiepenger denne sesongen, mens tvillingsøster Lotta har gått inn 12 000 kroner til fellespotten.

Én million for en landslagsløper

Langrennssjef Espen Bjervig forteller at de satte et skille ved «red group». Det vil si at løperne som er blant topp 15 i verdens-, sprint- eller distansecupen får et sted mellom 240 000 og 300 000 kroner i året fra Skiforbundet. Utøvere utenfor red group får halv lønn, altså 120 000 kroner.

– Det er et ressursspørsmål. Jeg må ta noen beslutninger, sier Bjervig til VG.

– Tror du mange tror at om man er landslagsløper i langrenn, så tjener man stort?

– Det er jeg helt sikker på at mange tror. Men er man landslagsløper i langrenn så har man et fett liv på opplevelser iallfall, men det er ikke så mange som tjener gode penger på dette. Det er de beste. Men de gjør det bra selvfølgelig, svarer Bjervig.

BEST: Norge ble beste nasjon under sesongens Tour de Ski, i midten langrennssjef Espen Bjervig med beviset på det. Foto: Terje Pedersen/NTB SCANPIX

– Syns du det er godt gjort av løpere å få det til å gå rundt med en inntekt på drøyt 200 000 kroner i Norge i dag?

– Ja, det er godt gjort. Men de reiser mye og arbeidsutstyret får de enten gratis eller betalt for å bruke, så det er minimalt med utgifter som gjør at de får det til å gå rundt, svarer Bjervig.

Skiforbundet bruker rundt én million kroner i året på hver landslagsløper med alle utgifter på samlinger, reiser, verdenscup og støtteapparat.

Johaug på topp

Og det er ingen tvil om at det er lønnsomt å gå fort på ski. Therese Johaug har gått inn 1,5 millioner kroner i rene premiepenger så langt denne sesongen, og hun var godt fornøyd med kroppen etter NM-gullet:

Johannes Høsflot Klæbo har også passert én million premiekroner, mens Heidi Weng har fått drøyt 700.000 premiekroner.

Lotta Udnes Weng ble nummer 14 på 10-kilometeren på Konnerud. Hun gleder seg over landslagsplassen og klager ikke på inntekten.

– Det er ikke mange som tjener så dårlig, det er bare de dårligste. Det er sannheten, sier Lotta og ler før hun fortsetter:

– Men det er sånn med idretten, man får som man fortjener.

Hun er nummer 32 i sprintverdenscupen så langt denne sesongen.

– Sånn det er nå, så er det et minusprosjekt, jeg kan ikke leve sånn her i altfor mange år. Så jeg får håpe det går fortere etter hvert. Går man fortere, så tjener man mer. Det er så enkelt, men så vanskelig, sier Lotta.

– Noen få tjener mye

Astrid Uhrenholdt er nummer fem i verdenscupen sammenlagt. Hun har gått inn 400 000 kroner i premiepenger. Hun fikk selv kutt i grunnlønnen, fordi hun studerer medisin og sto utenfor landslaget frem til første skirenn på Beitostølen.

– Jeg tror det er ganske mange som tenker at dette er et veldig fett liv. Og noen få tjener veldig mye penger, mens andre må leve ganske nøkternt. Jeg tror ikke man tar skade av det. Så lenge du har et varmt og trygt sted å bo, har råd til å kjøpe den maten du trenger og ellers har litt frihet, så tror jeg ikke man blir vanvittige mye lykkeligere av å få mer penger, sier Jacobsen til VG.

Jan Thomas Jenssen tok ut alt da han ble bronsevinner på 15-kilometeren under NM torsdag. Og da mener vi at han tok ut alt:

Det er ikke noe penger for å ta NM-medalje. Tiril Udnes Weng gledet seg stort likevel.

– Jeg fikk et gavekort på 500 kroner fra Mestergrønn, så jeg får kjøpe blomster til mamma, sier Tiril og ler.

Fredag er det sprint i NM.

