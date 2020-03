ILLUSTRASJONSFOTO. Foto: Tore Meek

Oslo Idrettskrets ber om politihjelp for å hindre aktivitet på fotballbaner

Selv om fotballbanene i Oslo er stengt, velger flere å drive uorganisert aktivitet på banene. Nå ber Oslo Idrettskrets om hjelp fra kommunen og politiet.

NTB

Yngve Gjerde

Oppdatert nå nettopp

Forrige uke stengte Oslo kommune alle kommunale idrettsanlegg og svømmeanlegg som følge av den pågående viruspandemien.

Likevel har flere privatpersoner valgt å oppsøke stengte fotballbaner for å utøve uorganisert aktivitet på banen. Oslo Idrettskrets ber nå om bistand fra politiet og kommunen.

les også Her spilles det fortsatt fotball: – De mener det er for mye «hype» om corona

– Vi oppfordrer samtidig om at både idrettslag og publikum som er vitne til aktivitet av et visst omfang varsler politiet på 02800, skriver Oslo Idrettskrets i en pressemelding.

Her viser Barcelona-stjernen Caroline Graham Hansen hvordan du heller kan trene i hagen:

Idrettskretsen understreker at de ikke kommer til å jage bort enkeltpersoner som trimmer eller to-tre barn som leker.

– Problemet er ungdom og voksne som tar seg til rette og organiserer regelrett fotballaktivitet. Vi ber om hjelp til å gripe inn der det uomtvistelig drives aktivitet i strid med lovverket.

les også Tidligere Real Madrid-president døde av coronaviruset

Politiet har selv meldt at brudd på smittevernlovgivningen er en prioritert oppgave. Riksadvokaten har påpekt at saker om brudd må gis høy prioritet.

– Vi har oppfordret Oslo-politiet til å svinge innom fotballbaner på eget initiativ og gripe inn der de ser større ansamlinger av folk eller ser nærmest regulær fotballaktivitet. Politiet er klar over utfordringene og tar dette på alvor.

I pressemeldingen påpeker Oslo Idrettskrets at brudd på smittevernlovgivningen er straffbart og kan straffes med bøter eller fengsel.

Det er 650 idrettslag i Oslo Idrettskrets. Flere av de større idrettslagene, som Kjelsås IL og Bækkelaget, har tidligere i mars innført stans av all idrettslig aktivitet.

– En veldig vanskelig beslutning, for det er veldig mange barn og unge som gleder seg til treningen i Bækkelaget. Men vi er blitt oppfordret til å bli med på en dugnad for å hindre smitte, og vi mener det ikke er samfunnskritisk å bedrive treninger og annen aktivitet, sier styreleder i Bækkelaget, Øystein Rikheim Sundelin.

les også Søndag er det norsk stjernemøte. Uten å bryte corona-reglene.

Tidligere i mars uttalte også Sveinung Oftedal, styreleder i Oslo Idrettskrets, at anbefalingen om å stoppe var viktig for å hindre at situasjonen kom ut av kontroll.

«Oslo Idrettskrets er svært fornøyd med hvordan våre idrettslag har tatt tak i utfordringene. De aller fleste gjør det de kan for å leve opp til myndighetenes bestemmelser. Vi skjønner at dette er krevende, men forventer at idrettslag fortsetter å gjøre det de kan for å hindre urettmessig bruk av idrettsanleggene og varsler politiet når de selv ikke er i stand til å håndheve stengte anlegg», heter det i den ferskeste pressemeldingen fra Oslo Idrettskrets.

Tidligere denne måneden kom også Norsk Toppfotball (NTF), Norges Fotballforbund (NFF) og Folkehelseinstituttet (FHI) med vedtak for eliteserieklubbene: Null organisert aktivitet på idrettsarenaer.

I kjølvannet av det vedtaket valgte flere klubber å stenge sine arenaer. Flere klubber valgte imidlertid å trene på treningsfeltene, noe de fikk krass kritikk for.

Publisert: 22.03.20 kl. 14:32 Oppdatert: 22.03.20 kl. 15:05

Mer om Coronaviruset Oslo

Fra andre aviser