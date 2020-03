VETERAN: Olaf Tufte. Foto: Vidar Ruud

OL-utsettelse kan bety karrierestopp for Olaf Tufte: – Jeg blør økonomisk

Olaf Tufte frykter at en OL-utsettelse betyr slutten for karrieren. I øyeblikket blør jeg økonomisk, og det er ikke grunnlag for å satse videre, forteller roeren til VG.

Oppdatert nå nettopp

Det fortalte han først på NRKs sportsending lørdag. Corona-pandemien har også truffet Tuftes inntektsgrunnlag hardt.

– Legger du opp om OL blir utsatt?

– Det er en reell fare for det, men ingenting er bestemt, svarer Tufte på VGs spørsmål.

les også Olympiatoppen stenger: – Råder utøvere til å bli i utlandet

Tufte forteller at han har lagt en kabal med karrierestopp etter OL i sommer, etter det er det i utgangspunktet ikke rom for videre satsing.

– Skulle OL bli utsatt må jeg sette meg ned å se om det er mulig, per nå er det ikke det. Jeg blør økonomisk. Jeg lever av å drive en gård med arrangementer, det var fullbooket, men med situasjonen nå er det helt tomt fremover, man blir heller ikke rik av å ro, forklarer han, og legger til at han så lenge det ikke er utsatt trener for fullt.

43-åringen påpeker også at det er en familiær situasjon som spiller inn.

– Jeg har to barn som fortjener bedre oppfølging og tilstedeværelse, jeg må gå en runde med familien om OL blir utsatt, sier han, og utelukker dermed ikke helt at det kan bli et syvende OL, selv om det blir utsatt.

Tufte har to OL-gull fra 2004 og 2008, samt sølv fra 2000 og bronse fra 2016. I Tokyo skal han etter planen delta i Norges dobbeltfirer.

– Har du noen mening om OL bør utsettes eller avlyses?

– Mine følelser rundt det spiller ingen rolle. Jeg setter lit til at menneskene som er satt til å lede gjør en god beslutning rundt det. Helse trumfer alt, selv om det hadde vært fint med et punktum for min del, avslutter Tufte samtalen med VG.

Publisert: 21.03.20 kl. 20:56 Oppdatert: 21.03.20 kl. 21:13

Les også

Mer om Olaf Tufte

Fra andre aviser