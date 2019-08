IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll tok over som ny styreleder i Norges idrettsforbund etter Tom Tvedt tidligere i år. I dag er hun på Arendalsuka. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

NIF-rapport med milliard-alarm om spillmonopolet ryker

En fersk rapport mener norsk idrett og frivillige organisasjoner kan tape mer enn én milliard kroner bare i 2023 dersom spillmonopolet ryker.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Rapporten er bestilt av Norges idrettsforbund og Extra-stiftelsen, og vil bli kommentert av idrettspresident Berit Kjøll under Arendalsuka i formiddag.

VG har lest den 27 sider lange rapporten, som er utarbeidet av Oslo Economics, i sin helhet.

Der står det blant annet at «en lisensmodell vil medføre betydelig risiko for økt omfang av problemspilling og reduserte bidrag til frivillige og ideelle virksomheters arbeid. Det er vanskelig å se hvorfor det norske samfunnet skulle ønske å akseptere en slik risiko, når dagens enerettsmodell fungerer godt».

Den såkalte enerettsmodellen - eller spillmonopolet - gir Norsk Tipping og Rikstoto enerett på å drive pengespill i Norge. Samtidig forbyr loven utenlandske spillselskaper å etablere seg i Norge.

Norsk idrett, som får flere milliarder spillkroner hvert år, kjemper iherdig for å bevare modellen slik den er i dag.

Tidligere har Rambøll utarbeidet en rapport om norsk spillpolitikk for Kulturdepartementet, mens Menon skrev en annen rapport på oppdrag for utenlandske spillselskaper. Resultatet av de to rapportene var sprikende.

les også Kampen om spillkronene: Tallkrigen er tvilsom

Den ferske rapporten som idrettsforbundet har bestilt, ettergår i all hovedsak bare argumentene i rapporten til Menon. NIF-rapporten peker på syv sentrale punkter hos Menon som de omtaler som «svært usikre».

Det handler blant annet om hvor stor omsetning utenlandske spillselskaper har i Norge i dag. Det vil være avgjørende for hvor mye penger norsk idrett og frivillighet får inn dersom spillselskapene skal betale skatt til den norske stat i et lisensregime.

I rapporten står det at Oslo Economics «finner en betydelig risiko for at en lisensmodell vil medføre et inntektsbortfall for staten (og dermed potensielt de frivillige og ideelle virksomhetene) på mer enn en milliard kroner».

Et sentralt punkt i rapporten som Berit Kjøll legger frem i dag, er hvordan norske myndigheter nå forsøker å stoppe reklame for utenlandske spillselskaper på norske TV-kanaler.

«Ved en videreføring av dagens enerettsmodell antar Menon at de norske aktørene gradvis vil tape markedsandeler til de utenlandske. Slik vi ser det, er det mer sannsynlig at det motsatte er tilfellet. Myndighetens innsats for å vanskeliggjøre pengeoverføringer mellom de uregulerte aktørene og nordmenn synes å bli stadig mer virkningsfull, og regjeringen vurderer nå virkemidler som kan stenge aktørenes mulighet til TV-reklame gjennom utenlandsbaserte TV-kanaler» heter det.

VG kunne før sommeren fortelle hvordan tunge TV-distributører som Telenor, Canal Digital, Get og Telia mener regjeringens kamp for å sensurere TV-reklame sendt fra kanaler med base i London er helt umulig å praktisere.

Rapporten problematiserer imidlertid ikke dette.

les også Anklager norsk mediehus for ulovlig spillreklame

Norsk spillpolitikk var også tema under Arendalsuka i går. Direktør i IKT Norge, Torgeir Waterhouse, virket å være enig i det budskapet TV-distributørene forfektet overfor VG for kort tid siden: At et forbud mot reklame for spillselskaper på kanaler som TV 3, TV Norge, Eurosport og Max er en vanskelig vei å gå:

– Dette er vanskelig å gjøre med teknologi. Her er det snakk om å forsøke å stoppe innhold som noen vil at skal komme fram. Skal du stoppe internett-trafikk inn i Norge, så er det krevende, og du må se på løsninger som for eksempel en forsinkelse, som gjør at det blir et sikkerhetsproblem, som igjen kan gjøre at reklamen stoppes, sa han til nettstedet Medier24.

– Hvis det er mye innhold du uansett ikke får stoppet, er spørsmålet: Hvor dyre sikkerhetstiltak skal man gjøre, for å få gjort litt, spurte deretter Waterhouse.

Høyre-politiker og ishockeypresident Tage Pettersen er blant dem som mener spillmonopolet bør erstattes av en lisensordning i fremtiden:

– Det handler kun om én ting: Gjennom en lisensordning klarer vi å legge føringer og begrensninger, sa han til Medier24.

les også Derfor stopper vi pengespillreklamen

I den ferske rapporten som er bestilt av Norges idrettsforbund gjøres det derimot et poeng ut av at overskuddet til Norsk Tipping trolig vil falle dersom utenlandske spillselskaper får grønt lys i Norge.

«Det er lett å skissere scenarier der innføring av en lisensmodell vil medføre reduserte bidrag til frivillige virksomheter og/eller økt risiko for problemspilling. Slik vi ser det, er scenariet som beskrives av Menon svært lite sannsynlig. Vi tror ikke det vil være mulig å innføre en lisensmodell med 90 prosent kanalisering og 20 prosent skattesats, med ansvarlighetskrav, dersom ikke totalomsetningen skal øke eller de norske aktørene skal miste markedsandeler» heter det i rapporten.

Publisert: 14.08.19 kl. 09:01 Oppdatert: 14.08.19 kl. 09:14