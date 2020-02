OPTIMIST: Bernt Øksnevad tror på vinnersjanse med Sambo Ø.K., men overlater tømmene til Åsbjørn Tengsareid nå. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Får prøve samme taktikk igjen

Her kan du lese kuskekommentarer på alle V75-hestene som starter på Jarlsberg Travbane lørdag.

Anders Olsbu

Nå nettopp

Dagens banker

Sambo Ø.K. (V75-4) jakter sin fjerde strake. Blir kuskeforsterket, og feilfritt skal det være snakk om en flott sjanse.

Dagens luring

Dream Builder (V75-5) har gått mange gode løp, men har også hatt mye utur. Med klaff kan han ta en velfortjent seier.

GØRAN ANTONSEN: – Hevdet seg på samme distanse i V75 mot tøffere hester på Momarken i romjula. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

2600 m (volte) – Start kl. 15.00

1 Royal Unibrew/Ole Johan Østre

Vidar Hop: - Fullførte veldig fint som toer etter en fin reise i V75 sist. Står til for en like fin reise nå men møter tøffere motstand. Jeg tror det handler om en bra premiesjanse.

2 N.Y. Royal Flush/Lars Anvar Kolle

Tor Olaf Halle: - Går fine løp hver gang og nærmer seg toppformen. Distansen går bra. Det er noen bra imot, men han er bra selv også. Klaff er det samme som en trippelsjanse og en gardering.

3 Tayno Destrier/Per Ivar Bendiksen

Per Ivar Bendiksen: - Har vært veldig bra og er en regulerbar type som går fra alle posisjoner. Har hatt noen ukers pause grunnet vaksinasjon, men alt ser fint ut i trening. Distansen bør gå greit. Det samme tror jeg det gjør med volte. Litt vanskelig å sette ham inn i løpet med tøffere motstand enn noen gang. Jeg tror uansett han duger.

4 Donato Gilbak/Gøran Antonsen

Gøran Antonsen: - Kommer ut etter pause og fine treningsøkter i vinter. Er bedre nå enn før pausen. Hevdet seg på samme distanse i V75 mot tøffere hester på Momarken i romjula. Sporet er ikke det beste, men jeg kjører til for tet. Har ambisjoner.

2620 m

5 Weinberry/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Har gått to fine løp som toer etter fine reiser. Står til for et løp i førstespor her, så får vi se. Mer trippel- enn seiersaktuell.

6 Nu Love S.S./Eirik Høitomt

Bo Westergaard: - Går jevne, fine løp og har stigende form. Litt vanskelig å sette ham inn mot disse, men løpet virker åpent. Klaffer det litt på veien kan han kjempe høyt oppe. Strekes på fire-fem hester.

7 Senet Island/Per Oleg Midtfjeld

Jens Kristian Brenne: - Var bra som toer sist og har fin form. Møter gode hester, men jeg mener han skal takle distansen og at han kan hevde seg med posisjonsklaff. Trippelaktuell og skal vurderes om løpet garderes litt.

8 Rio Division/Vidar Hop

Alexander Heisholt: - Gikk et bra løp som treer sist etter en tøff første 1000. Så formen er fin. Distansen er en fordel, og løpet ser åpent ut. Bør ende blant de tre-fire første med klaff.

9 Smoke Detector/Hans Chr. Holm

Haavard Halvorsen: - Fikk en tøff tur etter tre måneders pause sist. Trenger flere løp. Premie.

2640 m

10 King N' Swing/Gunnar Austevoll

Tor Olaf Halle: - Er jevnheten selv. Går bra hver gang, men står sjanseartet til. Herfra skal mye klaffe. Kanskje på trippelen med maks flyt. Aktuell ved bred gardering.

11 Riva Renn/Adrian Solberg Akselsen

Stian Eilefsen: - Har trent fint i pausen og møter vel forberedt. Er god nok til å kjempe i toppen feilfritt, men galoppfaren er 90 prosent i volten.

12 Into The Sun/Cato Antonsen

Gøran Antonsen: - Går fine løp hver gang, er i form og takler distansen fint. Men det ser vrient ut herfra. En god premie er bra. Siste trippel er nok maks.

13 Iasi/Geir Mikkelsen

Geir Mikkelsen: - Kan en del, men jeg synes han møter gode hester her. Jakter en god premie.

14 Credicone/Magnus Teien Gundersen

Frode Hamre: - Leverte et veldig bra løp i tøft selskap sist. Formen er bra og han takler distansen. Det er imidlertid mange å runde, så det må klaffe litt fra langt tillegg. Jeg synes han er en av flere.

15 Strong Case/Åsbjørn Tengsareid

Anders L. Wolden: - Gikk et sterkt løp som toer sist og har hevet seg de siste gangene. Er en typisk allrounder som går alle distanser og fra alle posisjoner. Regnes som en av flere i et åpent løp.



BO WESTERGAARD: – Kommer til start med toppform Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

2100 m (auto) – Start kl. 15.22

1 Orlando G.M./Lars Anvar Kolle

Alexander Heisholt: - Holder fin form. Og nå er det kanskje på tide å fyre ham av fra start. Gjorde ikke det fra samme spor nest sist. Så får vi se. Har både slått og tapt for disse før. Jeg synes han skal regnes. En tidlig gardering.

2 B.S. Gold/Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt: - Har trent fint i pausen siden sist og står bra til. Er rask fra start. Jeg kjører til i håp om tet. Er en av dem som kan vinne med klaff.

3 Vibra Thor/Per Oleg Midtfjeld

Oddmund Wallevik: - Var positiv første gang ut etter pause. Er ikke rask nok til å kjøre om tet, men skal ha ryggløp i det lengste. Kan spurte fort siste 300. Klaffer det løpsopplegget kan alt skje.

4 Kajsa Nosto/Hans Jørgen Eggen

Starter ikke.

5 I.D. Ownersdestiny/Erlend Rennesvik

Glenn Kramer Stenberg: - Holdt på å stryke med i fjor sommer. Etterpå har det tatt lang tid å bygge ham opp. Har trent mye i det siste og fått et par jobb i 1.20-tempo som fortest. Har kapasitet som duger langt, men jeg er fornøyd om han fungerer fint og kan hente seg fin premie.

6 Excellent Maltin/Åsbjørn Tengsareid

Jens Kristian Brenne: - Var god til seier fra spor tolv i V75 på Sørlandet for to uker siden. Men det var i billigere lag enn dette. Har ikke noe ideelt spor nå heller. Regnes som trippelaktuell og en mulig gardering.

7 Vicky Waiting/Vidar Hop

Vidar Hop: - Holder veldig fin form, men står sjanseartet til mot gode konkurrenter. Mye skal klaffe herfra. Fornøyd med en fin premie.

8 Welcome Malcolm/Eirik Høitomt

Marius Høitomt: - Kommer ut etter pause. Trener fint, men har fått det dårligste sporet. Skal derfor få et passivt opplegg første gang ut. Fornøyd om han fungerer fint til en bra premie.

9 Orlando Fortis/Magnus T. Gundersen

Magnus T. Gundersen: - Gikk et fint løp for meg sist. Tøft imot nå. Han kan smyge inn en bra premie fra et fint spor.

10 Pegasus R.R./Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Gikk et veldig fint løp bakfra første gang ut etter veldig lang pause sist. Hadde godt av den gjennomkjøringen og kan ventes bedre nå. Løpet virker veldig åpent. Klaffer det med tempo og posisjoner, tror jeg på en plass i toppen. Trippelaktuell og verdt en gardering.

11 Dancing Queen/Frode Hamre

Frode Hamre: - Har jeg hatt i tre uker nå. Hun trener fint. Var veldig bra på sitt beste i fjor. Står sjanseartet til her. Gir henne et snilt løp. Kan være tredje-fjerde med klaff.

12 Rexine/Nicklas Korfitsen

Bo Westergaard: - Kommer til start med toppform. Har vunnet fire strake løp. To av dem bakfra. Avslutter tungt med tempo foran og posisjonsklaff. Er av dem som kan vinne. En tidlig strek.

DAG-SVEINUNG DALEN: – Er ikke av de raskeste fra start Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

2100 m (auto) – Start kl. 15.44

1 Spikfaks/Bjørn Steinseth

Bjørn Steinseth: - Gikk et bra løp som treer sist. Kunne ikke hente lengder på Valle Grim som vant da, men møter bedre forberedt nå. Tok tet sist han hadde samme spor bak bilen. Komme vi oss foran, skal vi sitte der. Kan vinne.

2 Battimo/Christina Kjenner

Christina Kjenner: - Holder fin form, men er treg fra start og taper mye innledningsvis. Skulle det klaffe maksimalt derfra og inn kan han hente seg en fin premie. Kan kanskje snuse på siste trippel.

3 Valle Grim/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Var veldig god til seier første gang ut etter pause sist. Har et bra spor, men er ikke av de raskeste fra start. Så blir det en vurderingssak om vi kjører i rygg eller om vi kjører frem direkte. Møter flere bra her. Regnes som en av tre-fire som kan vinne.

4 Ard/Per Oleg Midtfjeld

Lars O. Romtveit: - Gikk et veldig bra løp i tøffere selskap enn dette sist. Det blir tette starter, men han ser ut til å takle det fint. Billigere ute nå. Ikke overrasket om han er på trippelen.

5 Gomnes Hans T./Eirik Høitomt

Kjetil Helgestad: - Gikk veldig fine løp før han fikk en liten pause. Har trent fint og er bra forberedt. Jeg synes han møter noen som kan bli i tøffeste laget å slå. Kanskje på trippelen med klaff.

6 Sikvelands Svarten/A. V. Hagmann

Anita V. Hagmann: - Har fin fart i beina og er i bra form. Vinner ikke så ofte, men kan hente seg en bra premie, om det løser seg. Kan kanskje snuse på siste trippel med maks flyt.

7 Vestpol Kongen/Vidar Tjomsland

Rune Røyrås: - Har vært veldig god i det siste og har blitt sikrere bak bilen. Motstanden er riktig, men sporet sjanseartet. Herfra må det løse seg. Er god nok til å kjempe om seieren med klaff. Strekes.

8 Reime Kongen/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Har trent fint i vinterpausen og kommer til start med formen på plass. Men spor ytterst bak vingen, mot flere konkurrenter i dokumentert toppform, gjør det vanskelig. En bra premie er målet i første omgang.

9 Neslands Faksen/Geir Mikkelsen

VG: Var tapper treer bak Oriola og Tangen Elvira fra dødens sist. Står til for et fint løp og kan ende blant de tre feilfritt.

10 Mietor/Gunnar Austevoll

Kjell Løvdal: - Satt bom fast nest sist. Sist ble det en utursgalopp. Var veldig god til seier tredje sist og er i samme, gode form nå. Men han møter mange gode fra et dårlig spor. Mye skal klaffe, men jeg blir ikke overrasket om han kjemper høyt oppe.

11 Valle Hugo/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Holder flott form, men står vanskelig til denne gangen og konkurrentene han støter på blir stadig bedre. Mer trippel- enn seiersaktuell, slik som jeg ser det. Men han bør med på gardering.

12 Frier Birk/Anette Frønes

Anette Frønes: - Går fine løp hele tiden og er i form. Men nå møter han mange tøffe konkurrenter fra en dårlig utgangsposisjon. En fin premie er målet herfra.

MAGNUS TEIEN GUNDERSEN: – Er god nok til å kjempe om seieren med klaff. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

1600 m (volte) – Start kl. 16.06

1 Madde/Hans Chr. Holm

Hans Chr. Holm: - Har gått to fine løp på rad og er i form. Er ikke rask nok til å ta tet, men er sikret en fin reise. Løser det seg kan hun snuse på en trippelplass. Jeg tviler på seier.

2 Sambo Ø.K./Åsbjørn Tengsareid

Bernt Øksnevad: - Ledet fra start til i mål i V75 på Sørlandet for to uker siden. Formen er uforandret fin. Kusken får prøve samme taktikk igjen. En tidlig strek.

3 Nesfaksen/Frode Mjølnerød

Frode Mjølnerød: - Trener veldig fint, men målet blir å henge på de beste i håp om best mulig premie.

4 Torpa Pi/Knut Arne Ødegaard

Knut Arne Ødegaard: - Kommer ut etter pause. Dette var det eneste sprintløpet jeg fant. Løpet er for tøft. Kun en premiesjanse.

5 Brødsjø Spika/Eirik Høitomt

Jarle R. Gustavsen: - Har vi hatt i to uker. Hun virker fin i trening. Er rask, så sprint kan være en fordel. Håper på en premie, kanskje siste trippel.

6 Aarbakks Evelyn/Simen B. Jessen

Johan Herbjørn Undem: - Er fornøyd med en premie i tøft V75-selskap.

1620 m

7 Spiktrollet/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Var positiv treer sist, men møter for mange bra hester her. Vi får smyge inn en best mulig premie.

8 Tronmar/Henrik Kulblik

Henrik Kulblik: - Var tam sist, men god som toer gangen før. Sprint er en klar fordel, men det står gode konkurrenter både på strek og på tillegg. Kan løse fint, men vi er fornøyd om vi er i nærheten av siste trippel.

9 Hof Blesen/Gunnar Austevoll

Eivind Gravdal: - Holder fin form, men kommer ut på en distanse som er litt uvant for ham. Står 20 meter bedre til kontra Sambo Ø.K., som vant da han ble treer i V75 sist. Sånn sett skal han regnes med en bra trippelsjanse. Også verdt en gardering på noen hester.

10 Ramstad Kristian/M. T. Gundersen

Magnus T. Gundersen: - Har gått to sterke løp på rad. Sprint er en fordel og sporet i volten er bra. Han er god nok til å kjempe om seieren med klaff. En tidlig gardering.

11 Alm Elden/Lars Anvar Kolle

Dag-S. Dalen: - Gikk et bra løp for meg sist. Men motstanden er tøffere i V75. En god premie er bra.

12 Hønn Spik/Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Kommer ut etter pause og behandling. Varierer i prestasjonene, men slår til med toppløp innimellom. En typisk outsider som ikke skal glemmes.

13 Sitje Rapp/Johan Herbjørn Undem

Johan Herbjørn Undem: - Har vunnet fire av sine siste fem og er i toppform. To av løpene er vunnet fra tillegg, så det står ikke på det. Men motstanden er skjerpet i V75, og han skal ha ryggløp i det lengste. Klaffer det maksimalt er han god nok. En av en tre-fire som kan vinne.

14 Solmyr Arvid/Vidar Hop

Vidar Hop: - Holder flott form og møter riktig motstand. Derfor er det synd med bakspor på tillegg. Men han går fine løp i rygger og er god nok om det først klaffer. Regnes som en av dem som kan vinne. En tidlig gardering.

15 Gaupen Nina/Hans Even Andersen

Hans Even Andersen: - Kommer ut etter pause og behandling. Har fart som rekker i beina, men står veldig vanskelig til. Kjører etter best mulig premie.

VIDAR HOP: – Er god nok på kapasitet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2100 m (auto) – Start kl. 16.28

1 Avery/Ole Johan Østre

Kjetil Helgestad: - Holder fin form og er rask fra start. Men han må ha ryggløp over full distanse. Klart trippelaktuell fra rygg leder eller tredje innvendig med luke til slutt. Jeg tror det blir hardt med tanke på seier.

2 Etna B.R./Adrian Solberg Akselsen

Dag-Sveinung Dalen: - Fullførte bra etter et løp i dårlige rygger sist. Er kjapp nok til å utfordre om teten og bør være sikret en fin reise. Kan snuse på siste trippel med klaff underveis.

3 Kicking Classic/Dag-Sveinung Dalen

Trond Anderssen: - Gikk et veldig bra løp som treer fra en vanskelig utgangsposisjon i langløpet på Bjerke sist lørdag. Formen er på plass og han kan løse veldig raskt. Kan være tethesten her. Strekes på tre-fire hester.

4 Delicious Dream/Lars Anvar Kolle

Anita Johannessen: - Trenger normalt løp i kroppen etter pause. Har fått to banejobb og har sett fin ut. Skal få et fint løp og kjører for en premie.

5 Lady Lane/Eirik Høitomt

Tor Olaf Halle: - Har vinnerform i kroppen. Glem de to siste startene. Nest sist satt hun fast. Sist fikk hun luken litt for sent fra fjerde innvendig. Spurtet som en vind til fjerde over mål. Klaffer det maksimalt er hun god nok til å vinne.

6 Dream Builder/Vidar Hop

Vidar Hop: - Satte ny rekord tross galopp mot tøffere motstand enn dette sist. Kommer ut etter litt pause nå uten at jeg kjenner dagsformen. Men han er god nok på kapasitet. En outsider etter pause.

7 Gogo Hall/Frode Hamre

Frode Hamre: - Synes jeg var veldig bra i seiersløpet sist. Formen er meget bra. Står noe sjanseartet til. Kan åpne brukbart. Kommer han riktig inn i løpet, er han god nok til å kjempe om seieren.

8 Ganyboy/Erlend Rennesvik

Anders L. Wolden: - Har toppform i kroppen og møter riktig motstand. Sporet er kanskje sjanseartet, men han kjemper om seieren om det løser seg fra start til en utvendig rygg. Strekes.

9 Revenue Lavec/Lars Fredrik Kolle

Truls Roar Wivestad: - Går fine løp hver gang og har en tung avslutning å by med tempo underveis. Men bakspor gjør det som vanlig sjanseartet. Hardt å vinne herfra, men trippelaktuell skal han være.

10 King Royal/Josefine Eilertsen

Lars O. Romtveit: - Er en flink hest som gjør det bra hver gang. Men fra dette sporet mot disse hestene i V75, er det kun en premiesjanse.

11 In Håleryd/Per Oleg Midtfjeld

Oddmund Wallevik: - Går fine løp hver gang, men er som vanlig avhengig av at det løser seg. Tempo og posisjonsklaff er det som en plass i toppen, med luke i tide. Strekes som en gardering.

12 Mellby Frodo/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Er en klassehest, ute mot riktig motstand, men fra et dårlig spor. Å vinne V75 herfra er veldig vanskelig. Men han kan klare det med maks flyt. Strekes på fire-fem hester.

TROND ANDERSSEN: – Er så rask fra start at det kan bli tet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

2100 m (auto) – Start kl. 16.50

1 Livi Lady/Nicklas Korfitsen

Bo Westergaard: - Er naturlig startrask. Ladder derfor fra start i håp om få rygg leder på en bra konkurrent. Derfra er hun trippelaktuell. Hun er litt for hardt ute med tanke på seier.

2 Miracle Tile/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Har fin form, et perfekt spor og er så rask fra start at det kan bli tet. Men et fint løp i rygg er vel så bra. Er en av flere som kan vinne det som er et åpent løp. Strekes på fire-fem hester.

3 Mira Prawo/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Var god til seier sist og møter riktig motstand fra et bra spor. Kjører til start med ambisjoner. Kan vinne igjen.

4 Highland Breeze/Geir Mikkelsen

Geir Mikkelsen: - Går fine løp hele tiden og er i form. Men det er noen jeg tror vi ikke slår. Kan vi hente oss en fin premie er det bra.

5 Höwings Venus/Cato Antonsen

Gøran Antonsen: - Holder veldig fin form. Glem de to siste løpene. Nest sist på Åby ble alt feil. Sist på Sørlandet tok hun ikke et travsteg fra start i volten, men fungerte fint i 1.16-tempo etterpå. Auto er en stor fordel og motstanden er riktig. Jeg tror hun kjemper i toppen.

6 What You Want/Eirik Høitomt

Herman R. Tvedt: - Gikk veldig fine løp for meg, før hun fikk en liten pause. Er formen like bra nå, kjemper hun i toppen igjen. En tidlig gardering.

7 Fruska Am/Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt: - Har jeg fått fine rapporter på. Kommer til start med fin form i kroppen og skal være god nok for en plass blant de tre-fire første.

8 Denali/Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Har gått to veldig bra løp på rad og er i fin form. Sporet trekker selvsagt ned, men skulle det løse seg, er hun god nok i dette feltet. Verdt en gardering.

9 Synjo Danseuse/Hans Chr. Holm

Trond M. Høiås: - Smatt ut fra lederryggen og spurtet inn til seier sist. Hun kan avslutte voldsomt med luker til slutt. Det er også håpet her. At det løser seg til slutt. Har hevdet seg bra i V75 på Bjerke før. Ikke uten muligheter her. Verdt en gardering.

10 Amazing Case/Frode Hamre

Frode Hamre: - Var sterk og fin i sin første start etter pause. Har bakspor nå, men hun går gode løp bakfra også. Håper vi finner en grei posisjon. Outsider i et åpent løp.

11 Galaxy W./Åsbjørn Tengsareid

Starter ikke.

12 Lady Lara/Vidar Hop

Vidar Hop: - Var veldig god til seier fra tet sist og er i toppform. Møter riktig motstand, men utgangsposisjonen er en helt annen nå. Vant fra samme spor tredje sist, men da etter optimal reise. Det må klaffe like mye nå. Uansett verdt en gardering.

ØYSTEIN TJOMSLAND: – Holder hun seg til trav er hun god nok, til tross for at det jakter svært gode konkurrenter fra lengst mulig tillegg. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–7

2100 m (volte) – Start kl. 17.10

1 Valle Gulla/Dag-Sveinung Dalen

Lill-Ann Berg: - Tok jeg hjem etter siste start. Vet ikke hvordan det slår ut på formen. Hun har gått veldig fine løp innimellom, men det er galoppfare med voltestart. Hun har kapasitet for det meste, men jeg er fornøyd med en fin premie.

2 Komnes Anna/Jan Rune Gaustad

Jan Rune Gaustad: - Var god til seier sist og står spennende til på strek. Formen er god. Jeg synes hun er en av tre-fire som kan kjempe om seieren.

2120 m

3 Gyldenlinn/Gunnar Austevoll

Jan Inge Drageset: - Har vært god de tre siste gangene. Møter skjerpet motstand nå, men er sikret en fin reise fra en fin utgangsposisjon. Hardt med tanke på seier. Fornøyd om vi er inne blant de fem.

4 Mailund Jerva/Eirik Høitomt

Erland Holm: - Har fått ett løp etter pause og er bra på sitt beste. Nå står det noen tøffe konkurrenter 20 meter bak oss. Det blir nok hardt med tanke på seier. Kjempefornøyd om vi er på trippelen.

5 Tangen Elvira/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Presterte et solid løp sist og holder skikkelig bra form. Hun er ikke stødig, men holder hun seg til trav er hun god nok, til tross for at det jakter svært gode konkurrenter fra lengst mulig tillegg.

6 Sundby Søss/Josefine Eilertsen

Berit Garstad: - Var god til seier sist og er i form. Motstanden er tøffere nå og sporet i volten i trangeste laget. Taper litt fra start herfra. Jeg tror det blir tøft å vinne igjen, men håper på en trippelplass.

7 Kagge Lina/Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Var positiv sist og gjør seg ikke bort her. Slår nok ikke de beste, men kan være en luring i kampen om siste trippel.

8 Smedtulla/Anette Frønes

Anette Frønes: - Gikk et veldig bra løp etter galopp sist og var god til seier gangen før. Sporet på tillegg er bra. Møter noen bra men jeg synes hun er trippelaktuell og verdt en gardering.

9 Neseldi/Knut Arne Ødegaard

Knut Arne Ødegaard: - Kjenner jeg godt til. Har gått noen fine løp i det siste, men er tøft ute motstandsmessig her. Premie er bra.

2140 m

10 Voje Maren/Lars Anvar Kolle

Jan Kristian Øverdal: - Ble litt ivrig og galopperte da det kom hester på henne bakfra på Sørlandet sist. Nå står det ingen bak henne og kusken får ta det litt rolig fra start. Møter tøft lag og står langt bak. Hun må herdes. Jeg har ingen seiersambisjoner, men håper hun traver feilfritt og gjør et bra løp.

11 Lykkje May/Kjetil Djøseland

Kjetil Djøseland: - Galopperte fra dødens da jeg tok i henne sist. Kjentes veldig fin ut da. Har trent bra etterpå. Trippelaktuell og verdt en gardering.

12 Kap Tilly/Geir Mikkelsen

Hilde Håland: - Er vi spente på etter lang pause. Har hevdet seg i slike løp før, men er kanskje litt tung i kroppen ennå. Står også vanskelig til. En bra premie er målet. Kan håpe på siste trippel.

13 Dale Anne/Per Oleg Midtfjeld

Arne Johannessen: - Har vært to ganger på bane i det siste etter en lengre pause. Møter hopper med høyt grunnlag første gang ut. Jeg ligger derfor lavt og håper på en god premie.

14 Oriola/Åsbjørn Tengsareid

Olav Knutsen: - Var veldig god til seier første gang ut etter lang pause sist. Møter ikke verre motstand nå, men står på 40 meter tillegg. Klaffer det underveis er hun god nok. En av flere som kan vinne.

15 Finnskog Oda/Henrik Kulblik

Henrik Kulblik: - Var bra som toer sist og er i form. Full distanse er ingen fordel, men hun kan løse veldig raskt i volten. Jeg får la henne gå i håp om å komme ned i en fin rygg utvendig ut av første sving. Jeg tviler på seier. Håper på trippel.

Publisert: 28.02.20 kl. 10:45

