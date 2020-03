UTSLÅTT: Håvard Lorentzen (27) har ikke fått det til å stemme etter at han var verdens raskeste skøyteløper for to år siden. Her etter 1000-meteren og 5. plass sammenlagt i sprint-VM på Hamar lørdag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Lorentzen skal bli «OL-munk» igjen

HAMAR (VG) Håvard Lorentzen (27) røper at han vil vende tilbake til «munktilværelsen» som gjorde ham til verdens beste sprinter for to år siden.

Norges regjerende olympiske mester endte på 5. plass i sprint-VM i Vikingskipet. I fjor tok han 4. plass sammenlagt i mesterskapet i Heerenveen, ett år etter at han i februar 2018 vant OL-gull på 500 meter og OL-sølv på 1000 meter i Pyeongchang – for så et par uker senere å bli sprintverdensmester i Kina.

– Det var vel omtrent denne plasseringen jeg så for meg før helgen, sier han etter mesterskapsavslutningen på Hamar lørdag – før han gir bestemt uttrykk for at «medaljedrømmen» ikke var realistisk.

En grunn er det tilbakevendende hofteproblemet han har slitt med siden i fjor sommer. En annen sak er at han etter suksess-sesongen 2017/18 ikke har vært like «på» som da.

– Vi må finne ut av det etter sesongen. Det er en sene eller et bein. Vi har ikke undersøkt det nærmere, i tilfelle det skulle bli irritert og vondt igjen til denne helgen. Jeg kjente det litt igjen etter løpene fredag. Men ikke slik at det hemmet meg vanvittig mye, sier Håvard Lorentzen.

Han akter å fullføre sesongen med verdenscupfinalen i Heerenveen neste helg. Deretter tar han fri til 1. april, for så å «trene ræva av meg» frem til neste sesong. Håvard Lorentzen understreker at han vil fortsette å trene under tidligere verdensrekordholder Jeremy Wotherspoon, men samtidig at de i motsetning til hva de har gjort de to siste årene ikke vil eksperimentere når det gjelder treningsopplegget.

– Jeremy (Wotherspoon) er redd for at vi skal stå stille og ikke utvikle oss, og jeg støtter den tankegangen. Men noen ganger slår det feil. Vi må gå litt tilbake til det vi gjorde før, sier Håvard Lorentzen.

Helt for egen del vil han gå tilbake til tilværelsen han fristet de to sesongene som ledet opp til 2018-OL. Neste vinter-OL er i Beijing 2022. Han sier at han og resten av Norges sprintere må trene hardere og smartere. På spørsmål om de har råd og ressurser til det, svarer han at de foran ham på pallen her i Vikingskipet har mer å rutte med – men at det «til syvende og sist sitter i hodet».

– Ditt også?

– Jeg skal være ærlig å si at jeg ikke har levd like mye munktilværelse de to siste sesongene, som det jeg gjorde før OL. Men jeg merker at lysten begynner å komme tilbake.

– Du må tilbake til en klostertilværelse?

– Ja, omtrent. Særlig slik det var den sesongen (2017/18). Da var det bare skøyter. Det var det eneste jeg gjorde. Hvis det må til for å bli best, må jeg nesten det, svarer Håvard Lorentzen på VGs spørsmål.

Han påpeker at det er vanskelig å være «på» i så stor grad i seks år på rad. Derfor har han vært «litt av» de to siste sesongene. Å skulle tyne «de to siste prosentene» er tøft mentalt, og det sliter på kroppen. Foran denne sesongen trengte han en ekstra pause. Dessuten må man gjøre andre ting i livet også, «alt kan ikke settes på vent». Men nå er det på’n igjen.

– Dreier det seg mest om det mentale?

– Det er vanskelig å si. Jeg fikk oppleve alt jeg hadde lyst på forrige gang. Kanskje jeg skrudde igjen litt mye etter det. Men det som frister nå, er å gå tilbake til det, svarer han og sikter til «bare skøyter»-livet.

Det kan innebære at han flytter fra Bergen, der han eier hus og leilighet, til Stavanger for å få best mulig tilgang til is.

Publisert: 01.03.20 kl. 03:47

