KJEMPER OM SEIEREN: Viktor Hovland. Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland leder PGA-turnering før siste dag

Viktor Hovland (22) fortsetter å imponere i Puerto Rico Open. Han leder alene foran avslutningen søndag.

Oppdatert nå nettopp

Hovland jager sin første seier som profesjonell. Han ligger 18 under par etter tre av fire runder i Puerto Rico.

Det kan bli en dundrende duell med den 15 år eldre skotten Martin Laird (37) søndag. Laird er bare ett slag dårligere enn Viktor Hovland foran siste dag.

– Jeg gleder meg til i morgen. Det ser kjempebra ut, sier Marius Thorp, golfekspert for Eurosport.

– Det er så kontrollert. Han gikk 64 slag lørdag, og det er nærmere 61 enn 65, mener eksperten.

Ingen nordmann har noen gang vunnet en PGA-turnering. Suzann Pettersen tok 15 seirer på kvinnenes LPGA-tour.

Skotten Laird gikk en superrunde lørdag og endte ni under par. Nordmannen var åtte under par lørdag, men lå bedre an etter torsdag og fredag, og ligger dermed foran Laird totalt.

– Søndag kan bli den største dagen i norsk herregolf noen gang. Det ville være en gigantisk prestasjon om han vant. Men jeg tror seieren kommer før eller senere likevel, selv om den ikke skulle komme søndag, sier Marius Thorp.

Etter å ha tatt PGA-touren med storm høsten 2019, har det ikke gått like bra med Norges nye golfhelt de siste månedene. Men nå kan han vinne. Riktignok spiller mange av PGA-tourens største stjerner turnering i Mexico, men det er et sterkt startfelt også i Puerto Rico, der Hovland på forhånd var en av favorittene.

– Jeg har snakket litt med Viktor den siste uken. Han sier at spillet er veldig på riktig vei. Han føler at jobben han har gjort på trening de siste ukene, begynner å vise seg på banen. Han føler at han har bedre kontroll på spillet enn han kanskje hadde rett etter nyttår, sier Marius Thorp.

– Og det gjenspeiles i de tre rundene så langt.

Hovland lå lenge bak Laird, men gikk i ledelsen takket være en birdie på hull 16. Det så litt mørkt ut da han slo i bunkeren på hull 18, men et mesterlig tredjeslag ga ham 2,5 meter for birdie. Og den rullet han i koppen.

Kristoffer Ventura pådro seg en dobbelbogey på hull 17, men spilte ellers bra og ligger på delt 38. plass foran søndagens avslutning.

Publisert: 22.02.20 kl. 22:50 Oppdatert: 22.02.20 kl. 23:08

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser