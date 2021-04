Kommentar

Tvangstrøye med fem ringer

Av Leif Welhaven

SJEFEN: Seiko Hashimoto, leder for Tokyos OL-komité, under en pressekonferanse for noen dager siden. Foto: AP

Idet 100-dagersnedtellingen til OL i Tokyo er passert, fremstår lekene mer og mer som et pengedrevet pliktløp.

Dersom De olympiske leker skal bli en suksess, bør vertsnasjonen oppleve eierskap og avviklingen ha en skikkelig ramme.

100 dager før et av verdens mest gigantomane sportsarrangementer skal finne sted, sliter både Den olympiske komité (IOC) og den japanske arrangøren med kraftig motvind fra flere kanter:

1) OPPSLUTNINGEN

IOC føler seg overbeviste om at japanerne skal slutte opp om OL, men så langt er det lite som peker i den retningen. En undersøkelse viste nylig at syv av ti ønsker at lekene utsettes eller avlyses.

2) PANDEMIEN

Etter store doser naivitet og virkelighetsfjernhet, ble den uunngåelige avgjørelsen om å utsette lekene i 2020 omsider tatt. Men coronaen preger Japan ennå, og nylig har myndighetene tydd til nye restriksjoner i flere områder. De siste dagene har det vært registrert over 4000 nye tilfeller daglig, i et land med der mer enn en halv millioner er blitt smittet og dødstallet nærmer seg 10.000.

3) VAKSINERINGEN

Det har også skapt bekymring at vaksineringstakten har vært treg, og under én prosent av befolkningen har fått det de skal ha. Det er betydelig usikkerhet rundt den videre utviklingen i arrangørlandet.

4) TILSKUERNE

Coronasituasjonen tvang frem en avgjørelse som vil prege lekene. Det åpnes ikke for en global tilskuertilstrømming, og folk fra hele verden må derfor kansellere billettbestillinger til Japan i sommer. Hvordan det vil gå å fylle tribunene med lokale er inntil videre et ubesvart spørsmål.

5) BILLETTENE

Det har skapt reaksjoner at en del billettkjøpere ikke får tilbake alt de har betalt inn, fordi billettoperatøren IOC har avtale med nekter å refundere administrasjonsgebyret.

6) ØKONOMIEN

Sommer-OL er den store melkekuen for IOC, og følgelig for et helt økosystem i internasjonal idrett. De endelige tallene er ikke klare, men utsettelsen koster selvsagt den olympiske bevegelsen dyrt. Likevel er det den japanske arrangøren som vil bli sittende med den store svarteper, siden lekene blir noe helt annet enn man opprinnelig plamla for.

7) USIKKERHETEN

Det forsikres og forsikres at OL skal bli noe av, og det er utarbeidet strenge retningslinjer i en «playbook» for hvordan det skal bli så smittesikkert som mulig. Men så sent som denne uken var en sentral politisk aktør, Toshihiro Nikai, uttalte noe som ble tolket som en åpning for avlysning om covid-situasjonen blir for ille.

Etter all sannsynlighet er det lagt ned så mye i dette at det blir en form for OL uansett. Ikke fordi det blir særlig stas, men fordi økonomiske forpliktelser får bordet til å fange.