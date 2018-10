Messi herjer mot Sevilla

(Barcelona - Sevilla 2–0, kampen pågår) Lionel Messi har vært involvert i begge scoringene i Barcelonas drømmestart mot Sevilla.

16 min: Messi ligger nede med skade etter en duell med Franco Vazquez. Lander på armen og har tydelig vondt.

13 min: 2–0 Barcelona! Suarez smeller en lang pasning opp til Messi på kanten som har tid og rom. Han drar seg innover i banen og skyter ballen i mål ved lengste stolpe.

6 min: Stolpeskudd! Guilherme Arana fyrer av fra 17 meter, men stoppes av stolpen. Barcelona-keeper Marc-Andre ter Stegen sjanseløs på avslutningen.

2 min: 1–0 Barcelona! Suarez veggspiller med Lionel Messi som finner Philipe Coutinho på bakerste del av boksen. Brassen curler ballen vakkert opp i krysset til en tidlig ledelse.

Barcelona (4–3–3): Ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Messi, Suarez, Coutinho

Sevilla (3–4–3): Vaclík - Kjær, Carriço, Sergi Gómez - Jesús Navas, Banega, Franco Vázquez, Arana - Sarabia, André Silva, Ben Yedder

Livetabell runde 9:

1. Barcelona, 18 poeng

2. Alaves, 17 poeng

3. Sevilla, 16 poeng

5. Atletico Madrid, 16 poeng

6. Real Madrid, 14 poeng

7. Espanyol, 14 poeng

Mener Barca er for avhengig av Messi

VGs fotballekspert Bernt Hulsker i VGTV-studio mener at Barcelonas dårlige sesongstart ikke merkes så godt på grunn av rivalenes tilsvarende dårlige start.

– Det er klart at Barcelona sliter, trener Ernesto Valverde sliter. Men fordelen for Valverde, og som han kan gjemme seg litt bak, er at Real Madrid nesten sliter enda mer, mener

Han mener at katalanerne er blitt for avhengig av superstjernen Lionel Messi.

– Det er et Barcelona som mer enn noen gang er avhengig av Messi. Det er kun ham. I tidligere år har vi hatt (Andres) Iniesta og Xavi, men i år er det mye Messi, sier Hulsker.

Tidligere fotballspiller Freddy dos Santos i VGTV tror formsterke Sevilla får en for vanskelig utfordring i Barcelona.

– Sevilla har vært gode i alle kampene så langt i sesongen. Men mot Barcelona må litt andre egenskaper til, sier

– Jeg tror Barcelona vinner, men jeg håper på en skikkelig god match.

I studio sitter programleder Jamel Rake og har besøk av VGs fotballekspert Bernt Hulsker og tidligere fotballspiller Freddy dos Santos. Sondre Skandsen kommenterer oppgjøret som spilles på Camp Nou.

Slik gikk det da Lionel Messi reddet ett poeng borte mot Valencia forrige runde:

Sevilla har 16 poeng etter 8 kamper og har vunnet de tre seneste i serien og kan ta over serieledelsen med seier mot Barcelona.

Tidligere lørdag tapte Real Madrid overraskende 1–2 hjemme mot Levante . Det betyr at både Barcelona og Sevilla har muligheten til å øke forsprangene sine ned til hovedstadslaget.

Under kan du se hvordan VAR spilte en sentral rolle i 1–2-tapet.

