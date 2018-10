BRONSEFINALE: Kristin Skaslien (t.v.) og Magnus Nedregotten tapte kampen om bronsen i OL, men noen dager senere kom avsløringen om at Aleksandr Krusjelnitskij (t.h.) hadde avlagt positiv dopingprøve. Foto: Cathal McNaughton / Reuters

Russerne bruker «dopingfilm-avsløring» for å ta tilbake norsk OL-medalje

SPORT 2018-10-25T17:40:02Z

Journalisten Hajo Seppelt har stått sentralt i avsløringene av russisk doping og nærmest blitt en folkefiende i landet. Nå bruker russerne en film av nettopp tyskeren for å få tilbake den norske OL-bronsen i curling.

Avsløringen av russisk doping ga norsk medalje i mixed-øvelsen. Det var Aleksandr Krusjelnitskij som testet positivt for stoffet meldonium. Derfor ble det russiske paret fratatt sine medaljer, som i stedet ble delt ut til norske Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten .

Nå har Russland gått til CAS, idrettens voldgiftsdomstol, med saken. De mener at det er avslørt manglende sikkerhet rundt doping i Pyeongchang-lekene. Det var i begynnelsen av oktober at den tyske TV-kanalen ARD viste en film om hvordan prosedyrene ikke var fulgt under lekene.

Senere er det også kommet frem at Marit Bjørgen opplevde at prøveglasset med urinen hennes sprakk. Hun hadde aldri i sin lange karriere opplevd noe lignende.

Høringen i Krusjelnitskij-saken var den 19. september, og Tass melder at avgjørelsen bør falle i løpet av oktober.

Den russiske curlingpresidenten Dmitrij Svisjtsjov sier til nyhetsbyrået at de rakk å legge ved Seppelts film som et bevis i saken.

I filmen avsløres det grove brudd på sikkerhetsreglene, blant annet at dopingprøver skal ha blitt oppbevart i et ulåst kjøleskap.

Da VG møtte Svisjtsjov i mai, sa han at Krusjelnitskij «må ha blitt utsatt for en provokasjon».

– Han er verdensmester to ganger. Han vet alt om dopingprosedyrene for medaljevinnere. Hvorfor skulle han dope seg, sa den russiske curlingpresidenten – og slo ut med hendene. Han er også en kjent politiker i Dumaen.

Svisjtsjov sto på at Russland fortsatt ikke har gitt opp å få tilbake medaljene som Krusjelnitskij og partneren Anastasija Bryzgalova.

Hajo Seppelt har blitt en folkefiende i Russland etter dopingavsløringene. Han er journalisten som har filleristet russisk idrett de siste fire årene. I 2014 kom dokumentarfilmen «The Secrets of Doping: How Russia makes its Winners». Filmen fikk WADA til å sette i gang en gransking ledet av Dick Pound. Det var starten på en lang reise som blant annet førte til at russerne ikke fikk stille under eget flagg i OL i Pyeongchang – og mange av de beste utøverne deres var utestengt fra lekene.

I juni sa Seppelt at han ikke ville dra til fotball-VM i Russland – av sikkerhetshensyn etter å ha blitt truet.