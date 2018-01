VURDERER LANDSLAGSEXIT: Nora Mørk er ikke fornøyd med måten Norges Håndballforbund har håndtert saken om de stjålne bildene. Hun vurderer å gi seg på landslaget som følge av det. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Danske BT: Mørks stjålne bilder har sirkulert i danske toppklubber

Publisert: 18.01.18 21:12

Danske BT avslører torsdag at Nora Mørks stjålne, private bilder er delt blant toppklubber i den danske håndball-ligaen.

Det skriver den danske avisen på sine nettsider .

– BT har vært i kontakt med kilder fra en rekke ligaklubber som forteller at spillere har vist frem de intime bildene av Nora Mørk på sine telefoner. BT har også kjennskap til at bildene ved minst tre tilfeller er blitt delt mellom spillere på tvers av klubber.

Det skriver BT.dk, men nevner hverken klubber eller spillere ved navn. Videre skriver avisen at ingen av deres kilder ønsker å stå frem ved navn, noe BT har valgt å etterkomme «for å kunne fortelle en prinsipiell og viktig historie som vi ellers ikke kunne ha fortalt».

– Jeg har selv sett bildene på en telefon hos en av mine lagkamerater, og jeg vet at de kom fra en spiller fra en annen klubb, sier en av de anonyme kildene til avisen.

Ifølge BT har bildene florert i den danske håndballmiljøet siden november, noe som overrasker ligadirektør Thomas Christensen. Han er ikke fornøyd med avisens avsløring og ber spillerne tenke seg om.

– Alt i denne verden handler om å oppføre seg ordentlig. Vi arbeider alle under en lovgivning som gjelder for alle, og den er man nødt til å følge. Jeg er ikke helt oppdatert på gjeldende lovgivning på dette området, men den skal vi i hvert fall forholde oss til. Ut over det, så er det den alminnelige, sunne fornuften som gjelder, sier han til avisen.

– Hva synes du om disse opplysningene med tanke på den sunne fornuften?

– Det er ikke orden, og hvis distribusjonen av bildene har skjedd slik Nora Mørk har fortalt, at hun ble hacket, så har man en veldig dårlig sak. Hvis man har delt bildene i dag, så har man handlet i ond tro eller bodd i en hule. Og det siste gjør de jo i hvert fall ikke, påpeker han.