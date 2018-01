DYRT: Johan-Sebastian Christiansen måtte betale selv for sin VM-deltagelse. Han startet veldig bra, men fikk det tøft på dag to. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Sjakk-Christiansen (19) reagerer på manglende VM-oppfølging fra forbundet

Johan-Sebastian Christiansen (19) undrer etter at han og familien måtte betale 24.000 kroner for å delta i lynsjakk-VM uten noen støtte.

– Jeg synes det er litt spesielt at man må betale alt selv når man representerer Norge i VM hvor alt går på TV. Man får heller ikke noe støtteapparat. Det ville vært greit å hatt noen med meg som kunne gitt meg råd, sier Christiansen til VG.

Mens Magnus Carlsen ble verdensmester i lynsjakk og håvet inn to millioner kroner i premiepenger , fikk Christiansen det verre etter en fenomenal åpningsdag. Han og Carlsen lå like bra an etter første dag med 7 poeng. Før Carlsen ble verdensmester på dag to med 15,5 poeng, mens Christiansen endte med 8,5 poeng.

– Det ble mye TV-tid når jeg gjorde det bra. Da fikk jeg følelsen av at jeg måtte prestere veldig bra for at potensielle sponsorer kunne se meg. Det ble også flere intervjuer. Jeg kunne nok trengt hjelp og råd underveis. Den siste dagen var jeg veldig tom, sier Christiansen, som ikke har noen sponsorer.

Håper jeg lærte

Han og familien hadde selv bladd opp 24.000 kroner for reisen og oppholdet til sjakkspilleren i Saudi-Arabia under mesterskapet. Sjakkforbundet hadde ingen til stede som kunne hjelpe. Magnus Carlsen og hans far Henrik hadde nok med seg selv for å bli verdensmester.

– Johan-Sebastian spilte veldig bra og fikk mye oppmerksomhet. Han bidro mye på NRKs sendinger. Det var positivt, men han ble nok veldig utladet. Det så man på spillet hans neste dag, han hadde ikke «landet». Da var han helt tom, sier foreldrene Laila og Vidar Christiansen.

– Jeg håper jeg lærte litt til neste gang. Jeg håper å komme meg på topp 100, og vil til sjakk-OL i år, forteller Christiansen.

Ikke ressurser

Geir Nesheim, generalsekretær i sjakkforbundet, sier at det ikke finnes ressurser å dele.

– Vi har rett og slett ikke råd. Vi har et veldig lite budsjett på to millioner kroner for alt vi gjør. Vi prioriterer EM og OL for både kvinner og lag, samt noen landslagssamlinger. Vi er veldig positive til det Johan-Sebastian gjør, men har ikke ressurser å bidra med, sier Nesheim.

– Er det en fare for at talenter går tapt ettersom de ikke har økonomiske ressurser selv?

– Det er en risiko for det og i så fall er det leit. Hadde vi hatt midler, skulle vi selvsagt hjulpet, svarer Nesheim.

Unge Christiansen gikk ut fra NTGs sjakklinje sist vår, og satser nå for fullt på sjakk. Han har et samarbeid med en trener i Bosnia, Borki Predojevic, men det er lite rom for å bruke han.

– Det blir vanskelig å få råd til å bruke treneren. Jeg har vært med på så mange turneringer at jeg ikke har kunne bruke han. Det funker greit å trene selv, men det beste hadde vært å samarbeide med en trener, sier sjakktalentet, som understreker at han var uansett fornøyd med VM-turen.

