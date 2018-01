PERSONLIG TRENER: Charlotte Kalla satser utenfor det svenske landslaget med sin trener Magnus Ingesson. Her er de under verdenscupåpningen i Ruka i november 2016. Foto: Anders Wiklund/TT NYHETSBYRÅN

Kallas store OL-problem: – Hadde vært godt å finne en løsning før vi drar

Publisert: 22.01.18 16:31

SPORT 2018-01-22T15:31:55Z

Charlotte Kalla (30) er de norske langrennsdamenes største utfordrer om OL-gullene. Nå har hun fått et problem. Og landslagssjefen kan ikke hjelpe henne.

Det er åtte år siden Charlotte Kalla tok sitt eneste individuelle OL-gull, da hun vant 10 kilometer friteknikk.

Hun vant samme distanse i samme teknikk under VM på hjemmebane i Falun i 2015. Nå er 10 kilometer friteknikk på OL-programmet igjen.

Men hennes personlige trener Magnus Ingesson har ikke fått vesten han trenger for å gå sammen med Kalla og inspisere OL-løypene.

– Det er en viktig ting, og det hadde vært godt å finne en løsning før vi drar, sier Ingesson til Aftonbladet.

Brøt med landslaget

Kalla har vist knallform denne sesongen og ble nummer to på 10-kilometeren klassisk stil i Planica søndag.

– Jeg jakter fortsatt en akkreditering for å komme meg ut i OL-løypene. Akkreditering for å komme inn på arenaen har jeg fått via SOK (Sveriges Olympiske Komité), men ikke for å være i løypene, sier Ingesson.

Kalla brøt med landslaget i april 2016.

30-åringen har Ingesson som sin personlige trener. Han var landslagstrener da Kalla tok OL-gullet i Vancouver.

Den svenske langrennsstjernen pleier å gå gjennom konkurranseløypene sammen med Ingesson, som en del av sine forberedelser. Det svenske skiforbundet kan ikke hjelpe duoen.

Må prioritere landslagets egne

Svenskenes landslagssjef Rikard Grip forklarer:

– Vi har ikke vester til alle som er med i vår tropp heller, så vi må prioritere dem først. De vestene vi har er for dem som er med i laget fullt og helt. Vi får 20 eller 22 vester. Vi er 25–26 ledere, så vi skulle gjerne hatt flere, sier Grip til Aftonbladet.

Ingesson innrømmer at han er litt bekymret. Kalla er uansett glad treneren skal til OL.

– Det er en trygghet at han ser «live» hvordan han opplever at jeg går, og at vi kan snakke om det, sier Kalla til Aftonbladet.

OL-programmet i langrenn starter med 15 kilometer fellesstart med skibytte lørdag 10. februar.

