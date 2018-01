SLÅTT AV COLOGNA: Martin Johnsrud Sundby forlater podiet etter tredjeplassen på 15 kilometer fellesstart i Seefeld søndag. Snart kan han bli olympisk mester - I Sotsji-gullet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sundby om Sotsji-gullet: – Vanskelig ikke å tenke på det

Publisert: 29.01.18 09:13

SEEFELD (VG) Martin Johnsrud Sundby (33) innrømmer at han tenker på det noen ganger: Kanskje er han snart olympisk mester – uansett hva som skjer i Sør-Korea.

Sundby ble nummer tre bak Dario Cologna og Alex Harvey i den siste generalprøven før OL.

Sundby har ingen individuelle mesterskapsgull, men har rykket opp fra 4. plass til OL-sølv på femmila i 2014-OL etter at både Aleksander Legkov og Maxim Vylegzjanin er utestengt og fratatt sine 2014-meritter etter omfattende avsløringer om russisk doping.

Dermed er kun den opprinnelige bronsevinneren, Ilja Tsjernousov, foran Sundby på listen.

Men også han er i trøbbel:

Tsjernousov går ikke i OL som starter om knappe to uker. Og nå er han den eneste av den russiske palltrioen som fortsatt har medalje, samtidig som han er utestengt fra OL.

Hvis Tsjernousov lider samme skjebne som Legkov og Vylegzjanin, står plutselig Sundby igjen som olympisk mester.

Vanskelig ikke tenke på det

– Vi får se. Det orker jeg ikke å spekulere i før det er tilfellet. Men jeg vet det ikke er sånn jeg skal bruke krefter på, men det er selvfølgelig vanskelig ikke å tenke på det, sier Sundby til VG.

– Om det skulle skje, hvordan blir det å bli olympisk mester fire år etterpå?

– Da får dere i alle fall slutte å spekulere i at jeg ikke har tatt gull ennå. Det kan være en fordel med det, svarer Sundby.

For 33-åringen mangler altså det individuelle mesterskapsgullet. Han er blitt minnet på det ofte foran VM i 2015 og 2017 og nå før OL i Pyeongchang.

Etterlyser forklaring

En annen konkurrent som altså er ute av OL, er Sergej Ustjugov. Han ble nummer 44 på sprinten lørdag og nummer åtte på 15-kilometeren under prøve-VM i Seefeld.

– Det er en kjempemerkelig situasjon. Det er en av de mest dominerende herreløperne de siste to årene, plutselig skal han ikke få gå OL, sier Sundby til VG og fortsetter:

– For alle konkurrentene hans er det nok en litt merkelig situasjon, jeg tipper de fleste har mobilisert treningsmessig i henhold til hvordan de skal klare å slå Sergej på alle de ulike distansene. Nå skal han ikke stille. Det blir veldig rart.

Sundby etterlyser en forklaring av IOC (Den internasjonale olympiske komité) angående russerne som ikke får gå i OL.

– Vi venter alle på en form for begrunnelse. Det er ikke sikkert at den er mer komplisert enn at det er fordi han gikk i Sotsji at han ikke får gå. Da må vi andre bare ta det til etterretning, sier Sundby til VG.

Selv har han to hardøkter igjen før OL-ilden tennes. Men aller først skal han hjem for å feire femårsdagen til Markus hjemme i Oslo mandag.

