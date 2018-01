JUBEL: Jan Schmid, Jarl Magnus Riiber, Espen Andersen og Jørgen Graabak vant stafetten i Chaux Neve - slik som de gjorde da dette bilde ble tatt i Lillehammer før jul. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Kombinertgutta med strålende stafettseier

Publisert: 21.01.18 15:47

SPORT 2018-01-21T14:47:38Z

Jørgen Graabak, Espen Andersen, Jarl Magnus Riiber og Jan Schmid sikret en overlegen norsk stafettseier i franske Chaux Neve.

Norge gikk ut 29 sekunder foran Østerrike etter hoppdelen. Særlig Riiser (115 meter) og Schmid (112 meter) hoppet godt. Og i langrennssporet hadde Norge full kontroll. Norge vant til slutt foran Tyskland og Finland.

– Tyskland har fire meget sterke langrennsløpere, så det er om å gjøre for de norske å skaffe seg en luke fra hoppbakken i OL, mener Fred Børre Lundberg, NRK-ekspert.

Andersen og Schmid åpnet med to raske etapper og økte ledelsen til nesten halvannet minutt. Riiser og Graabak hadde også full kontroll på de to siste to etappene i snøværet, noe som gjorde det ekstra tungt å gå i front.

Schmid har nå tre strake seirer . Han har vunnet de to siste individuelle konkurransene.

Schmid leder verdenscupen sammenlagt, mens Norge også foreløpig er best i nasjonskonkurransen.

Kombinertgutta viser altså at de har flere gullmuligheter når OL kommer om drøye tre uker i Sør-Korea.

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar.