INSTRUKTØR: Marit Bjørgen holdt grasrottrenerkurs i Moss i begynnelsen av januar. En del av opplegget var en liten treningsøkt med barn i Moss Skiklubb. Foto: Hallgeir Vågenes

Marit Bjørgen åpner for å bli landslagstrener om noen år

2019-01-17

Marit Bjørgen (38) har snakket om trenerambisjoner for barn og ungdom, men nå avslører hun at hun kan ende opp som landslagstrener på sikt.

Bjørgen tok åtte OL-gull og 18 VM-gull fra 2003 til hun la opp i april i fjor . Nå er hun på oppløpssiden til å bli tobarnsmor.

Formen er god og den pensjonerte langrennsdronningen har ingen problemer med å få på seg skiene.

Har aldri ansatt en dame

I begynnelsen av januar holdt hun grasrottrenerkurs for 12 voksne ved Moss.

Før kurset ledet hun en treningsøkt for barn i Moss Skiklubb.

– Dette kurset er å gi noen grunnleggende tips for å lære barn å gå på ski. Det er lærerikt for meg og. Jeg er jo i den posisjonen nå at jeg skal lære mine barn, sier Bjørgen til VG.

Hun har tidligere sagt hun kunne tenke seg en rolle som rådgiver for yngre langrennstalenter. Det står hun for fortsatt.

Men snart ett år etter at hun avsluttet OL i Pyeongchang med å bli tidenes vinterolympier , så avslører hun at hun kan bli landslagstrener når Marius og den kommende lillebroren blir større.

– Men landslagstrener blir jeg ikke med de første årene, sier Bjørgen til VG og legger til:

– Nå er det viktigst for meg å være mamma.

Skiforbundet har aldri ansatt en dame som landslagstrener for langrennsløperne.

I vår ble det lyst ut to stillinger som landslagstrenere for damene. Utviklingssjef i skiforbundet Brit Baldishol oppfordret landslagssjef Vidar Løfshus på det sterkeste til å finne en kvinne .

To menn fikk jobbene.

Sverige ansatte sin første kvinnelige landslagstrener i langrenn i fjor.

– Jeg hører til i idretten

Marit Bjørgen har all verdens erfaring som utøver.

Hun vet hvordan det er å lykkes som ung. Hun VM-debuterte som 20-åring, tok sitt første VM-gull da hun var 22 år og ble VM-dronning i Oberstdorf som 24-åring.

Så kom skuffelse med sykdom under OL i Torino før nedturene fortsatte frem til OL i 2010, men da ble hun OL-dronning med fem medaljer.

Deretter var 38-åringen mer eller mindre ustoppelig. Og toppet hele karrieren med sitt åttende OL-gull i sitt livs siste OL-løp.

– Jeg hører til i idretten, sier Bjørgen.



Hun syns det er stor stas å være ambassadør for grasrottrenerkurset.

– Dette er en mulighet for meg. Jeg skal inn i denne rollen selv og kanskje ta en trenerrolle i det mine barn er aktive i, sier Bjørgen.

Løfshus: - Vil være en begavelse

Langrennssjef Vidar Løfshus fryder seg over muligheten for at Bjørgen ender opp som landslagstrener når barna blir litt større.

– Det er ikke så mange utøvere i verden som har kompetanse som Marit. Det ville være en begavelse for langrenn om hun velger den karriereveien, sier Løfshus.

Han har god kontakt med Bjørgen selv om hun har lagt opp.

– Jeg håper dette kommer til å skje, men det vil nok ta noen år på grunn av små barn. Jeg håper hun holder faget varmt, for det må vedlikeholdes, sier Løfshus.

– Tror du Bjørgen kan bli historisk som Norges første kvinnelige seniorlandslagstrener i langrenn?

– Jeg håper dét skjer før Marit kommer tilbake, for jeg tror det vil ta noen år før hun er tilbake, svarer Løfshus.

Lek og moro

Bjørgen tok seg god tid til å svare på spørsmål fra ungene da hun besøkte Moss.

En liten gutt rakk opp hånden og spurte: «Er du vant til å vinne mye?» Bjørgen dro på smilebåndet og måtte jo innrømme det.

Hun nevnte Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo og snakket om å finne glede i idretten med lek og moro.

– Jeg er vant til å drive med toppidrett. Det er noe annet å trene helt nybegynnere, og det å være med og inspirere trenere, foreldre og ungdom som har lyst til å bidra til at barn og unge kan få en positiv opplevelse på ski, sier Bjørgen.



Bjørgens råd til de minste

Hun skrev autografer og stilte opp på bilder. Hun har noen tips til foreldre som skal ut med barna sine på ski for første gang.

– Man må begynne gradvis, ta på skiene selv og komme seg opp selv etter å ha falt. Ikke gå for fort fram, sier Bjørgen.

VM starter i Seefeld torsdag 21. februar. Det første uten Marit Bjørgen siden 1999.

PS! Ingrid Wigernæs var landslagstrener i langrenn for 50 år siden, men det har ikke vært kvinnelig landslagstrener etter at langrennssporten ble profesjonalisert som den er i dag.