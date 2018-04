Huseklepp scoret sesongens første mål i OBOS-ligaen

Publisert: 02.04.18 16:51 Oppdatert: 02.04.18 19:53

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-04-02T14:51:01Z

(Åsane – Nest Sotra 3–1) Han trengte bare åtte minutter og 20 sekunder. Erik Huseklepp (33) ble første målscorer i OBOS-ligaen 2018.

Den tidligere Brann-spilleren dro seg innover i banen og fyrte av et skudd fra drøye 20 meter. Det gikk via en Nest Sotra-spiller og i mål – og Åsane tok ledelsen 1–0 hjemme på Myrdal Stadion.

Vertene spilte seg til flere gode sjanser etter ledermålet, og hadde blant annet en avslutning i tverrliggeren fra Jonas Hestetun, men det var de nyopprykkede gjestene som scoret mål nummer to. Alexander Dang skallet inn 1–1 like før pause, men Åsane slo tilbake.

Magnus Bruun-Hanssen stupheadet inn et godt slått frispark fra Thomas Kristoffersen like etter hvilen, så punkterte Nikolai Harris kampen fire minutter før full tid. Han kranglet inn et innlegg fra Dennis Antwi og sørget for at Åsane vant 3–1 i årets aller første kamp i OBOS-ligaen.

– Når jeg får en så god serve fra Thomas skal ballen sitte i mål. Det var veldig deilig å vinne første kamp, det er sånn det skal være. Vi får kamp fra Nest Sotra, og spiller ikke verdens fineste fotball, men vi tar tre poeng og det er deilig, sier Bruun-Hanssen til Eurosport etter kampslutt.

Åsane-trener Mons Ivar Mjelde var også fornøyd.

– Dette var fantastisk bra. Det viktigste er at vi vinner, men vi slipper de lite til og bør egentlig avgjøre kampen i første omgang når vi har så mange sjanser, sier han til Eurosport.

Se alle kampene i Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Eurosport Player (redaksjonelt samarbeid).

God start for Viking

I tillegg til Åsane – Nest Sotra har det blitt spilt fem andre kamper i OBOS-ligaen mandag kveld. Viking spiller sin første sesong på nest øverste nivå for første gang siden 1988, og der går det så langt langt bedre enn det gjorde i Eliteserien i fjor.

I sin serieåpning mandag slo de Kongsvinger 2–0 etter scoringer av Tommy Høiland og Viljar Vevatne.

Her er alle resultatene i OBOS-ligaen 2. påskedag:

Åsane – Nest Sotra 3–1

Kongsvinger – Viking 0–2

Mjøndalen – Florø 1–1

Notodden – Levanger 1–1

Sandnes Ulf – Strømmen 2–1

Ull/Kisa – HamKam 1–1

PS: Tromsdalen-Jerv er utsatt på grunn av snø og frost.