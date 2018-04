DAGENS MANN: Mikal Gjerde, her etter kampen, var dagens Miners-mann med 19 poeng av benken.

Unggutt storspilte da Miners tok NM-gull etter overlegen seier

ASKER (VG) (Asker Aliens-Kongsberg Miners 68–83) Foran drøye 1000 tilskuere i Leikvollhallen, var 17 år gamle Mikal Gjerde svært toneangivende da Kongsberg Miners tok sitt første NM-gull på 17 år.

– Dette var utrolig deilig! Helt fantastisk!

Stor mer hadde ikke 17 år gamle Mikal Gjerde, som kom av benken for Kongsberg Miners og scoret 19 poeng, å si da VG stilte det klassiske spørsmålet «hva føler du nå?».

Gjerde, opprinnelig fra Haugesund, traff på seks av elleve skudd, hvorav tre trepoengere, på drøye 22 minutter. Men 17-åringen, som ikke er gammel nok til å komme inn på noen utesteder, må vente med feiringen til lørdag.

– Nå er det tilbake på skolen i morgen tidlig, også blir det bra å feire på lørdag.

Trener Baard Stoller var full av lovord om den unge krølltoppen:

– Det spiller ikke noe rolle om det er finale eller juniorkamp for Mikal. Han spiller med selvtillit. Veldig imponerende av en ung 17-åring (født i november 2000).

– Fortsetter han det harde arbeidet, kommer det til å se veldig lyst ut for Mikal fremover.

Miners dominerte 2.omgang og avgjorde

For etter 93–70 til Miners i første finalekamp, og 79–68 til Aliens i andre kamp, hadde lagene alt å spille for i den tredje og avgjørende finalen i Asker. Et NM-gull lå i potten for laget som vant.

Og etter en jevn og tett start på finalen,der lagene fulgte hverandre tett til pause (34–34 etter to perioder), tok Miners fullstendig over i den tredje og fjerde perioden, vant de siste tjue minuttene 49–34 og kampen 83–68.

Da vanket det trampeklapp og stor jubel fra de fremmøtte fra Kongsberg, som gjennom samtlige 40 minutter lagde kjempestemning og trøkk på tribunen.

Også den amerikanske importspilleren Fred Thomas var viktig for Miners. Amerikaneren med nummer 1 på ryggen ble kampens toppscorer og noterte seg for 21 poeng og ti returer.

Første NM-gull siden 2001

Det var Miners’ første NM-gull 2001. Da het faktisk laget Kongsberg Penguins.

For trener Stoller var gullet hans åttende som trener.

