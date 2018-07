TILBAKE: Tiger Woods er tilbake i toppen av en Major-turnering. Foto: Peter Morrison / TT NYHETSBYRÅN

Knallrunde fra Tiger Woods - kjemper om seieren i The Open

Publisert: 21.07.18 20:58

SPORT 2018-07-21T18:58:51Z

Med strålende spill avanserte Tiger Woods (42) fra 41. plass til å blande seg inn i tetstriden. Nå er han med i kampen om sin første seier i en Major-turnering på ti år

Etter de to første rundene torsdag og fredag lå Woods nede på 41. plass, men lørdag løsnet det. Woods spilte de 18 hullene til fem under par, noe som betyr at han gjør et kraftig byks oppover resultatlistene på Carnoustie-banen i Skottland.

Tiger Woods Alder: 42

Nasjonalitet: USA

Profesjonelle seiere: 106

Seiere på PGA-touren: 79

Seiere i Major-turneringer: 14

– Det føles godt å være tilbake i toppen. Jeg trodde noen kanskje ville komme opp mot 10 under par, så jeg måtte holde meg innen rekkevidde, og det har jeg klart, sier Woods til BBC .

Foran siste runde søndag ligger Woods på en delt sjetteplass sammen med sju andre, blant annet Rory Mcllroy. Det er amerikaneren Jordan Spieth som er i delt ledelse med landsmennene Kevin Kisner og Xander Schauffele. Alle tre har ni slag under par.

– Det er en vanvittig runde han gjør. Hvilken historie, og hvilket comeback det ville vært, ti år etter hans forrige seier i en Major-turnering. Nå har han satt seg i posisjon, sa Viasat-kommentator Joakim Mikkelsen under sendingen.

Søndag spiller dermed Woods for sin fjerde turneringsseier i tradisjonsrike The Open, og sin første seier i en Major-turnering siden 2008 da han vant US Open. Forrige seier i The Open kom tilbake i 2006.

– Jeg ser dette som min beste sjanse til å vinne en ny major. Delvis fordi det er min neste sjanser, delvis fordi jeg tror dette er en turnering der jeg fortsatt kan være konkurransedyktig, sa Woods før turneringen.

The Open/British Open Den eldste av de fire Major-turneringene i profesjonell golf

Spilles hvert år på forskjellige baner i Storbritannia.

Golf-legenden var ute med ryggproblemer i 15 måneder fra desember 2016, men gjorde comeback tidligere i år.

I Valspar Championship i Florida i mars gjorde han sin første topp fem-plassering på PGA-touren siden 2013.

PS: Det er fire såkalte major-turneringer i løpet av året: Masters, US Open, The Open og PGA-mesterskapet.