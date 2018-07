KLAR NM-FAVORITT: Odd Herakles fikk en tung tur i dødens i NM i fjor og måtte nøye seg med en fjerdeplass. I år blir han klar favoritt. Mye taler på ledelse fra start til mål. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens Travtips: NM og gulljackpot i V75

Publisert: 20.07.18 11:00

SPORT 2018-07-20T09:00:02Z

Norgesmesterskapet for kaldblodshester kjøres som vanlig på Sørlandets Travpark. Begge NM-løpene har klare favoritter i henholdsvis Odd Herakles og Ulsrud Tea.

VGs travekspert, Anders Olsbu, velger imidlertid å gardere dem begge med en hest ekstra.

– Odd Herakles blir den store NM-favoritten og jakter sitt første norgesmesterskap. Lars O. Romtveit-traveren har vist toppform i hele år. 8-åringen fikk en tøff tur i dødens i NM i fjor, men holdt tappert til fjerde. Denne gang ligger alt til rette for at han skal stikke til tet. Og blir ikke tempoet for høyt underveis, skal han ha en god sjanse til å gå helt til topps. Jeg garderer kun med sterke Kleppe Slauren som tapte på foto for Tekno Jerken i NM i fjor og som har fordel av den lange distansen. Sistnevnte holder for øvrig veldig usikker form nå, varsler Olsbu.

I NM for hopper tror han det rekker med Ulsrud Tea og Åsrud Vilja.

– Ulsrud Tea vant NM for hopper i 2013 og 2014 og tapte kun for Lannem Silje i 2015. I sine to siste starter har hun sviktet som storfavoritt etter å ha blitt for hissig i tet. Hun ble toer bak Åsrud Vilja i 2016 og tapte både for Brenne Rødi og Åsrud Vilja i fjor. Hun har blitt roligere etter at man endret på utstyret og har dessuten vunnet sportrekningen. Ove Kenneth Karlsen-traveren kan lede hele veien. Uansett skal hun regnes med en fin sjanse. Men jeg tør ikke utelate Åsrud Vilja tross spor tolv. 8-åringen har vært solid til to strake i sitt comeback og har jo slått Ulsrud Tea i NM de to siste årene, sier Olsbu.

Dagens banker

Professor Ø.K. (V75-2) var overlegen som VG-banker sist. Feilfritt har han en god sjanse igjen.

Dagens luring

Lady Lane (V75-5) avsluttet forrykende sist og er i klar fremgang. Kan slå til med posisjonsklaff.

Her er Olsbus V75-tips til Sørlandet:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 192 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1792 kroner

V75-1 (2140ma)



3 ROYAL BABY

5 ANNIE'S BOY

4 Perillat

1 S.M.K. Spirit

—————————-

11 Gonzales B.R.

2 Quickwin

10 Calzolari

9 Brotherman Nibs

6 Noir Sun

7 John's Boy

12 Arion Augustinu

Løpet

Fire-fem hester kan vinne bronsedivisjonen etter at Forever Peace har blitt strøket.

Favoritten

Royal Baby går gode løp hver gang. Var hardt ute grunnlagsmessig sist, men vant likevel enkelt da storfavoritten Tortuga Bi ble sittende fast. Gikk et sterkt løp til tredje etter galopp på startsiden nest sist. Står fint til spormessig og er bra fra start. Har en rask hest i spor en på innsiden, men skal uansett regnes blant de tre.

Outsiderne

Perillat var god til en enkel og fortjent seier i et langløp sist. Skal regnes blant de tre igjen.

Luringen

Annie's Boy var ute av det fra start i et langløp i V75 sist, men sto på flott til femte mot tøffe hester etter å ha blitt med i angrep drøye 1100 meter igjen. Gikk en bunnsolid opphenting til fjerde etter galopp også gangen før. Var overlegen både tredje og fjerde sist og skal regnes i striden feilfritt.

Startsiden

S.M.K. Spirit åpnet i 1.09-fart sist og kan forsvare sporet. De to utvendige pluss Annie's Boy er også flinke fra start.



V75-2 (2140mv)

5 PROFESSOR Ø.K.

—————————-

12 Moe Tyr

8 Tinas Odin

6 Tako Ø.K.

2 Faks Blæsen

4 Erga Jokeren

11 Neslands Faksen

9 Tintin

1 Lome Perla

3 Bjønnum Baus

7 Kile Balder

15 Loke

14 Bjørnemyr Tara

10 Vertigo Diamant

13 Torden Prinsen

Løpet

En feilfri Professor Ø.K. har en god sjanse i grunncupen.

Favoritten

Professor Ø.K. viste seg endelig fra sin beste side igjen sist og imponerte stort ved å vinne på 1.26,2. Går han et tilsvarende løp blir han nesten umulig å fange, men galoppen ligger fortsatt på lur.

Outsiderne

Tinas Odin var overlegen sist. Feilfritt kjemper han blant de tre.

Luringen

Moe Tyr yppet seg mot seiersmaskinen Magnums Othello sist, men måtte se seg knepent slått. Er kjapp fra start og er aktuell om favoritten skulle rote seg bort.

Startsiden

En feilfri Tako Ø.K. kan ta føringen.

V75-3 (1609ma)

5 VALLE MATTIS

1 GARLI MOE GARLIN

9 G. JERKEN

2 ART MIKLAGARD

7 Alsaker Blest

10 Tripsson Ø.K.

4 Emil Mollyn

12 Bokli Teddy

—————————-

6 Alessandra

8 Alsaker Torres

3 Høvding Jaros

Løpet

Flere med vinnersjanse i kaldblodscupen, om ikke Valle Mattis er tilbake på topp.

Favoritten

Valle Mattis åpnet tøft fra spor syv, men fikk ikke overta i Uttisrud-løpet sist. Ble avløst til annet utvendig etter 600 meter og endte siden uten premie. Men gikk 1.23,1 full vei. Imponerte stort med tre helenkle seirer før det. Skulle han komme seg foran, blir han vrien å tukte. Fra dødens blir det mer sjanseartet.

Outsiderne

Garli Moe Garlin fikk press i tet sist og ga opp over stayerdistanse. Er behandlet etterpå. Tapte kun for Valle Mattis nest sist og står bedre til nå. Kan muligens lede hele veien på en kjapp sprint, om han er tilbake på topp.

Luringen

G. Jerken sto vrient til og kunne ikke hevde seg fra køen sist. Gikk fine løp før det og fortjener snart en seier igjen. Blir det tøff kjøring i front, stiger sjansene.

Startsiden

Garli Moe Garlin forsvarer sporet.

V75-4 (2140ma)

4 ULSRUD TEA

12 ÅSRUD VILJA

—————————-

1 Lykkje Borka

2 Brenne Blissi

3 Rødmyrsfakså

7 Tante Ragnhild

11 Pave Loma

9 Valle Fryd

6 Arvesølv

5 Oriola

10 Valle Tiril

8 Kap Tilly

Løpet

Ulsrud Tea blir stor favoritt i NM for kaldblodshopper, men kan bli utfordret av Åsrud Vilja igjen.

Favoritten

Ulsrud Tea har blitt hissig i tet i de to siste norgesmesterskapene for hopper. Måtte nøye seg med annen bak Åsrud Vilja i 2016 og tredje bak Brenne Rødi og Åsrud Vilja i fjor. Etter det har man endret på utstyret, og hun er blitt roligere i tet. Men hun gjør nok sine aller beste med rett ryggløp. Ove Kenneth Karlsen-traveren har vunnet sportrekningen og blir uansett klar NM-favoritt, i løpet hun vant både i 2013 og 2014. I 2015 var det kun Lannem Silje som ble for god.

Outsiderne

Lykkje Borka har blitt klart slått av Åsrud Vilja i sine to siste starter. Blir overflydd, men løser det seg kan hun kjempe om den siste trippelplassen.

Luringen

Åsrud Vilja har slitt en del med helsen og har gjort comeback i de to siste NM-løpene for hopper. Ved begge anledninger har hun slått Ulsrud Tea. I fjor tapte hun kun for en meget opplagt Brenne Rødi, mens hun vant året før. Nå i et nytt comeback har hun overbevist med to strake foran Lykkje Borka. Står sjanseatet til, men hun kan muligens utfordre favoritten igjen.

Startsiden

Ulsrud Tea kan sitte tidlig i tet om hun blir offensivt kjørt. Ellers blir det vel Rødmyrsfakså.



V75-5 (2140ma)

3 UENDY Z.S.

6 GLUHWEIN

8 LADY LANE

7 IN HÅLERYD

4 Nogara

5 Delicious Dream

2 Neverending L.

—————————-

10 Invicta

1 May Lane

9 Alo Angel

Løpet

Flere med vinnersjanse i dette hoppeløpet.

Favoritten

Uendy Z.S. slapp føringen i første sving sist til Always So Easy, som igjen slapp til gode Gina Schermer etter 500 meter, som gikk på radige 1.07. Uendy Z.S. holdt farten bra til tredje bak de to nevnte og gikk solide 1.11,3. Gangen før hadde hun trafikkproblemer og ble sittende fast. Trond Anderssen-traveren er kjapp fra start og kan lede hele veien, om hun ikke får for mye press underveis.

Outsiderne

Gluhwein ble sittende i fjerde utvendig da angrepet kom på siste bortre i Jarlsberg Grand Prix for hopper sist. Men hun avsluttet flott via fjerdespor i siste sving, selv om det ikke ble premie. I kvalifiseringen gangen før avsluttet hun også bra, men kom akkurat for sent til å innhente Lady Lara. Fjorårets hoppe-Kriterie-vinner står perfekt inne i dette løpet pengemessig og klaffer det bare litt med posisjonene, er hun normalt med i striden.

In Håleryd var sårbeint sist og unnskyldt i Gina Schermers seiersløp. Gangen før fikk hun lifte med i ryggen til en hissig Tortuga Bi og avgjorde enkelt på oppløpet. Med rett ryggløp går hun som regel alltid godt til mål.

Luringen

Lady Lane fikk maks fra lederrygg første gang ut etter pause nest sist. I et tøft V75-løp, hvor gode Gina Schermer vant, avsluttet hun fortest av alle nå sist. 5-åringen står sjanseartet til spormessig, men har hun litt tur med posisjonene, kan hun meget vel vinne.

Startsiden

Uendy Z.S. tar trolig føringen. Lady Lane kan også løse fort om det laddes, men hun tas muligens opp.



V75-6 (2609ma)

2 ODD HERAKLES

11 KLEPPE SLAUREN

—————————-

1 Smedheim Solan

4 Galileo

7 Will Prinsen

5 Tekno Jerken

9 Lex Lodney

3 Moe Svarten

8 Myhreng Jerker

12 Pave Faks

10 Søndre Jerkeld

Løpet

To hester peker seg ut i NM for kaldblods.

Favoritten

Odd Herakles ble avspist med dødens i NM i fjor, men sto på flott til fjerde. Nå kan han få revansje. Han tar etter alt å dømme føringen og skal ha en god sjanse til å lede hele veien. Distansen er eneste lille minus.

Outsiderne

Smedheim Solan var god toer bak en suveren Odin Tabac sist. Trippelaktuell igjen.

Luringen

Kleppe Slauren tapte kun på foto for Tekno Jerken i NM i fjor og er nok revansjesugen. Djøseland-traveren er sterk og har klar fordel av den lange distansen. Skulle det bli tøff kjøring i front, kan han utfordre.

Startsiden

Odd Herakles tar føringen.

V75-7 (2640mv)

5 GILBERT B.R.

6 HARLEY D.E.

1 BORIS

10 Thai Donato

—————————-

11 Syoss

15 Massive Attack

14 Phantasm Soa

13 Ulisse Kronos

12 Guccio Fortuna

2 Whisky Voice

3 Royal Winner

4 Sober Sam

8 Frankel D.E.

9 Mr. Malando

7 Tayno Longlegs

Løpet

Jeg sjanser på fire hester i Sølvhesten.

Favoritten

Gilbert B.R. var knallgod fra tet etter et halvt års pause og i Gundersen-regi sist. Er normalt ytterligere forbedret nå.

Outsiderne

Harley D.E. var overlegen sist. God toer fra dødens bak Gilbert B.R. nest sist. Regnes blant de tre.

Luringen

Thai Donato var overlegen i billig lag i Høitomt-debuten nest sist. Feilet i en trang situasjon 1300 m igjen sist. Var dessuten forkjølet.

Startsiden

Nr. 1,5 og 6 er tetaktuelle.