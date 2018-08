I GULT OG SORT: Sivert Heltne Nilsen er på plass i danske Horsens. Foto: Joachim Baardsen/VG

Heltne Nilsen om sjokkovergangen: – Det er ingen enkle valg her i livet

Publisert: 01.08.18 17:48 Oppdatert: 01.08.18 20:02

HORSENS (VG) Mandag overrasket Sivert Heltne Nilsen hele Fotball-Norge med å forlate et gulljagende Brann-lag. I møte med VG på sin nye arbeidsplass i danske Horsens innrømmer 26-åringen at det ikke var en lett avgjørelse.

– Det er ingen enkle valg her i livet. Jeg er jo oppvokst som Brann-supporter. Og min far er trener der. Men jeg tror at de kommer til å klare seg fint uten meg, forteller Heltne Nilsen til VG etter å ha gjennomført sin andre økt med sin nye klubb på gressbanen ved det vakre stadionanlegget CASA Arena Horsens på kysten av Danmark.

I Bergen er derimot ikke alle like sikre på at Brann «kommer til å klare seg fint» uten ham . Heltne Nilsen var hjertet i laget som skulle bringe gullet hem denne sesongen. Nå er 26-åringen borte. Overgangen har skapt voldsom støy. Få, hverken i lokalpressen eller blant supporterne, forstår hvorfor Heltne Nilsen gikk fra klubben midt i tittelkampen mot Rosenborg.

– Svaret mitt er at jeg har lyst til å lykkes i Superligaen og i Danmark. Det er ikke sikkert jeg hadde fått sjansen på et senere tidspunkt. Jeg er kjempefornøyd med tiden jeg hadde i Brann. Jeg fikk oppleve ting jeg ikke kunne drømt om på forhånd. Det har vært en fantastisk fin tid. Nå er det Horsens som gjelder, men jeg kommer til å følge Brann tett fremover. Jeg håper selvfølgelig at de tar seriegullet. Og da har jeg vært med på det.

Spekulasjonene

– Supporterne som har elsket deg og sett på deg som en type som står for alt det Brann skal symbolisere, skjønner du at de reagerer?

– Det eneste jeg kan si til dem, er at jeg er utrolig takknemlig. Jeg er evig takknemlig for den støtten supporterne har gitt meg og de andre i Brann, både i Obos-ligaen og Eliteserien. Klubben hadde aldri vært der den er nå uten dem. Bare se på hvordan de har levert på bortebane i år, det har vært helt ekstremt. De har virkelig hjulpet oss.

– Det har blitt spekulert i at det ligger en konflikt bak avgjørelsen din om å dra fra Brann, at det ikke bare er fordi Horsens er en fin klubb og at du vil lykkes i Superligaen. Stemmer det?

– Det er veldig vanskelig for meg å uttale meg om det som har stått i mediene, for jeg har ikke sett det. Det blir feil av meg å uttale meg om de tingene der.

– Men er det en konflikt som har bidratt til at du gikk nå?

– Det er klubbene som har blitt enige. Tingene rundt avtalen må du ta med sportssjef Rune Soltvedt. Det er det jeg kan si om skiftet, forteller Heltne Nilsen.

Vil ikke prate om penger

– Hvordan vil du beskrive ditt forhold til Brann nå?

– Jeg er en kjempestor Brann-supporter og har et veldig godt forhold til klubben. Jeg unner Brann alt godt, sier 26-åringen, som i møte med VG gjør det klart at det i alle fall ikke er noe ondt blod mellom han og faren, Brann-trener Lars Arne Nilsen, som enkelte har spekulert i.

– Når forsto du at du måtte ta stilling til en potensiell overgang nå i sommer?

– Da Horsens la inn det første budet - og ikke ga seg selv om det ble avvist. De var veldig interessert. Når du skal gå til en ny klubb, er det positivt å kjenne at det er noen som virkelig vil gå langt for å hente deg.

– Noen vil nok påstå at du har gått for pengene. Hva kan du si til dem?

– Detaljer rundt kontrakten ønsker jeg ikke å gå inn på, men dette handler om en totalvurdering, sier Heltne Nilsen.

– Men forstår du at mange er overrasket?

– Jeg kan ikke tenke på det. Folk må få synes det de vil.

– Sivert er fantastisk

Heltne Nilsens nye klubb ble nummer seks i Superligaen forrige sesong. Under tirsdagens intense økt på en av gressbanene til høyre for «Indgang syd» på CASA Arena, inntok den tidligere Brann-bautaen en av sjefsrollene umiddelbart.

Parallelt kom Heltne Nilsens langhårede nye sjef, Bo Henriksen (43), med hyppige instruksjoner til spillerne.

«If you see Sivert, play him! Every fucking day of the week. Because he will not miss the ball.» formanet Horsens-treneren før han satte i gang en fem mot fem-sekvens.

En drøy halvtime senere inviterte en dryppende svett Henriksen VG med bort fra den 26 grader varme sola og inn på et langt kjøligere kontor under hovedtribunen på CASA Arena. Etter å ha satt en flaske kaldt vann av merket «Egekilde» på bordet foran seg, fortalte 43-åringen hvorfor Horsens slo deres tidligere overgangsrekord for å bringe Heltne Nilsen til Danmark.

– Fordi han er fantastisk. Vi har gjort alt vi kunne for å få fatt i en så dyktig spiller som Sivert. Vi er både glade og stolte over at det lot seg gjøre, starter Henriksen overfor VG.

Støyen i Bergen

Horsens-sjefen tar på eget initiativ opp reaksjonene i Norge. Mens han bruker begge hendene til å legge det lange håret til rette bak ørene, smiler han og sier at han har fått med seg oppstyret.

– Men jeg blander meg ikke inn i det. Jeg vet at det er noen som er overrasket og forbauset, men vi fokuserer på at vi har fått tak i en fantastisk spiller, sier Henriksen idet en i støtteapparatet entrer rommet og setter seg rolig ned halvannen meter unna.

Horsens-treneren forteller at han følger nøye med på norsk fotball og at han har sett Heltne Nilsen i aksjon «mange, mange ganger». Henriksen opplyser også om at danskene har jobbet med overgangen i lang tid og at de fikk flere bud avslått av Brann før de to klubbene ble enige om en sum.

– Her gjorde vi en ekstraordinær innsats, for vi syns Sivert er så dyktig. Han var førsteprioriteten vår.

– Hva vil Sivert tilføre laget ditt?

– Vi har veldig mange unge, talentfulle spillere. Utover at vi har kjøpt en fantastisk spiller, har vi også kjøpt en personlighet. Alle lag har behov for en leder og en kulturbærer. Det tar Sivert med seg. Han er fotballintelligent og kan fortelle de andre spillerne hva de skal gjøre, både i med- og motgang. Det er det jeg har sett ham gjøre i Brann. Han er en leder, roser Henriksen.

Ambisjonen

Mens Horsens-sjefen svarer at målet er å vinne hver eneste kamp denne sesongen, har Heltne Nilsen også en ambisjon på egne vegne. Det er så enkelt som å bevise at han kan lykkes også i Superligaen i kamp mot storklubber som Ståle Solbakkens FC København og serieleder Brøndby.

– Det hadde vært helt fantastisk. Som du kanskje kjenner til mer enn folkene i Danmark, er jeg en spiller som prøver å få laget til å fungere. Jeg er ikke alltid den som skinner. Det vet de som har hentet meg, også. At laget skal være solid og i balanse, er det jeg vil bidra til. Det er den rollen jeg vil ta, forteller Heltne Nilsen, før han legger til:

– Treneren er en stor grunn til at jeg dro hit. De kildene jeg pratet med på forhånd sa bare gode ting om ham. Førsteinntrykket mitt av klubben er også veldig bra. Jeg tror virkelig at jeg kommer til å trives godt her. Nå håper jeg bare å få damen ned hit så fort som mulig. Hun studerer medisin i Bergen, men kan forhåpentligvis få utveksling i Aarhus. Det hadde vært perfekt. Da ligger alt til rette for å trives både på og utenfor banen.