FORTSETTER PÅ TV 2: Storhamar og de andre åtte Get-ligalagenes jakt på kongepokalen i 2019 kan du følge på TV 2. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Norsk ishockey på TV 2 de neste seks årene

SPORT 2018-08-22T14:34:59Z

Norges Ishockeyforbund og Norsk Topphockey har solgt rettighetene til å sende Get-ligaen på TV. TV 2 vant kampen mot flere aktører, og fortsetter å sende fra seriestarten i september.

Publisert: 22.08.18 16:34 Oppdatert: 22.08.18 17:12

– Dette er tidenes største avtale for oss, sier organisasjonssjef i Norges Ishockeyforbund Kristoffer Holm til VG.

Styreleder Dagfinn Reinertsen i Norsk Topphockey, Getliga-klubbenes interesseorganisasjon, er minst like fornøyd.

– Norsk hockey gis med dette fornyet kraft til å foreta nødvendige investeringer for å løfte oss i digitale kanaler, bedre publikumopplevelsen og styrke den sportslige satsingen, sier Dagfinn Reinertsen.

Etter det VG erfarer er klubbenes del i avtalen 70 prosent, mens forbundet «eier» 30 prosent av den i henhold til fordelingsnøkkelen.

TV 2 har hatt rettighetene i flere sesonger. Den siste avtalen gikk ut etter årets sesong.

– Det er gøy å ha fått i land en avtale som vi er så godt fornøyd med, svarer ishockeypresident Tage Pettersen på VGs spørsmål om det godt endelig å kunne fortelle at norsk ishockey fortsatt vil kunne sees fra TV-stolen.

Norges ishockeyforbunds ferske president, også kjent som politiker (Høyre), vedgår at «utålmodigheten der ute» har vært stor med tanke på hvem som skulle kjøpe rettighetene til å vise kampene og Get-ligaen og ishockeylandslagets kamper.

Organisasjonssjef Kristoffer Holm i Norges Ishockeyforbund hevder at det var flere tilbydere på banen, etter at den siste TV 2-avtalen utløp, og at det er årsaken til at det å «lande» en ny avtale har trukket i langdrag.

Den siste rettighetsavtalen med TV 2 var på tre år. Den nye er på seks år. Kristoffer Holm forteller at valget falt på TV 2 fordi de har hatt et langt samarbeid med kanalen, og fordi «de har strukket seg langt på pris og produksjon».

– TV 2 har vist at de ønsker å satse på ishockey. Vi får mer i kroner enn vi hadde. Det blir et pent påslag for klubbene og forbundet, bekrefter ishockeypresident Tage Pettersen.

Han og Holm mener imidlertid at høynet kvalitet er det viktigste elementet i den nye avtalen. Kampene som skal vises på TV 2 og Sumo vil bli produsert ved bruk av flere kameraer enn tidligere. Det vil innebære en bedre seeropplevelse.

– TV 2 har stor tro på norsk ishockey. Derfor tør vi også satse langsiktig med en avtale på hele seks år. Det gjør oss mulighet til å bygge et sterkt produkt sammen med klubbene og forbundet, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2 i en pressemelding.

Der kommer det også frem at TV 2 vil vise tilsammen opptil 270 kamper i året – på TV 2-kanalene og på TV 2 Sumo.