Løfshus med voldsomt angrep på Johaug-utestengelsen: - En skam

Publisert: 25.02.18 10:43 Oppdatert: 25.02.18 12:35

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Landslagssjef Vidar Løfshus legger ingenting imellom når han på OLs siste dag går til kraftig angrep på Det internasjonale skiforbundet (FIS) fordi Therese Johaug ikke fikk delta i lekene. Marit Bjørgen mener også avgjørelsen er feil.

Overfor Nettavisen kaller Løfshus det «en skam» at Therese Johaug aldri fikk stille på startstreken i Pyeongchang-lekene.

– En skam

Han angriper sitt eget internasjonale særforbund (FIS) og president Gian-Franco Kasper, som i sin tid besluttet å anke den 13 måneder lange dopingdommen mot Johaug, som hun fikk fra Domsutvalget i Norges Idrettsforbund.

Utfallet av ankesaken i CAS (Idrettens voldgiftsrett) ble som kjent en enda strengere dom. Johaug fikk 18 måneders suspensjon , ble dermed utestengt fra alle konkurranser frem til april 2018, og måtte konstatere at OL røk.

– Det er en skam at FIS har utestengt henne herfra. Jeg håper at de ser at selv om de prøvde å ta fra oss den så var vi best uansett. Det håper jeg Kasper merker seg, sier Løfshus til Nettavisen.

– Skal få smake neste år

På den internasjonale pressekonferansen etter gull-løpet på tremila som gjorde Marit Bjørgen historisk, svarte langrennsdronningen på Løfshus’ knallharde kritikk av FIS.

– Jeg er jo uenig i dommen. Therese har hatt dette her som et mål. Det har vært et stort savn å ikke ha Therese her. Jeg vet hvor tøft det er for henne at vi har fått konkurrert her også, sier Bjørgen på Nettavisens spørsmål.

Bjørgen har hatt noen treningsøkter med Johaug. Hun har god kontroll på formen til venninnen.

– Therese er god, sier Bjørgen til VG på en sånn måte at alle skjønner at god betyr fryktelig god - etter sitt eget gulløp søndag.

Nå sier landslagssjefen at Norges støtteapparat skal gjøre alt for at Johaug skal kunne slå kraftig tilbake neste sesong.

– Det burde hun ha vært med og fått her, men det var noen som hindret det. Det skal de få smake neste år, sier Løfshus.

Flere reagerer på utspillet

Landslagssjefens utspill får flere til å stusse over timingen. Expressen-kommentator Tomas Pettersson mener FIS-kritikken er «en merkelig måte å agere på» på Marit Bjørgens store dag.

– Marit skrev olympisk historie. Det er hennes store dag og jeg synes hun fortjener all oppmerksomhet. Han burde utnyttet dagen til å hylle Marit. At Løfshus går til angrep på FIS er ingen nyhet, men han flytter fokuset på Therese Johaug på en måte jeg ikke forstår hvorfor han gjør i dag, sier svensken til VG, og understreker igjen at Løfshus burde ventet én dag eller to med å fyre av kritikken.

Johan Kaggestad deler svenskens syn. «Dette kunne Løfshus spart seg», sier han til VG. TV 2-eksperten slår fast at Johaug har fått en dom for å ha hatt ulovlige substanser i kroppen og at dommen er i tråd med andre dommer.

– Det må de finne seg i, det er ingen spesialbehandling for de norske. Johaug har ansvar for det hun gjorde, uansett om det er leger som har bommet på rutiner. Det er en kjedelig sak, jeg tror de fleste tror på hennes forklaring, men det er mange andre utøvere vi ville ledd av dersom de hadde kommet med en tilsvarende forklaring, sier Kaggestad - og påpeker at man er nødt til å ha rigide dopingregler slik omfanget av doping er i verden nå.

– Ingen unnskyldning

– Var det feil av Løfshus å komme med dette utspillet nå?

– Løfshus må gjerne blåse i barten han, men han må finne seg i at de ikke har fulgt opp at utøvere var til stede for å få den infoen de skulle ha hatt. Det finnes ingen unnskyldning for å ha ulovlig substans i kroppen, sier Kaggestad.

– Dette var unødvendig. Denne saken er opp og avgjort. Det som skjedde var leit, men de må ta litt ansvar for det selv også når de ikke har sjekket at utøverne har forstått rutinene.

– I dag må man konsenterere seg om at Bjørgen har blitt tidenes olympiske utøver. Det hun gjorde på tremila var en ren, skjær oppvisning. Man må glede seg over Bjørgen, ikke komme med disse Johaug-oppstøtene. Hun kommer til å komme tilbake igjen neste år, og ta masse medaljer, sier Kaggestad.

Savnet Johaug under gull-løpet

Etter at Bjørgen hadde gjort som hun ville på 30 kilometeren søndag, handlet store deler av hennes møte med pressen om nettopp Johaug.

37-åringen avslører at hun snakket med sin landslagskollega lørdag om hvordan hun skulle gå og underveis disponere kreftene i det som senere ble en maktdemonstrasjon og gull-løp.

Men mest av alt skulle Bjørgen ønske at Johaug gikk distansen sammen med henne.

– Hadde man blitt sliten så hadde Therese «mørna på». Jeg tenkte på Therese mye i starten for da måtte jeg gå mye i front. Jeg kjente på at Therese skulle vært her. Da kunne hun vært med å holde farten oppe. At man kunne byttet på. Så jeg tenkte på henne der ute, sier Bjørgen.