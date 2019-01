VM-MATCH? Magnus Carlsen. Foto: ANTON VAGANOV / X06532

Norge vil søke sjakk-VM 2020 - men vet ikke om Carlsen stiller

Norge vil søke sjakk-VM i 2020 - og nå starter kampen om hvilken by som skal arrangere matchen. 40–50 millioner kroner må på plass. Men vil Magnus Carlsen (28) spille?

Publisert: 25.01.19 12:14 Oppdatert: 25.01.19 12:25

Norges Sjakkforbund gikk forrige gang inn for Oslo som mulig norsk arrangørsted, mens Stavanger - som allerede arrangerer verdens tøffeste sjakkturnering - har signalisert at de er interessert i å holde en Carlsen-match i 2020.

Magnus Carlsen selv har åpnet for at han ikke kommer til å spille VM-matchen neste år. Men dagens utspill fra Norges Sjakkforbund om at de vil søke status som VM-verter, betyr ikke at Carlsen nå har bestemt seg.

– Vi har ikke diskutert VM 2020 ennå, sier Carlsen-manager Espen Agdestein til VG.

– Det blir spennende å høre hva slags prosess FIDE med ny ledelse legger opp til for valg av arrangørsted, fortsetter Agdestein. Det ble tidligere denne uken klart at FIDE har valgt å skvise selskapet Agon, som har arrangert de tre siste VM-matchene for Carlsen.

– Vi inviterer i dag interesserte, det kan være kommuner, fylker eller selskaper, som vil arrangere VM-match til å kontakte oss for et samarbeid for å få et sjakk-VM til Norge, sa generalsekretær Geir Nesheim på fredagens pressekonferanse.

– Magnus vet at vi er i en søkerprosess, men teamet hans har ikke kunnet bekrefte at han kommer til å spille i 2020. Men vi håper selvfølgelig at han gjør det, sier Nesheim til VG.

Tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland var klar på at det ikke var aktuelt for staten å gi støtte til en VM-match i Norge med det regimet som styrte FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) inntil sist høst. Nå er det en helt ny ledelse i FIDE med Arkadij Dvorkovitsj, tidligere visestatsminister i Russland, som president.

Det var i mai 2017 at et mulig sjakk-VM i Oslo søkte om drøyt 16 millioner i støtte og garanti fra staten. Linda Hofstad Helleland sa da et klart nei, fordi det ikke var noen åpen budprosess om valg av arrangementssted.

Selskapet Agon krevde at VM måtte gå i en hovedstad. Likevel har tre av de fire siste VM-arrangementene foregått i byer som ikke har vært hovedsteder: Chennai (2013), Sotsji (2014) og New York (2016). I 2018 derimot gikk møtet mellom Carlsen og Fabiano Caruana i den britiske hovedstaden London.

– Vi kommer til å melde oss, sier Kjell Madland, initiativtakeren bak Norway Chess, som arrangeres i Rogaland hvert år og som er verdens tøffeste sjakkturnering hvis vi regner ut fra kvaliteten på deltakerne.

En rekke andre steder har tidligere antydet at de kan tenke seg å arrangere en VM-match. Etter det VG erfarer kan Bærum - der Carlsen vokste opp - være et alternativ. Røros har også blitt nevnt.

– Det er uansett viktig at det kommer en avgjørelse så tidlig som mulig. Tiden går fort, sier Madland.

VM-matchene har de siste fire gangene gått i november måned.