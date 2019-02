HURTIG VEKST: E-sport har blitt den industrien i verden som vokser fortest. Foto: ROBYN BECK / AFP

E-sport blir yrke i Kina – sammenlignes med strikking i Tyskland

SPORT 2019-02-05T16:53:35Z

Kort tid etter en kontroversiell uttalelse fra det tyske olympiske forbund, gjør Kina et historisk trekk ved å godkjenne e-sport som yrke.

Publisert: 05.02.19 17:53

Ifølge en rapport fra det statseide presseselskapet Xinhua, har e-sport blitt inkludert i en liste over 15 nye yrker som nå skal bli anerkjent av landet. Det trekkes likevel en linje mellom e-sportentusiaster og profesjonelle e-sportutøvere etter at listen over yrker gikk viralt i kinesiske sosiale medier, hvor mange skrev at de nå ønsket å leve av dataspill.

Det kommer kanskje som en overraskelse at det er nettopp Kina som skal bane vei for profesjonalisering av yrker i e-sportverdenen, etter at det i fjor ble rapportert at de planla å forby flere spill; blant annet Player Unknown’s Battlegrounds og Fortnite. Dette ble begrunnet med at spillene promoterer upassende innhold som nakenhet, vold eller blod.

– E-sport eksisterer ikke

Forrige uke gikk Alfons Hoermann, presidenten for det tyske olympiske forbund, Deutscher Olympischer Sportsbund (DOSB), ut og sa følgende: « – E-sport eksisterer ikke, og det vil ikke bli inkludert i det olympiske programmet.»

Dette står i sterk kontrast til Asia , som allerede nå i 2019 kommer til å teste ut e-sport som en medaljegren i de sørvest-asiatiske lekene (South East Asia Games), hvor hele seks titler skal deles ut i e-sportkategorier.

Sammenligner med strikking

Det tyske sportsministeren Peter Beuth tok det hele ett steg lenger i fjor, da han i desember sammenlignet profesjonelt dataspill med strikking.

Samtidig uttalte han et ønske om å utrydde begrepet «e-sport», som han mener gir et feilaktig inntrykk av at profesjonelt dataspill kan sammenlignes med tradisjonell sport som fotball eller tennis.

– E-sport har ingenting å gjøre med sport. Vi må utrydde dette begrepet. Jeg er enda ikke helt sikker på hvordan det å bevege pekefingeren og tommelen skal være en sport, selv om det er noe som beveger seg på skjermen, uttalte Beuth seg i en tale til deltagere av gymnastikk og sportskongressen i Darmstadt, Tyskland .

– E-sport er like mye sport som strikking og platespilling.

Tyskland er per dags dato hjemmet til League of Legends European Championship, som er Europas største offisielle liga for profesjonelle utøvere innen League of Legends. Den tyske hovedstaden Berlin er bostedet for mange profesjonelle utøvere gjennom vår – og sommersesongen av ligaen, blant annet Erlend «Nukeduck» Holm og Tore «Norskeren» Eilertsen fra Norge .