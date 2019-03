TIL ANGREP: Representanter fra de fire regjeringspartiene la i dag frem forslag som de mener vil styrke kampen mot doping og stille strengere krav til internasjonale idrettsorganisasjoner. Fra venstre Silje Hjemdal (Frp), Tage Pettersen (H), Linda Hofstad Hellelan (H), Kristin Ørmen Johnsen (H), Grunde Almeland (V) og Jorunn Gleditsch Lossius (KrF). Foto: Tore Kristiansen, VG

Har lagt plan for å knekke pampeveldet i idretten: – En enorm provokasjon

STORTINGET (VG) Mer åpenhet, flere kvinner og økt troverdighet: Et rykende ferskt forslag fra de fire regjeringspartiene gjør at IOC kan se langt etter et OL på norsk jord dersom ikke organisasjonen endrer seg dramatisk først.

Publisert: 07.03.19 12:42 Oppdatert: 07.03.19 13:15







– Nei, sier representanter for Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i kor, på spørsmål om et OL ville fått grønt lys til statsstøtte slik IOC er rigget i dag.

De møter VG i Vandrehallen på Stortinget for å diskutere et felles forslag som er forankret i de fire regjeringspartiene. Dermed er flertallet i praksis allerede sikret.

Forslaget handler om en markant opptrapping i kampen mot doping.

Og det handler om hvordan regjeringen vil stille langt tøffere krav før internasjonale idrettsarrangementer i Norge kan forvente en eneste krone i statlig støtte.

Mer mangfold og demokrati, bedre styresett, åpenhet, uavhengighet i kampen mot doping og nøktern pengebruk er bare noe av det Den internasjonale olympiske komité (IOC), Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) og andre aktører skal måtte forholde seg til i fremtiden – vel å merke dersom de ønsker å få statlig støtte til å arrangere mesterskap i Norge.

– Vi vil være en av de første nasjonene som stiller konkrete krav til endring av verdisettet i internasjonal idrett. Det vil jeg gi Trine Skei Grande all honnør for. For dette vil ikke bli tatt godt imot i IOC eller andre sportsorganisasjoner. Dette er en enorm provokasjon. Det eneste språket internasjonale idrettsorganisasjoner forstår, er når myndighetene stiller krav. Vi godtar ikke lenger godt snakk og flotte powerpoint-presentasjoner, sier Linda Hofstad Helleland til VG.

Østerrikske Max Hauke ble tatt på fersk gjerning med en nål i armen under dopingrazziaen under ski-VM i Seefeld:

Hun er opptatt av at kravene som skal stilles er av den konkrete sorten.

– Det nytter ikke å bare si «dere må bli bedre på likestilling», sier Høyre-politikeren, som også er visepresident i Wada, og som nylig fortalte hvordan hun opplever IOC som en sekt.

Vil snakke med andre land

At FIS legger sin neste kongress til sexhovedstaden Pattaya, at IOC har kjempet for å få Russland inn i varmen igjen, og at idretten svært sjelden selv ruller opp store dopingskandaler, er bare noen eksempler på behov for endring, mener mange kritikere internasjonalt.

I møte med VG torsdag formiddag, var også Silje Hjemdal (Frp), Grunde Almeland (V), Jorunn Gleditsch Lossius (KrF), Tage Pettersen (H) og Kristin Ørmen Johnsen (H).

– Med dette forslaget, så vil vi få en stor offentlig diskusjon om hvilke kriterier som bør stilles dersom vi skal arrangere store internasjonale mesterskap i fremtiden. Når vi stiller så tydelige krav, så bør IOC bite seg merke i dette. For når vi snakker med våre partikollegaer i andre land, så vil det kreve at IOC stokker kortene sine litt. sier Almeland.

DET VAR DEN GANG: Tonen mellom IOC-president Thomas Bach og Linda Hofstad Helleland, den gangen kulturminister, var god under ungdoms-OL. I dag har Helleland et helt annet inntrykk av organisasjonen. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Linda Hofstad Helleland mener dette er «starten på noe stort», der andre land kommer til å følge etter. Og da, mener de fire regjeringspartiene, vil presset på internasjonale idrettsorganisasjoner øke voldsomt.

– Det er å løfte denne typen diskusjon til Europarådet er også et naturlig steg videre, for å koble på andre land som vi vet har lignende tanker som vi har her i Norge. Jo flere som henger seg på, jo større blir presset internasjonalt, mener Silje Hjemdal (Frp).

Trapper opp dopingkampen

Linda Hofstad Helleland filleristet i sin tid Norges idrettsforbund i den såkalte «åpenhetssaken» for snart tre år siden.

– Nå tar vi det til neste nivå. Vi vil gjøre det samme internasjonalt og det kommer til å vekke oppstandelse, men noen må ta jobben med å være upopulære. Vi kan ikke ha internasjonale idrettsorganisasjoner som er fullstendig i utakt med den tiden vi lever i, sier hun i dag.

Forslaget som ble levert til Stortinget mandag formiddag, omhandler også kampen mot doping:

De fire regjeringspartiene ønsker å endre loven, slik at politiet kan dele informasjon de sitter på med Antidoping Norge. På den måten skal samarbeidet mellom de to bli langt bedre enn hva det er i dag.

Teresa Stadlober omtaler de dopingmistenkte østerrikerne som idioter - se video her:

I tillegg ønsker regjeringspartiene å gå etter juksemakerne økonomisk. Det gjelder både dem som doper seg og bakmennene som regisserer det hele. Doping skal altså bli sett på som økonomisk kriminalitet, og det skal åpnes for inndragning av penger tjent på juks.

– Det er ikke ukontroversielt at Antidoping Norge skal få personsensitive opplysninger fra politiet?

– Det er derfor departementet må gjøre en utredning først. Vi må sikre personvernet og rettssikkerheten oppe i alt dette. Men i Østerrike nå, så har det vært et tett samarbeid mellom flere nasjoner over lang tid. Politiet drev etterforskning i nært samarbeid med antidopingorganisasjonene. Da får man helt andre virkemidler å spille på. Og det skulle bare mangle om det ikke fikk andre konsekvenser for en utøver enn at vedkommende blir utestengt fra idretten. Det er derfor vi er tydelige på at vi også vil gå etter bakmenn, sier Helleland.

Partikollega Kristin Ørmen Johnsen mener slike muligheter også kan brukes som krav til internasjonale idrettsorganisasjoner som søker å avholde mesterskap i Norge:

– Om vi får til en lovendring der Antidoping Norge kan gå inn og se hvem som er tatt i doping, samt navn på bakmennene, så kan vi si at for å lage et stort arrangement, så må denne praksisen gjenspeiles i de landene som deltar. Da handler det om mer enn en PowerPoint der folk sier at «vi føler etiske retningslinjer».

– Det ville være uforenlig med IOCs oppfatning: Det er de som inviterer land med på lekene sine?

– Ja, men det er der vi setter krav. Og det er derfor det vil bli rabalder, sier stortingspolitikeren.