DETTE ER LANDSLAGET: De norske landslagsgutta, her i Frankrike. Fra venstre: Anders Rasmussen, Sondre Voktor, Arkan Resul og Magnus Myhrhaug Kristiansen. Foto: Mats Theie Bretvik

Norges FIFA-landslag valgt ut til historisk turnering

De fire første lagene til FIFA eNations Cup har blitt annonsert, blant dem det norske landslaget.

Publisert: 07.03.19 16:06







Torsdag annonserte FIFA at Norge, Argentina, Australia og England er de første nasjonene som har blitt valgt ut til FIFA eNations Cup.

Dette delte det norske fotballandslaget på Twitter. FIFA meddeler at de gjenstående fjorten nasjonene vil bli annonsert i morgen.

– eFotballandslaget vårt er et av 16 land som får delta i historiens første globale FIFA-turnering for landslag. Vi gleder oss! #sterkeresammen», skriver det norske fotballandslaget på Twitter.

SIGNERT FOR VÅLERENGA: Arkan Resul (t.v) stiller for Vålerenga i eSerien. Foto: Kristine Hauge Thomassen

Arkan Resul (22) er en av spillerne på den norske landslaget, han har også kontrakt med Vålerenga ut året for å konkurrere i eSerien i 2019.

– Det føles helt sinnsykt! Det er jo ganske stort for oss på landslaget, og for Norge. Så vi må gjøre alt vi kan for å levere veldig bra, sier Resul.

Hver nasjon i FIFA eNations Cup får kun stille med to spillere, dette betyr at før turneringen går igang 13–14.mars så må fire bli til to.

Arkan Resul forteller at før utvelgelsen skjer, blir det holdt flere interne turneringer, i tillegg til en landskamp mot Sverige.

– Det blir ganske spennende! Anders og Magnus har allerede slått dem når vi var i Helsinki og spilte nordisk turnering. Jeg regner med at svenskene vil ha en ordentlig revansj, sier Resul.

PS: Landskampen mot Sverige kan du få med deg 26.mars på TV 2.