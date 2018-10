STORLØPSFAVORITT: Donatomite blir klar favoritt i Kristen T. Gundersens æresløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Dobbel jackpot i V75

SPORT 2018-10-05T08:42:17Z

Ingen klarte syv rette i gulljackpot-omgangen på Leangen Travbane forrige helg. Dermed er det dobbel jackpot med nærmere 6,5 millioner kroner ekstra i syverpotten på Sørlandets Travpark lørdag.



Anders Olsbu

Publisert: 05.10.18 10:42 Oppdatert: 05.10.18 10:59

Skulle du være alene om klare syv rette venter fantastiske 20 millioner kroner på kontoen.

– I kampen om millionene lar jeg Gogo Hall stå alene. Den 3-årige Hamre-traveren møter helt riktig lag og skal ha en fin sjanse til å runde alle feilfritt. Det er først og fremst nytente Golden Dooleys i mot, mener VGs travekspert , Anders Olsbu.

Ellers satser han på to hester i grunncupen.

– Jeg tror Professor Ø.K. og Moe Tyr gjør opp om seieren. Begge feilet i årets Derby. Moe Tyr feilet direkte, mens Professor Ø.K. mistet en god premie på oppløpsgaloppen, sier Olsbu.

I hovedløpet, Kristen T. Gundersens æresløp, tror Olsbu mest på Donatomite.

– Kommer han seg greit til tet, kan løpet være kjørt. Klarer Hickothepooh å ta ham i mot, stiger sjansene for hestene i bakspor, Deep Sea Dream og Cash Okay. Jeg sjanser på tre hester, sier traveksperten.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Gogo Hall (V75-2) er en god 3-åring som har en fin sjanse til å runde alle feilfritt.

Dagens luring

Moe Tyr (V75-5) feilet direkte i Derby sist. I kvalifiseringen holdt han til tredje tross en 1.21-åpning. Kan lede hele veien, om han kommer foran.

Alt fra Sørlandet kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Sørlandet:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 300 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2700 kroner

V75-1 (2609ma)

8 AMERICAN CHEQUE

10 ALLAWAY G.T.

4 ORLANDO KNICK

12 WILMA LEGGROWBACH

5 Wayne Brogård

6 Kick Off Classic

9 Kicking Classic

11 Come Vacation

3 Handsome Hank

7 Whatsoflying S.S.

——————————-

1 Bleeding Heart

Løpet

Åpent i sølvdivisjonen. Jeg nærmest helgarderer.

Favoritten

American Cheque var tapper tredje fra dødens sist i et løp hvor Gigant Invalley vant fra tet foran lederryggens Always On Time. Kunne ikke hevde seg fra køen gangen før, da det gikk fort til slutt. Tok en sterk seier fra dødens tredje sist. Hamre-traveren står sjanseartet til spormessig og blir trolig tatt opp fra start. Han har fordel av den lange distansen, og blir det litt kjøring innledningvis, stiger sjansene.

Outsiderne

Orlando Knick gikk en solid sisterunde til annen bak Kasper T.T. i et langløp under Klasseløpshelgen sist. Møter noen tøffe, men skal ikke avskrives. Han går til mål.

Luringen

Allaway G.T. fortjener snart en seier etter mange gode løp. Sist var han tapper som fjerde fra dødens i et løp gode Code Bon vant fra tet. Lundstrøm Wolden-traveren var nær annen da. Møter helt riktig selskap nå og kan ta en velfortjent seier, bare det klaffer litt fra baksporet.

Startsiden

Handsome Hank og Kick Off Classic kan løse bra fra start.



V75-2 (2140ma)

11 GOGO HALL

——————————-

6 Golden Dooleys

5 Lucky Kentucky

8 N.Y. Play My Ace

4 Libeccio Sun

7 Grace Yoga

10 Satori K. Divic

9 Fleury B.R.

12 Make My Day T.J.

3 L.J.'s Sonador

2 Iron Lion Zion

1 Daily News

Løpet

Gogo Hall blir klar favoritt. Golden Dooleys i mot.

Favoritten

Gogo Hall holdt seg endelig til rett gangart på Åby sist, etter å ha galoppert like etter start i de to foregående løpene. Sist sto han på flott til annen fra tredje innvendig. Femte sist tapte Hamre-traveren kun knepent for gode L'Amour Bonanza. Gangen etter sto han på fint til sjette i en Kriterie-kvalifiseringen. Ved begge de sistnevnte løpene sto 3-åringen i spor elleve som nå. Feilfritt har han en god sjanse til å runde alle til en velfortjent seier.

Outsiderne

Lucky Kentucky er på gang igjen etter en liten downperiode. Kan ende på trippelen om han viser seg fra sin beste side.

Luringen

Golden Dooleys har vært klart forbedret i sine to siste starter og har imponert. Nest sist speedet han ned gode Paulino, som dog ikke var helt frisk for dagen, til seier. Sist tapte han kun for Orlando Design i V75 på Forus. 4-åringen er det klare motbudet.

Startsiden

Iron Lion Zion kan muligens ta føringen i første omgang, men slipper trolig til en av de bedre.



Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Tirsdager: Lunsjtrav fra kl. 13.00 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 13.00 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V75-3 (2140ma)

3 WELLEK

11 Magnums Othello

10 Brenne Banker

——————————-

8 Tyri Loke

1 Havblikk

2 Mietor

12 Bjørkeviking

4 Alsaker Pumbaa

5 Hage Jerven

9 Vesle Maia

6 Kringeland Enok

7 Will Lita

Løpet

Tre hester peker seg litt ut i kaldblodscupen med Wellek som klar favoritt.

Favoritten

Wellek har imponert i sine to siste starter til like mange seirer. Sist hentet han 20 m tillegg på Kos Odin, som ble toer foran Tangen Piril. Løvdal-traveren står perfekt inne både spor- og grunnlagsmessig. Viser han de samme taktene som i sine to siste starter, skal det være snakk om en god sjanse.

Outsiderne

Magnums Otehllo var god treer bak Spikfaks og Bossum Faksen etter et tungt løp i V75 sist. Tjomsland-traveren har vunnet hele 16 av 21 løp og skal aldri avskrives.

Luringen

Brenne Banker ble tredje i det svenske Derby nest sist, dog klart slått av Philip Ess og Tekno Eld. Skuffet stort ved å gi seg i den norske Derby-kvalifiseringen og endte uplassert. Har trent fint nå. Tilbake i toppslag, er han god nok.

Startsiden

Havblikk, Mietor, Alsaker Pumbaa og Tyri Loke er raske. Wellek kan muligens få overta relativt tidlig om han blir offensivt kjørt.

V75-4 (1609ma)

1 KATIE MAE

2 S.M.K. SILVOUSPLAIT

7 XITA LAVEC

6 AMARONE CLASSIC

12 VELVATTER

——————————-

3 Eurora

4 Mara Boudream

10 Prapai R.

5 What You Want

9 Darling Am

11 J.T.'s Moneypenny

8 Fam B.R.

Løpet

Fem hester peker seg litt ut i hoppedivisjonen.

Favoritten

Katie Mae jakter sin syvende strake seier. Var solid til seier etter galopp sist. Men Kløven-traveren er knallhardt ute grunnlagsmessig og står i klar fare for å bli overflydd. Men feilfritt og om hun ikke blir sittende fast, er hun aktuell igjen.

Outsiderne

Xita Lavec kommer ut etter pause. Hoppa er kjapp fra start og kan være med i tetkampen, selv om hun står langt ute bak vingen. Skulle hun komme foran, stiger sjansene, om åpningen ikke blir for tøff. Sprint er en fordel.

Luringen

S.M.K. Silvousplait var en av våre bedre norskfødte 3-årshopper i fjor. I årsdebuten nest sist i Brekke-løpet, sto hun på fint til fjerde. Sist i en hoppe-Derby-kvalifisering feilet hun seg bort direkte. Holder hun seg til rett gangart, ser jeg ikke bort i fra at hun kan lede hele veien.

Startsiden

S.M.K. Silvousplait, Eurora og Xita Lavec kan kjøre om føringen.

V75-5 (2140ma)

5 PROFESSOR Ø.K.

6 MOE TYR

——————————-

11 Smedpål

2 Vita Sjanell

7 Frier Birk

8 Spydomann Ø.K.

10 Loken

9 Vik Jet

4 Spang Express

3 Bjørnemyr Tara

1 Hellestvedt Trym

Løpet

To-tre hester med vinnersjanse i grunncupen.

Favoritten

Professor Ø.K. var uheldig i Derby nest sist da han feilet bort en god premie ut på oppløpet. I kvalifiseringen tapte han kun for den senere Derby-vinneren Tekno Eld og Grislefaksen G.L. Han fikk en liten trøst sist ved å vinne helenkelt i V75 på hjemmebanen. Feilfritt har den sterke Djøseland-traveren en god sjanse igjen, men han er ikke helt travsikker, selv om han har stabilisert seg mye.

Outsiderne

Smedpål kom sterkt tilbake etter galopp sist og var god til seier nest sist. Feilfritt skal han regnes blant de tre.

Luringen

Moe Tyr feilet direkte i Derby sist og kunne naturlig nok ikke gjøre seg gjeldende etterpå. I kvalifiseringen ble han stri i tet og åpnet etter radige 1.21,4. Fikk rygg leder etter 800 meter og holdt flott til tredje bak Philip Ess og Bokli Rapp etter den knalltøffe åpningen. Gangen før vant han lett etter å ha overtatt føringen etter 800 meter. Kommer han seg foran, ser jeg ikke bort i fra at han kan holde unna.

Startsiden

Vita Sjanell, Bjørnemyr Tara, Spang Express og Moe Tyr kjører om føringen. Sistnevnte kan få overta.



V75-6 (1609ma)

4 DONATOMITE

9 DEEP SEA DREAM

10 CASH OKAY

——————————-

1 Hickothepooh

2 Ivar Sånna

3 El Diablo B.R.

5 Sejr Gammelsbæk

8 Gigant Invalley

7 Urakas Gilbak

Løpet

Jeg prøver tre hester i Kristen T. Gundersens æresløp.

Favoritten

Donatomite har bedre forutsetninger enn på lenge. Og skulle han klare å komme seg forbi Hickothepooh innledningsvis, kan han bli vrien å fange. Sprint er en klar fordel. Er han like god som fjerde sist, er det snakk om en meget god sjanse. Da vant han lett etter å ha overtatt etter 500 meter som gikk etter radige 1.07.

Outsiderne

Deep Sea Dream var foran Donatomite på Färjestad sist. Avsluttet bra til fjerde etter sen åpning da i et løp Love Matters vant. Gangen før tapte han kun knepent for Photo Lavec som fikk et smørløp i lederrygg. Lura-traveren står spennende til spormessig og er aktuell om det blir tøff kjøring i front.

Luringen

Cash Okay har avsluttet solid i sine to løp i Norge etter sin hjemkomst fra Frankrike og nærmer seg en seier. Nest sist kunne han vært med i striden med Photo Lavec og Deep Sea Dream om han ikke hadde vært litt ute av det i siste sving. Ikke ufarlig med overpace.

Startsiden

Donatomite er kjapp ut, men Hickothepooh vil forsøke å forsvare sporet.

V75-7 (2609ma)

11 THAI DONATO

3 WHISKY VOICE

9 DONTGIVEME CHOCOLATE

5 DRACO BRAZ MINTO

10 KASPER T.T.

6 Red Shankly R.S.

——————————-

1 Royal Winner

12 Dreamy Queen

2 Gentle Design

8 Mr. Malando

7 Lucky Black Pearl

Løpet

Jeg streker for halve feltet i bronsedivisjonen.

Favoritten

Thai Donato vant lett fra tet sist. Avsluttet fort til tredje etter sen åpning i Sølvhesten tredje sist. Med et annet filvalg på siste bortre, kunne han vunnet. Klaffer det fra et sjanseartet spor, kan han runde alle. Han står perfekt inne grunnlagsmessig.

Outsiderne

Whisky Voice vant lett tross tøffe passeringer sist. Morten A. Pedersen-traveren er kjapp fra start, og kommer han seg foran, stiger sjansene. Er han like god som sist, kan han vinne.

Luringen

Dontgiveme Chocolate går gode løp hver gang. Ble tredje bak meget gode Bad Nite Call Saul sist og tapte kun for Spiderman T.G. og Hard Times i en Derby-kvalifisering nest sist. Fortjener snart en seier og står spennende til i et fint smygspor.

Startsiden

Whisky Voice og Draco Braz Minto kjører om teten.



V75-AKTUELL

Navn: Øystein Tjomsland

Alder: 47 år

Antall seirer i år: 57

Antall seirer totalt: 1.701

Spiller outsiderens rolle

V75 på Sørlandets Travpark er ofte det samme som flere vinnersjanser for Øystein Tjomsland. Denne gang stiller han med to outsidere. Magnums Othello er mye betrodd, mens Royal Winner vil være en skrell.

V75-1: - Får Handsome Hank teten tidlig, kan han bli vond å slå. Wayne Brogård imponerte sist og har klassen til å utfordre. Et stort obs på Wilma Leggrowbach, som er vant til tøffere motstand enn dette. Luringen i løpet er Kicking Classic fra fint smygspor.

V75-2: - Den beste hesten står i bakspor. Gogo Hall er uansett så bra at han fort runder til seier. Svikter favoritten, står formsterke Golden Dooleys klar til overta.

V75-3: - Wellek er i toppform og står gunstig til. Klar favoritt. Jeg skal uansett prøve å slå ham med Magnums Othello, som leverte karrierebeste sist. Tempo foran kan åpne det opp for oss. Hage Jerven kommer fra Bergen med toppform og kan slå til.

V75-4: - Hun har vunnet seks på rad, Katie Mae. Men hun blir nok overflydd fra start. Da må det løse seg. Møter en tøff konkurrent i Xita Lavec, som har et høyt toppnivå. Velvatter var god til seier bakfra i V75 på Forus sist og kan gjenta. Blir det hardt kjør foran kan speedige Prapai R. slå til.

V75-5: - Han gikk et strålende seiersløp i V75 på Forus for to uker siden, Professor Ø.K. Jeg tror han vinner uten uhell. Banker.

V75-6: - Han kjører seg normalt til tet, Donatomite. Da blir det vanskelig for de andre. Cash Okay viser stadig fremgang og kan utfordre om det blir høyt tempo foran. Luringene er Hickothepooh og Deep Sea Dream.

V75-7: - Han var veldig god til seier fra tet sist, Whisky Voice. Kan gjenta. Men blir det litt luftig innledningsvis, kan Thai Donato komme med full fart bakfra. Han imponerte sist. Min egen Royal Winner går fine løp hele tiden og står spennende til for en fin reise. Draco Braz Minto er heller ikke ueffen med klaff.