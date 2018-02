Sverre Lunde Pedersen: Sølvmedaljen glapp med feilskjær

Publisert: 13.02.18 13:39 Oppdatert: 13.02.18 13:49

SPORT 2018-02-13T12:49:54Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Sverre Lunde Pedersen (25) fikk et stort feilskjær der OL-debutant Allan Dahl Johannsson (19) falt og er sikker på at han tapte sølvmedaljen på 1500 meter der.

– Det skjedde i nest siste sving, midt i indre bane der han (Dahl Johansson) falt. Jeg var nesten på vei ut i putene og mistet all fart på vei ut av svingen. Jeg måtte begynne på nytt, og da har du ikke en sjanse, sier en veldig skuffet Sverre Lunde Pedersen til VG i pressesonen.

Sverre Lunde Pedersen, som var to tusendeler for sen til å ta sølvmedaljen på 5000 meter, endte på 9. plass. Sindre Henriksen ble beste norske løper på 7. plass.

Nederlandske Kjeld Nuis tok gullet med tiden 1.44,01, mens landsmannen Patrick Roest sikret sølv med 1.44,86. Bronsen gikk til sørkoreanske Min-Seok Kim som var inne på 1.44,93.

De to sistes tider var så nær hverandre at Sverre Lunde Pedersen mener han like godt som bronsemedaljen kunne tatt sølvmedaljen.

Det mener også landslagssjef Sondre Skarli.

– Det var sølv eller bronsemedaljen som glapp?

– Ja, jeg følte det. Jeg har aldri gått så fort i 1100 meter før. Så - det var nesten slik at jeg følte at jeg skulle gå på trynet. Det er ekstra surt når jeg gikk så bra, og det var så nær. Jeg vet ikke om det skjedde i samme spor som Allan (falt), men det var i samme område, svarer Sverre Lunde Pedersen.

Han understreker i likhet med Skarli at han uansett ikke ville kunne tatt gullet fra Kjeld Nuis.

– Kjeld Nuis var godt foran. Men jeg er helt sikker på at han (Sverre Lunde Pedersen) kunne klart sølvet, sier Sondre Skarli.

– Hvis ett svingskjær var blitt satt annerledes, ville jeg stått her med armene hevet over hodet nå. Vi hadde ikke flaksen med oss i dag. Begge (Lunde Pedersen og Johansson) gikk ekstremt til «det» skjedde. Det kunne ha vært to giga-løp, sier Sondre Skarli.

– Sverre var på feil sted, til feil tid, tilføyer han.

VG Live : Slik var utviklingen i løpet .

Lunde Pedersen gikk mot amerikanske Joey Mantia i siste par.

Han påpeker at så å si ingen i de siste parene gikk særlig bra, og mener årsaken er isen som er hard - men også blir sprø og etter hvert sprekker opp i flak. Han opplevde det samme på samme is for ett år siden.

Johansson falt

Aller tyngst ble det for tenåringen Allan Dahl Johansson. 19-åringen gikk i par med nederlandske Koen Verweij, og hadde sitt livs sterkeste åpning før han falt i den andre svingen. Han ville gjerne fullføre «for å være et forbilde», men skøyta var helt ødelagt som følge av krasjen i sikkerhetsputene.

– Skøyta glapp, og jeg vet ikke helt hva som skjedde. Isen var sprø, og plutselig var skøyta borte, sier Johansson til VG etter løpet og legger smilende til:

– Det er den beste 350 meteren jeg har gått i mitt liv ... Jeg er en «slow starter», men perset med seks tideler, og pleier å avslutte hardt. Jeg tror jeg hadde gjort det i dag også.

– Jeg kommer ikke til å gå mer i dette OL. Lagtempo er altfor hardt. Nå blir det godt å trene igjen, og i neste OL skal jeg vinne - med fall, sier den selvsikre tenåringen.

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player . Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.