Sønderknust Bøkko tok til tårene etter 1000 meter-nedtur: - Det her var tungt

Publisert: 14.02.18 12:15

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Den nederlandske gullfesten i ishallen i Pyeongchang fortsetter, mens det gikk adskillig tråere for Hege Bøkko (26). Etter 14.-plassen kom tårene.

Hun, som hadde ladet opp til OL-distansen med en 2. plass i Erfurt for tre uker siden, riktignok uten de aller beste konkurrentene, maktet bare tiden 1.15,98. Det var over to sekunder bak vinnertiden til Jorien Ter Mors.

Det holdt bare til en 14. plass, også bak Ida Njåtun (10. plass). Etterpå kom tårene.

– Jeg skal ærlig innrømme at det her var tungt. Jeg måtte ha en pause i trappa før jeg kom hit, for jeg skulle gjerne kommet her med et smil om munnen, sier en gråtende Hege Bøkko til VG.

Den sønderknuste skøyteløperen brøt sammen og måtte ha pauser i pressesonen flere ganger, og ble også trøstet av pressekontakt Lars Otto Bjørnland.

– Jeg har aldri vært så teknisk stabil på trening, jeg har aldri vært i bedre form noensinne, så det er tøft å ikke få det ut når det gjelder. Jeg bruker å være god når det gjelder, men det var jeg ikke i dag. Jeg vet ikke hva som skjedde, og jeg har ingen unnskyldninger. Jeg føler at jeg går et bra løp, men jeg tenker veldig mye, sier Bøkko.

Trener Edel Therese Høiseth har heller ingen god forklaring på Hege Bøkkos kollaps, annet enn at det «kanskje ble for stort for henne».

– Det var ekstremt sterke tider på pallen, så det skulle holdt hardt uansett. Men når de andre gikk fort tenkte jeg at «hvis de kan, kan jeg også». Jeg har sett på reprise at jeg var veldig seig, men det bruker jeg å være på 1000 meter, sier Bøkko.

At tidene i toppen var sterke, er bare fornavnet.

Jorien Ter Mors slo like greit til med olympisk rekord med tiden 1.13,56 på kvinnenes 1000 meter, og den var det ingen som klarte å hamle opp med.

Nærmest var den japanske duoen Nao Kodaira og Miho Takagi, som måtte ta til takke med OL-sølv og -bronse.

Men for Nederland fortsetter altså gullfesten. Ter Mors sikret landets femte gullmedalje i ishallen i Pyeongchang - og det på fem forsøk. I tillegg står landet med to sølv og to bronse.

Også Ida Njåtun, som for øvrig gjorde et av sine beste løp på 1500 meteren mandag, gjorde et godt løp.

Hun, som egentlig ikke er en utpreget 1000 meterløper, overrasket med tiden 1.15,43. Hennes sisterunde var bedre enn blant andre den til Ireen Wüst, som på det tidspunktet ledet, men i mål var den norske 27-åringen elleve hundredeler bak nederlenderen. Til slutt holdt tiden til en 10. plass.

– Kjempeløp av Ida! Hun traff veldig godt på dette løpet, fra start til mål, kommenterte Flygind Larsen, som selv har to OL-deltagelser på CV-en.

– Du er strålende fornøyd?

– Både ja og nei. Jeg er veldig fornøyd med eget løp, men litt lei meg på Heges vegne. Jeg skulle ønske det gikk bedre for henne. Når det er det viktigste løpet og man leverer langt fra det man normalt sett gjør, så skjønner jeg godt at hun er lei seg nå. Det er nok mange faktorer som spiller inn, sier Njåtun, som beskriver eget løp som «kanskje det beste jeg har gjort», til VG.

