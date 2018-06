SNAKKER SAMMEN: Johannes Høsflot Klæbo (t.v.) og Petter Northug er på samme lag, mens Martin Johnsrud Sundby (i midten) tilhører allroundlaget. Her er de under Kirkebakken Grand Prix i Hamar i juni. Foto: GEIR OLSEN / NTB scanpix

Langrennsleiren skal snakke seg ut av uro og dårlig miljø

Publisert: 28.06.18 09:07

Miljøet i langrennslandslaget har vært såpass dårlig at ledelsen nå tar grep. Verst har det vært i konkurransesesongen.

Da landslagsløperne var på Sognefjellet, startet de samlingen med møter. Tema: Lagbygging.

– Vi har forbedringspotensial. Nå har vi fokusert på lagprosess i den nye perioden, sier landslagssjef Vidar Løfshus til VG.

Det var uro fra første sekund forrige sesong. Det startet med at Petter Northug ble vraket til verdenscupåpning i finske Ruka. Ordkrigen nådde stadig nye høyder gjennom vinteren.

– Petter var litt sånn irritabel. Det har vi lagt bak oss, sier Løfshus – som gleder seg over at langrennskongen er tilbake på landslaget etter fem år med privat satsing.

– Ikke lett å holde sammen

Frem mot OL i Pyeongchang, og uttak til de ulike distansene, slo landslaget sprekker.

– Lagprosessen går lett frem til sesongen, men da blir det litt mer spenning på mange måter. Vi er sånn organisert at når sesongen starter så er det en del som faller fra, som ikke lykkes så bra. Også er vi ikke så samlet som lag, da slipper vi ofte den lagprosessen litt, sier Løfshus og fortsetter:

– Så går det mot mesterskap, og det er fire stykker som skal få gå, da er det ikke så lett å holde sammen selv om vi skal bo sammen i gode og onde dager.

Det hele toppet seg da løperne på allroundlaget krevde at landslagstrener Tor-Arne Hetland måtte gå etter OL-sesongen.

Det tok fullstendig fyr da en rasende Hans Christer Holund ble vraket fra OL-stafetten etter strålende prestasjoner i OL med bronse og 6. plass.

Midt i juni ble det klart at Hetland ikke bare er ferdig som landslagstrener, men at han avslutter sin kontrakt med Skiforbundet.

Damelandslaget er på samling i Meråker, mens allroundlaget nå er på samling på Sjusjøen.

Som en del av lagbyggingen skal løperne bli flinkere til å snakke sammen. Stikkord er ærlighet.

Ny trener – nye regler

Allroundlaget har fått ny hovedtrener, Eirik Myhr Nossum (32) rykket opp fra assistentjobben i mai. Han har tre regler som løperne ikke får lov å bryte uten at det får konsekvenser.

– jeg er ikke verdens mest autoritære fyr. Men man må ha noen retningslinjer. De tre reglene er interne, sier Nossum.

– Er det noen som har utfordret reglene dine?

– Nei. Ikke i stor grad. Dette er nytt for dem. Vi skal definere hvordan vi skal ha det. Hvordan stå best mulig rustet til å vinne rubbel og bit. Vi går alltid for å vinne alt. Hvordan står vi best rustet som lag til det, svarer Nossum.

Martin Johnsrud Sundby (33) er tillitsvalgt for guttene. Han har enorm erfaring og er ett år eldre enn treneren.

– Jeg har et ekstremt godt forhold til Martin. Men det han sier er ikke loven, sier Nossum.

Krevende

Arild Monsen fortsetter som sprinttrener. Han har både Johannes Høsflot Klæbo og Northug på laget.

– Det å være leder kan være krevende. Men vi har jo lært og sett litt av det som skjedde forrige sesong, sier Monsen til VG.

Så nå skal gutta snakke sammen. De er allerede godt i gang.

– Hva forventer vi av hverandre? Vi skal bli flinke til å sette av tid på samling. Er dere fornøyd? Er vi greie mot hverandre? Har vi god kontakt? sier Monsen til VG.

Det er under fem måneder til verdenscupstart i Ruka lørdag 24. november.