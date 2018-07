Denne effekten har trenersparkingene i Eliteserien gitt

DUELL: Kjetil Rekdal og Henning Berg er nye trenere i henholdsvis Start og Stabæk. Søndag møtes de til duell. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB/Scanpix og Gorm Kallestad, NTB scanpix

Alle utenom Sandefjord har fått en positiv effekt av å kvitte seg med treneren. Søndag er det Henning Bergs første kamp som Stabæk-trener, mot mannen som har fått fart på Start, Kjetil Rekdal.

De to tidligere lagkameratene på landslaget har tatt over hvert sitt bunnlag i Eliteserien. Start ligger nest sist med 11 poeng, mens Stabæk er på plassen over med 14 poeng.

I tillegg til Stabæk og Start har også Sandefjord, Strømsgodset og Lillestrøm kvittet seg med trenerne.

Trenerskiftene har gitt effekt

VG har gått gjennom resultatene både før og etter trenerskiftene (se faktaboks), og tallene viser at alle klubbene, utenom Sandefjord som kun har tatt ett poeng etter at Magnus Powell ble sparket, har fått en positiv effekt.

Poengsnitt før og etter trenerbytte Sandefjord: Sparket Magnus Powell etter seks runder. Snitt med Powell (6 kamper): 0,8333 Snitt uten Powell (9 kamper): 0,1111 Snitt med Cifuentes (3 kamper): 0,333 Start: Dempsey sparket etter ti kamper. Snitt med Dempsey (10 kamper): 0,4 Snitt uten Dempsey (5 kamper): 1,4 Snitt med Rekdal (3 kamper): 1,33 Stabæk: Ordinas sparket etter 14 kamper. Snitt med Ordinas (14 kamper): 0,7857 Snitt uten Ordinas (1 kamp): 3 Strømsgodset: Skullerud trakk seg etter 11 runder. Snitt med Skullerud (11 kamper): 0,818 Snitt uten Skullerud (4 kamper med BP): 2 Lillestrøm: Erlandsen ferdig etter 14 kamper. Snitt med Erlandsen (14 kamper): 0,93 Snitt uten Erlandsen (1 kamp): 1

Stabæk vant sin kamp i helgen uten Toni Ordinas, Lillestrøm greide 1–1 hjemme mot Strømsgodset har to seiere og to uavgjorte etter Skulleruds avgang, mens Kjetil Rekdal har økt Start sitt poengsnitt fra 0,4 med Dempsey, til 1,33.

Trenerkarusellen i gang igjen

Leder i trenerforeningen, Teddy Moen, jublet i VG i fjor for at trenerkarusellen hadde stoppet opp. Da hadde kun Bård Flovik blitt sagt opp, et antall som økte til tre på tampen av sesongen.

I år har allerede fem trenere måttet gå i Eliteserien, for mange og for tidlig, mener Moen.

– Trenerskifter kan ofte gi en kortsiktig positiv effekt, men langsiktig kan det skade klubben. En trenersparking kan bli dyrt, det er penger som kunne blitt investert i spillerlogistikk, spillerutvikling eller fasiliteter, sier han.

Moen mener mange norske klubbledere mangler fotballkompetanse og erfaring, samtidig som det mange steder er urealistisk høye forventninger flere steder.

– Da blir de et lett offer for presset som oppstår om å sparke en trener. Start og Sandefjord er begge eksempler på klubber som langt fra er etablerte i Eliteserien, der synes jeg det skjedde for tidlig, slår Moen fast.

Han legger til at han har forståelse for at i enkelte tilfeller vil det å skifte ut treneren være nødvendig, men at det ofte blir brukt som en enkelt utvei av klubber.

Spår stopp i trenersparkinger

Moen spår at det foreløpig blir en liten pause i trenersparkinger, etter at Erlandsen og Ordinas røk i forrige uke.

Trenerskifter i norsk toppfotball siden 2006 De siste 20 årene var 2006 sesongen da flest trenere i eliteserien måtte finne seg ny jobb. Seks trenere ble sparket: Tom Nordlie (Start), Uwe Rösler (Lillestrøm), Tom Prahl (Viking), Ivar Morten Normark (Tromsø), Frode Grodås (HamKam) og Arild Stavrum (Molde). I tillegg valgte tre trenere å si opp selv: Kjetil Rekdal (Vålerenga), Per-Mathias Høgmo (Tromsø) og Knut Torbjørn Eggen (Fredrikstad). 2007: 2 sagt opp, 3 sa opp selv

2008: 2 oppsagt, 4 sa opp selv

2009: 1 sparket, 3 sa opp selv

2010: 3 oppsagt, 3 sa opp selv

2011: 1 oppsagt, 1 sa opp selv

2012: 3 sparket, 2 sa opp selv

2013: 1 sagt opp, 2 sa opp selv

2014: 2 oppsagt, 1 sa opp selv

2015: 4 sparket, 1 sa opp selv

2016: 2 sagt opp, 3 sa opp selv

2017: 3 sagt opp.

2018: 4 sagt opp, 1 sa opp selv Kilde: Oversikt fra Norsk Fotballtrenerforening

– Det kan kanskje komme et par til, det vil ta dette nivået opp til det ekstreme, men jeg tror det blir roligere fremover, avslutter Moen.

Rekordåret for antall trenere som måtte gå i løpet av en sesong var i 2006, da var det åtte klubber som byttet trener underveis, i tillegg sa Knut Torbjørn Eggen opp i Fredrikstad etter sesongslutt.

Nå har altså fem av de seks bunnlagene skiftet trener. I Bodø har Kjetil Knutsen blitt fredet. Det mest sannsynlige stedet for neste trenerskifte er trolig Tromsø, hvor trener Simo Valakari kan være aktuell for andre klubber.

I Molde gikk spekulasjoner i om Ole Gunnar Solskjær kunne få sparken etter flere svake resultater, men etter å ha snudd skuta sitter trolig den gamle spissen trygt en god stund til.

Kristiansund og Odd er henholdsvis seks og tre poeng foran Stabæk på kvalifisering, men det er trolig mye som skal til om Christian Michelsen og Dag-Eilev Fagermo skal forsvinne. Ronny Deila (Vålerenga), Geir Bakke (Sarpsborg 08) og Eirik Horneland (Haugesund) sitter tilsynelatende trygt i sine jobber. Det samme gjelder antagelig trenerne hos Brann, Rosenborg og Ranheim på medaljeplass.