KANDIDAT: Berit Kjøll. Foto: Janne Møller-Hansen

Sterk kvinne inn i kampen om å bli NIF-president

SPORT 2018-12-19T05:29:50Z

Kampen om å presidentjobben i Norges Idrettsforbund var ventet å bli en duell mellom Tom Tvedt (50) og Sven Mollekleiv (63). Nå kommer også en sterk kvinnelig kandidat på banen.

Det er NRK som skriver at det nå foreligger minst fire kandidater før idrettstinget til våren.

Onsdag blir kandidatene presentert.

Berit Kjøll (63) er kjent fra en rekke toppjobber i næringslivet, og nå er hun altså nominert som NIF-president ifølge NRK.

En fjerde kandidat er også kommet frem: Eirik Sørdahl (55), som i dag president i Norges Volleyballforbund.

Fristen for å melde inn kandidater til vervet som idrettspresident gikk ut den 10.desember. Det er uklart nøyaktig hvor mange kandidater som er foreslått, men NRK trekker altså fram disse fire.

Tom Tvedt ble valgt til ny president med akklamasjon for tre og et halvt år siden. Denne gang kan det altså ligge an til hardere kamp om presidentklubben.

Berit Kjølls kandidatur blir også bekreftet av Aftenposten . Hun er kjent fra en rekke norske bedrifter, blant andre Tusenfryd, Flytoget, Steen & Strøm og Telenor. I dag jobber hun i mobilgiganten Huawei. Derimot har hun liten erfaring fra idretten, men har riktignok sittet som styremedlem i Norges Rytterforbund. Der jobbet hun sammen med flere andre kjente kvinner: IOC-medlem Kristin Kloster Aasen og Kristin Andresen fra Andresen-familien.

Tove Paule er den eneste kvinne som har vært valgt til president i Norges Idrettsforbund. Hun satt i perioden 2007–2011, og ble etterfulgt av Børre Rognlien, som satt 2011–2015.

VG skrev 10. desember at Norges Fotballforbund er et av særforbundene som skal ha vedtatt at de ønsker en ny idrettspresident. Vi skrev samtidig at minst to av dagens styremedlemmer skal ha gitt uttrykk for at de ikke ønsker gjenvalg dersom Tvedt blir sittende som president.

Idrettstinget avvikles i Trondheim i juni.