Ellevill snuoperasjon i Norges første FIFA-landskamp: – Helt surrealistisk

SPORT 2018-12-18T20:37:31Z

(Frankrike − Norge 2-3) Norge havnet under 0-2 i best av fem kamper, men Anders Rasmussen og Magnus Myhrhaug Kristiansen snudde kampen for Norge, i landslagets aller første FIFA-kamp.

Publisert: 18.12.18 21:37 Oppdatert: 18.12.18 22:04

– En milepæl i norsk e-sport, konstaterte VG-programleder Sondre Skandsen etter at seieren var et faktum.

Sammen med VGs e-sport-journalist Yngve Gjerde fulgte han Norges aller første landskamp i FIFA på VGs flater, og den endte på lykkelig vis, med 3-2 til Norge i kamper vunnet.

– Det var en berg og dal-bane, men kanskje den beste jeg har vært med på, sier Yngve Gjerde.

For det startet ikke bra for Norge.

Arkan Resul (1-3) og Sondre Voktor (3-5) tapte hver sin kamp fra start, og det betydde at Norge hadde kniven på strupen i de resterende tre kampene.

Resul fikk likevel æren av å score det første norske landslagsmålet i FIFA:

Kamp nummer tre var et to mot to-oppgjør, og den ble avgjort på høydramatisk vis.

Uavgjort til ordinær tid og uavgjort etter endt ekstraomganger gjorde at det måtte straffer til for å avgjøre:

Det var Anders Rasmussen og Magnus Myhrhaug Kristiansen som vant i to mot to-oppgjøret, og det var også de som gjorde at Norge stakk av med seieren til slutt.

Den nylige norgesmesteren Anders Rasmussen slo Lucas «Daxe» Cuillerier 6–5 (!).

– Det er helt surrealistisk, sier en ekstatisk Rasmussen etter seieren.

«Daxe» og «Rocky» er regnet som helt i verdensklassen av FIFA-spillerne, men sistnevnte, som vant VM i 2017, fikk regelrett juling av Magnus Myhrhaug Kristiansen.

Nordmannen slo Corentin «Rockey» Chevrey hele 6–2 i den avgjørende kampen, og dermed var 0-2 i kamper snudd til 3-2.

Norge vant i sin første FIFA-landskamp noensinne.

– Det er en ekstrem milepæl å nå. Vi skal være såpass ærlige og si at vi ikke hadde regnet med å vinne vår første landskamp... Vi kom hit for å lære og kjenne på nivået, og å vinne kampen, er utrolig. Det lover stort for norsk e-sport fremover, sier landslagssjef Mats Bretvik til VG.

Han forklarer at de riktignok hadde sett for seg et scenario der de lå under 0–2 i kamper og der Rasmussen og Myhrhaug Kristiansen måtte snu oppgjøret.

– Det var en lagseier. Opplegget vi har hatt her nede og backingen underveis... Det er lite som har vært overlatt til tilfeldighetene, sier Bretvik.

Den glade landslagssjefen sier at franskmennene var kjapt borte og ønsket revansje, og at det trolig kommer til å bli en realitet i 2019. Men før den tid er det duket for en naboduell.

– Vi skal spille noen turneringer før vi møter Sverige til privatlandskamp i mars. Så en ny turnering i april i regi av EA Sports, og så flere privatlandskamper til høsten, Sverige igjen og også Spania, sier Bretvik.